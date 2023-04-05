Для самозанятых свердловчан проведут онлайн-форум по развитию бизнеса

На онлайн-форуме самозанятые получат максимум полезной информации. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) организует для самозанятых уральцев онлайн-форум "Как развить хобби до масштаба своего дела". Он состоится 27 апреля. Регистрация для бесплатного доступа уже открыта на сайте организаторов, сообщает департамент информационной политики региона.

"Численность самозанятых в Свердловской области продолжает расти высокими темпами. За 2022 год прирост составил 61%. Фонд оказывает им всестороннюю поддержку. Форум для самозанятых — это концентрат пользы, где можно почерпнуть много идей для развития", — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Своим опытом поделятся самозанятые, которые выросли из домашних мастеров и сегодня реализуют крупные проекты. Среди спикеров основатель компании "Брежнев Консалтинг" Вадим Брежнев, стилист и визуализатор Евгения Савелкова, основатель бренда MOM, I AM THE RICH Анастасия Русакова, юрист для IT‑ и онлайн-бизнеса Екатерина Логинова и другие.

Участники форума получат рекомендации, как выработать стратегию и спланировать будущее своего маленького бизнеса. Узнают, как правильно "раскачать" бренд и найти клиентов, инвестиции, как грамотно масштабировать проект. С помощью онлайн-чата участники смогут общаться со спикерами.

Добавим, что мероприятие проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

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