На Среднем Урале увеличилась численность занятых в малом бизнесе

На 4% выросло количество индивидуальных предпринимателей в Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области за 2022 год на 10,1% возросло количество жителей, которые заняты в малом и среднем бизнесе, сообщает департамент информационной политики региона.

На Среднем Урале создано больше 500 новых малых предприятий, на 4% выросло количество индивидуальных предпринимателей, на 61% — численность самозанятых. Достичь таких результатов помогли меры содействия, которые оказываются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

"Конечно, у нас промышленный регион. Но влияние малого и среднего предпринимательства (МСП) нельзя недооценивать. И это подчеркивал губернатор Евгений Куйвашев в рамках заседания Совета безопасности Свердловской области. Если говорить об итогах 2022 года, то, я считаю, мы получили оптимистичные цифры в тех реалиях, которые наблюдались. В Свердловской области зарегистрировано более 201 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Провал, который предрекали скептики, не случился. Наоборот, мы фиксируем прирост 2,2%. В секторе малого и среднего бизнеса трудоустроено 913,7 тысячи человек — около трети трудоспособного населения региона. Занятость населения в МСП увеличилась на 10,1%", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В 2022 году из федерального и регионального бюджетов на реализацию мер содействия развитию малого и среднего бизнеса было направлено 361,2 миллиона рублей. Предприниматели региона получили 913 займов на сумму более чем в 1,84 миллиарда рублей. Средства выдавал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на его базе в 2022 году создан региональный Центр "Мой бизнес".

Фонд предоставил предпринимателям 1 249 поручительств по банковским кредитам и гарантиям на сумму 5,6 миллиарда рублей. Бизнес смог привлечь 13,99 миллиарда рублей.

"2022 год был наполнен яркими событиями и новыми достижениями. Мы отметили 20-летие фонда, открыли креативный кластер "Домна" и мультибрендовый бутик "Имена" для поддержки предпринимателей и самозанятых креативных сфер, развития легкой промышленности региона. За год наша горячая линия обработала более 23 тысяч обращений бизнеса. Образовательные курсы и программы фонда прошли более 6 тысяч человек. Эфиры студии SofpLive на актуальные для бизнеса темы получили более 170 тысяч просмотров", — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В прошлом году участниками публичных мероприятий СОФПП стали более 3,2 тыс. человек. Обучение на курсах начинающих предпринимателей прошли больше тысячи свердловчан. 92 уральские компании заключили контракты на сумму почти в 84 млн долларов с зарубежными контрагентами при помощи Центра поддержки экспорта.

В текущем году объемы финансирования будут сохранены на уровне 2022 года. Для представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых продолжат проводить занятия по копирайтингу, торговле на маркетплейсах, SMM. В стенах креативного кластера "Домна" в Екатеринбурге проведут четыре сезонные ярмарки.

В этом году инструменты СОФПП планируют включить в экосистему онлайн-сервисов федеральной платформы "Корпорация МСП", а также запустить в работу собственное мобильное приложение.

Напомним, в Екатеринбурге открылась вторая очередь креативного кластера "Домна".