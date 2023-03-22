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Экономика / Малый бизнес
22 марта 2023, 16:41

На Урале фонд поддержки предпринимательства представил новый фирменный стиль и мобильное приложение

Презентация

Ключевой компонент нового логотипа — буква "Ф". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) презентовал сегодня мобильное приложение для малого и среднего бизнеса Среднего Урала. Сервис поможет предпринимателям оперативно обратиться в фонд и подать заявку на получение мер поддержки, сообщает департамент информационной политики региона.

"Внедряя финансовые и нефинансовые меры поддержки, мы думаем о том, насколько быстро предприниматель сможет их получить, нам важно своевременно доносить информацию об имеющихся возможностях. За последние пять лет мы многое сделали в области цифровизации. Мобильное приложение — следующий шаг, новая веха в нашем развитии. Он увеличивает воронку возможностей предпринимателей и жителей Свердловской области. Фонд стал еще ближе к аудитории в любом уголке Свердловской области, где есть интернет", — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В мобильном приложении можно создать бизнес-профиль, выбрать услугу СОФПП, узнать о мероприятиях и получить консультацию. В ближайшие месяцы появятся дополнительные функции, с помощью которых пользователи смогут заполнить заявку на заем, посмотреть прямые эфиры фонда, зарегистрироваться на мероприятие, получить онлайн-консультацию. Сервис доступен для скачивания в AppStore и Google Play.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также СОФПП презентовал новый фирменный стиль, отражающий преемственность, надежность, современность и мобильность. Ключевым компонентом логотипа стала буква "Ф". Она, по словам Валерия Пиличева, похожа на кнопку "включить/выключить" и символизирует готовность фонда в один клик ответить на заявку предпринимателя.

Отметим, в Свердловской области работа в сфере цифровизации сервисов и услуг проводится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Напомним, Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства вошел в тройку лучших в России. 

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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