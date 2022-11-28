«Важно вовремя понять, что все в наших руках»

Анна Вощикова демонстрирует готовую модель. Фото: пресс-служба СОФПП

Анна и Анатолий ВОЩИКОВЫ из Каменска-Уральского стали победителями Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Семейная пара инженеров-конструкторов придумала и начала производство велосипеда для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Запатентованное каменцами средство передвижения уже приобретают по всей России, а также в странах ближнего зарубежья. За победу в конкурсе Вощиковы получили бесплатный бизнес-тур на Сахалин и Курилы.

Мост-трансформер

Придумать «особый» велосипед Вощиковых заставила жизнь: их сын Леонид родился с ДЦП. К пяти годам мальчик уже не вмещался в коляску, а самостоятельно передвигаться практически не мог из-за сильных болей.

– Решение пришло само собой, – рассказывает Анна. – Как-то мы увидели специальный трехколесный велосипед для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. В интернете нашли его производителей и ужаснулись – цена на это американское чудо техники была более 200 тысяч рублей! Поискали более дешевый вариант, взяли кредит, купили. Это было огромное счастье – наблюдать, как сын самостоятельно передвигается по двору! Но со временем поняли, что этот транспорт не может расти вместе с ребенком. Заказывать новый не стали, а придумали свою конструкцию – задний мост, который делает средство передвижения более устойчивым, независимо от возраста велосипедиста.

Изобретение Вощиковых позволяет преобразовать обычный велосипед в трехколесный. Оно подходит для любых моделей. Установка моста простая и не требует дополнительного оборудования – только гаечные ключи. Кроме того, Вощиковы оснастили транспорт креплениями для рук и ног, ортопедическим рулем, седлом увеличенного размера на пружинах и спинкой для вертикальной фиксации тела.

– Это было десять лет назад. Тогда, конечно, мы не думали, что наша затея превратится в дело жизни – просто мастерили устройство по своим чертежам в гараже, тестировали. А потом оказалось, что оно очень востребовано: люди, увидев особый велосипед сына на улице, спрашивали, где его можно купить. Тогда мы решили помочь и наладить производство пусть и в небольших масштабах, но на постоянной основе, – говорит Анатолий.

Анатолий Вощиков в цехе мастерской собирает задний мост велосипеда. Фото: пресс-служба СОФПП

На всю Россию

Сейчас у Вощиковых своя мастерская из двух цехов – сборочного и швейного. Запатентованный трехколесный велосипед собирается за одну-две недели, стоит от 40 тысяч рублей. В год каменские конструкторы выпускают до 100 особых велосипедов, чудо техники уже прибрели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Оренбурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.

– Велосипед стимулирует родителей и самого ребенка чаще выходить из дома, ведь на нем намного интересней и легче, чем на коляске или с ходунками. Ребенок и родители перестают стесняться, во многих семьях такой велосипед становится предметом гордости, – отмечает Анна.

В этом году Вощиковы получили грант – полмиллиона рублей – в конкурсе областного министерства инвестиций и развития. Большую помощь семье оказал каменский фонд поддержки предпринимательства. Средства пошли на приобретение ручного инструмента, швейных машин, компьютера и плоттера – устройства для вычерчивания светоотражающих элементов на велосипеды.

А недавно семья приняла участие в федеральном конкурсе на лучший социальный проект. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства помог им составить бизнес-план и оформить заявку.

«Мы очень трепетно относимся к социальным предпринимателям. Это люди, решающие острые проблемы нашего общества, с которыми, как правило, столкнулись сами», – цитирует областной департамент информполитики директора фонда Валерия Пиличева.

Особый велосипед каменцев, успешно замещающий импортные аналоги, был признан лучшим. Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов, узнав о победе, написал в соцсети: «Очень рад очередному достижению наших предпринимателей!». Отреагировали и горожане: «Ребята – молодцы, заслуженная награда!», «Мы всегда восхищались этой семьей» – подобных высказываний на городских порталах было множество.

– Сейчас сыну нашему 19 лет, он учится в медицинском колледже, занимается спортом – стал чемпионом мира по жиму штанги лежа. На велосипеде катается с друзьями. Нам бы очень хотелось, чтобы родители особых детей не забывали, что и их дети тоже могут быть активными, сильными, самостоятельными, – говорит Анна. – Очень важно вовремя понять, что все в наших руках.

Справка Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года» проводится с 2015 года при поддержке федерального министерства экономического развития. Участие в нем могут принять действующие социальные предприниматели и социально ориентированные некоммерческие объединения. За семь лет через конкурс прошли более шести тысяч российских проектов в номинациях «Обеспечение занятости», «Уход за пожилыми», «Дополнительное образование детей», «Социальное обслуживание» и других. Большинство из них получили гранты и успешно реализуются.