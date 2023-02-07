Свердловским предпринимателям будут оказывать поддержку при выходе на маркетплейс

Свердловские бизнесмены смогут получить консультации экспертов, а также баллы на продвижение своих продуктов. Фото: Алексей Кунилов

На базе региональных центров "Мой бизнес" стартовала акция для предпринимателей, которые планируют продавать свои товары на маркетплейсах. Свердловские бизнесмены смогут получить консультации экспертов, а также баллы на продвижение своих продуктов.

Принять участие в акции, которая организована в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальное предпринимательской инициативы", можно, обратившись в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Как отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, из-за ковидных ограничений с 2020 года в России растет число малых и средних компаний в сфере онлайн-торговли.

"Так, в 2022 году число субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в торговле онлайн, составило 1 300 % по сравнению с 2019 годом. В рамках нашей совместной акции с Ozon предприниматели получат бонусные баллы на продвижение, эквивалентные примерно 70 тысячам показов объявления, а персональный менеджер поможет предпринимателю дойти до первых стабильных продаж", — заявила Татьяна Илюшникова.

В департаменте информполитики Свердловской области подчеркнули, что новая мера поддержки доступна ИП и юрлицам, которые не продавали ранее свои товары на Ozon.

По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, в прошлом году фонд подписал соглашения с крупнейшими площадками, такими как Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет. СОФПП проводит консультации и обучение бизнесменов в рамках комплексной услуги "Маркетплейсы", которую в прошлом году получили 275 субъектов МСП.