На Урале фонд поддержки предпринимательства представил новый фирменный стиль и мобильное приложение

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) презентовал сегодня мобильное приложение для малого и среднего бизнеса Среднего Урала. Сервис поможет предпринимателям оперативно обратиться в фонд и подать заявку на получение мер поддержки, сообщает департамент информационной политики региона.
"Внедряя финансовые и нефинансовые меры поддержки, мы думаем о том, насколько быстро предприниматель сможет их получить, нам важно своевременно доносить информацию об имеющихся возможностях. За последние пять лет мы многое сделали в области цифровизации. Мобильное приложение — следующий шаг, новая веха в нашем развитии. Он увеличивает воронку возможностей предпринимателей и жителей Свердловской области. Фонд стал еще ближе к аудитории в любом уголке Свердловской области, где есть интернет", — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
В мобильном приложении можно создать бизнес-профиль, выбрать услугу СОФПП, узнать о мероприятиях и получить консультацию. В ближайшие месяцы появятся дополнительные функции, с помощью которых пользователи смогут заполнить заявку на заем, посмотреть прямые эфиры фонда, зарегистрироваться на мероприятие, получить онлайн-консультацию. Сервис доступен для скачивания в AppStore и Google Play.
Также СОФПП презентовал новый фирменный стиль, отражающий преемственность, надежность, современность и мобильность. Ключевым компонентом логотипа стала буква "Ф". Она, по словам Валерия Пиличева, похожа на кнопку "включить/выключить" и символизирует готовность фонда в один клик ответить на заявку предпринимателя.
Отметим, в Свердловской области работа в сфере цифровизации сервисов и услуг проводится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Напомним, Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства вошел в тройку лучших в России.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».