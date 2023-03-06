На Среднем Урале предоставят льготные займы начинающим предпринимателям

Льготный заем можно будет взять на срок до двух лет. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале начинающие бизнесмены смогут получить заем по ставке ниже ключевой вдвое — 3,75%. Льготные займы предоставляет Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

"По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева мы постоянно адаптируем линейку займов под актуальные потребности бизнеса. В 2023 году мы планируем удвоить объем выданных займов начинающим предпринимателям. Для этого разработан новый продукт финансовой поддержки. Он ориентирован на бизнес, с момента регистрации которого прошло не более 12 месяцев. Особенность этого займа — комфортная долговая нагрузка. Предельная сумма составляет 500 тысяч рублей, а ставка — минимальная на рынке. Средства можно направить практически на любые нужды бизнеса", — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Заем "Стартуй уверенно" можно потратить на приобретение оборудования, проведение рекламной кампании, ремонт помещения, а также на пополнение оборотных средств. Допускается за счет средств займа рефинансировать текущие кредиты, взятые на развитие бизнеса, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Взять льготный заем предприниматели могут на срок от 3 месяцев до 2 лет. В течение полугода можно оплачивать только проценты, не погашая основной долг. Предприниматели, которым требуется сумма до 5 млн рублей, могут оформить заем "Старт" со ставкой от 7,5% годовых.

Всего в 2022 году СОФПП выдал самозанятым и представителям малого и среднего бизнеса займы на сумму в размере 1,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что свердловским предпринимателям будут оказывать поддержку при выходе на маркетплейс.