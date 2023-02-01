Свердловская область вошла в число пилотных регионов программы по развитию молодежного бизнеса

Молодые свердловчане, желающие запустить или уже имеющие свой бизнес, смогут принять участие в мероприятиях всероссийской программы Росмолодежи. Фото: Полина Зиновьева

Свердловская область примет участие во Всероссийской программе по развитию молодежного предпринимательства. Количество пилотных регионов было увеличено с 37 до 65.

Для молодых свердловчан, желающих запустить или уже имеющих свой бизнес, пройдут очные мероприятия проектов программы. Они предполагают несколько направлений развития, учитывающих интересы и уровень знаний ребят в бизнес-сфере.

По мнению советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олега Макарова, участие в программе будет способствовать формированию местного молодежного сообщества предпринимателей и вовлечению инициативных ребят в бизнес-сферу.

"Мероприятия, где можно выступить экспертом и спикером, будут проходить на "родных" площадках, появится возможность проводить региональные события с помощью и за счет федеральной программы. Также эксперты и предприниматели региона будут в первую очередь приглашаться к участию в проекты "Росмолодежь.Бизнес", — отметил Олег Макаров.

В 2022 году в качестве участников было вовлечено более 77 тысяч человек со всей страны, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства реализуется в рамках утвержденной Правительством РФ долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 2030 года.

Отметим, что в ноябре прошлого года в Екатеринбурге открылось свердловское представительство Клуба молодых промышленников, который был создан при Минпромторге РФ. В числе компаний-участников — ТД "Сима-Ленд", "Гермес-Урал", "Реиннольц", "Полимет", "ЭЗОИС-УРАЛ" и Группа компаний "ANT-GROUP".