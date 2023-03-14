Молодые бизнесмены смогут повторно получить от государства грант до миллиона рублей

Сумма грантов увеличена до миллиона рублей. Фото: Александр Зайцев

Государственный грант на развитие дела могут получить повторно молодые бизнесмены и социальные предприятия. Ранее такая поддержка предоставлялась однократно, сейчас получить средства можно раз в три года.

Максимальна сумма увеличена с 500 тысяч рублей до миллиона рублей, для зарегистрированных в Арктической зоне субъектов малого и среднего бизнеса — 2 млн рублей. Получить деньги могут те молодые бизнесмены, которые успешно реализовали средства первого гранта. Претендовать на поддержку могут индивидуальные предприниматели (ИП) и учредители компаний в возрасте от 14 до 25 лет (по законодательству несовершеннолетние могут начать свое дело с согласия родителей), сообщают "Известия" со ссылкой на проект приказа Минэкономразвития РФ.

Заявки на гранты претенденты могут направлять в региональные органы власти. К участию в конкурсе допускаются молодые бизнесмены, не имеющие долгов больше тысячи рублей и готовые вложить в проект 25% собственных средств. Также претенденты обязаны пройти бесплатное обучение в центре "Мой бизнес".

Средства гранта разрешено потратить на ремонт помещений и оплату аренды, услуг связи, коммунальных платежей, покупку оборудования и продвижение проекта. Нельзя расходовать гранты на погашение долгов по кредитам, займам, налогам и приобретение недвижимости и автомобиля.

Также планируется создание бизнес-парков (специально оборудованных площадок) для предпринимателей, работающих в сфере обрабатывающего производства, инноваций, креативных индустрий и IT-технологий. Резидентами смогут стать микропредприятия и самозанятые люди.

Отметим, грантовая поддержка молодым бизнесменам в России оказывается с марта 2022 года на фоне введения санкций. Средства выделяются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В 2022 году на гранты было направлено 2,1 млрд рублей.

По данным экспертов, изменения в предоставлении грантовой поддержки простимулируют развитие предпринимательской деятельности в России, повысят уровень конкурентоспособности РФ в санкционных условиях и помогут молодежи начать свое дело с минимальными рисками.

Напомним, ранее в Екатеринбурге открыли вторую очередь кластера "Домна" для поддержки предпринимателей креативных индустрий.