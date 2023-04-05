Темы дня

Экономика / Малый бизнес
5 апреля 2023, 16:43

Для самозанятых свердловчан проведут онлайн-форум по развитию бизнеса

  Олеся Касперович
Регистрация на бесплатный форум уже открыта

На онлайн-форуме самозанятые получат максимум полезной информации. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) организует для самозанятых уральцев онлайн-форум "Как развить хобби до масштаба своего дела". Он состоится 27 апреля. Регистрация для бесплатного доступа уже открыта на сайте организаторов, сообщает департамент информационной политики региона.

"Численность самозанятых в Свердловской области продолжает расти высокими темпами. За 2022 год прирост составил 61%. Фонд оказывает им всестороннюю поддержку. Форум для самозанятых — это концентрат пользы, где можно почерпнуть много идей для развития", — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Своим опытом поделятся самозанятые, которые выросли из домашних мастеров и сегодня реализуют крупные проекты. Среди спикеров основатель компании "Брежнев Консалтинг" Вадим Брежнев, стилист и визуализатор Евгения Савелкова, основатель бренда MOM, I AM THE RICH Анастасия Русакова, юрист для IT‑ и онлайн-бизнеса Екатерина Логинова и другие.

Участники форума получат рекомендации, как выработать стратегию и спланировать будущее своего маленького бизнеса. Узнают, как правильно "раскачать" бренд и найти клиентов, инвестиции, как грамотно масштабировать проект. С помощью онлайн-чата участники смогут общаться со спикерами.

Добавим, что мероприятие проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Напомним, в Екатеринбурге начала работать вторая очередь креативного кластера "Домна" для поддержки предпринимателей креативных индустрий.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.04.2023, 20:57 / Общество
В Екатеринбурге пройдет показ инклюзивной одежды
05.04.2023, 20:17 / Экономика
Банк России выпустил памятную серебряную монету с портретом Валентины Терешковой
05.04.2023, 19:46 / Общество
Госдума рассмотрит законопроект о длинных выходных в майские праздники
05.04.2023, 19:11 / Общество
За один день екатеринбуржцы погасили долги на сумму почти два миллиона рублей
05.04.2023, 18:33 / Общество
На Среднем Урале ожидаются заморозки