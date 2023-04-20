Звонкие дать «Имена»

Внимание министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова привлекла одежда для высоких. Он отметил, что в магазинах ее недостает. Фото: Павел Ворожцов

Количество самозанятых свердловчан превысило 200 тысяч человек. Об этом рассказал министр инвестиций и развития региона Вадим ТРЕТЬЯКОВ во время знакомства с одним из инструментов поддержки малого бизнеса – бутиком «Имена» в ТРЦ VEER Mall. Здесь начинающие дизайнеры в течение полугода представляют свои коллекции одежды и аксессуаров без оплаты аренды. Проект стартовал в прошлом году по поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Минэкономразвития РФ признало его лучшей практикой имущественной поддержки самозанятых граждан в стране.

– Этот проект – великолепный инструментарий для популяризации предпринимательской деятельности. Чем больше людей будет вовлечено в это сообщество, тем устойчивее будет наша экономика. Предприниматели – очень смелые люди: вкладывают свои деньги, рискуют, развиваются. Мы, со стороны правительства Свердловской области, оказываем всестороннюю поддержку таким людям. В последнее время значительно снижены административные барьеры, действует специальный налоговый режим, – отметил Вадим Третьяков.

По его словам, каждый месяц в регионе регистрируются 3–5 тысяч самозанятых. Планируется и дальше разрабатывать новые схемы для поддержки предпринимательства.

Не упустить шанс

– Идея создать площадку для раскрутки региональных брендов возникла год назад, когда из России ушли многие крупные иностранные компании, и у отечественных предпринимателей появилась возможность занять освободившуюся нишу, – рассказывает коммерческий директор ТРЦ VEER MallПавел Изотов. – В ходе обсуждения сложившейся ситуации с представителями министерства инвестиций и развития региона, а также Свердловским областным Фондом поддержки предпринимательства, возникла идея проекта «Имена».

Для резидентов мультибрендового бутика торговый центр выделил на первом этаже помещение площадью 74 м2. Предприниматели полностью освобождены от арендной платы, с них берут только организационный взнос на содержание помещения – это уборка, видеокамеры и подключение к Интернету. Претендентов отбирают по конкурсу, который проводит Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). В течение полугода бизнесмены могут торговать здесь продукцией собственного производства, затем им на смену приходят другие.

– Для размещения в бутике «Имена» в 2023 году мы получили больше 100 заявок. Было очень тяжело выбирать. Мы видим, что надо и дальше развивать, и масштабировать этот проект. Что касается результатов первого квартала, за три месяца 2023 года общая выручка резидентов уже превысила итоги 2022 года – более 1,1 миллиона рублей, – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Слагаемые успеха

За год своего существования проект «Имена» принес своим резидентам больше двух млн рублей дохода. Если же брать предпринимателей по отдельности, то, по их словам, у кого-то продукцию раскупают быстро, а у кого-то – нет.

– Здесь надо чувствовать коньюнктуру рынка: правильно выбрать товар для производства и назначить ему цену, – говорит Валерий Пиличев. – Завышенная стоимость тормозит продажи. Кто же купит футболку начинающего дизайнера за три тысячи, если можно купить такую же от известного производителя за 600 рублей?

В выигрыше те, кто сумел понять, что нужно покупателю. У таких предпринимателей продажи растут и в бутике, и на маркетплейсах, и в соцсетях. В числе резидентов, добившихся успеха – создательница собственного бренда Яна Голдберг. Она – мастер спорта по бодибилдингу, и сделала ставку на выпуск спортивной одежды и нижнего белья.

– Моему бренду всего три месяца, – рассказывает Яна. – За время работы в бутике я поняла, что актуально для потребителей, сориентировалась и переформатировала ассортимент.

Сейчас в бутике «Имена» представлена продукция 15 производителей одежды, аксессуаров, украшений и нижнего белья из Екатеринбурга и Свердловской области. В лидеры продаж по итогам марта 2023 года вырвалась Александра Белоусова. Она шьет одежду в формате plus size, который рассчитан не только на полных, но и на очень высоких покупателей:

– Люди признаются, что в моих изделиях их привлекает соответствие цены качеству, – говорит Александра. – Интересуются, не мнется ли в носке ткань, не теряет ли форму, хорошо ли переносит стирку и химчистку.

Большим спросом пользуется и одежда для детей, которую выпускает другая бизнес-леди – Елена Скокова. Она несколько лет с мужем занималась организацией и проведением праздников. При этом наряды для себя шила вместе с мамой. После рождения третьего ребенка решила сменить сферу деятельности и воплотила детскую мечту – стала модельером.

Теперь Елена шьет винтажные платья для «маленьких принцесс». Вся одежда из натуральных тканей – ситца, сатина, фланели. Сначала справлялись вдвоем с мамой, затем договорились со швейным производством и уже сделали первый крупный заказ.

– Нашла его с трудом, это проблема для самозанятых, – признается Елена Скокова. – Но все получилось, скоро отгрузим около двух сотен изделий.

В свободное плавание

В конце июня нынешние резиденты бутика уступят место новой группе предпринимателей и уйдут в свободное плавание.

– Проект «Имена» дал предпринимателям великолепный шанс. Мы вывели их на рынок, мы им помогли, а дальше им придется двигаться уже самим, – подчеркивает Вадим Третьяков. – Конечно, мы никого не бросим, будем вместе бороться, но рынок есть рынок, его законы никто не отменял.

Большинство нынешних участников проекта «Имена» смотрят в будущее с оптимизмом. Они научились находить ценовой баланс, разбираться в покупательском спросе, наладили способы сбыта продукции. Но главное – о них узнали покупатели и потенциальные партнеры.

В рамках сотрудничества СОФПП и ТРЦ VEER Mall провели несколько ярмарок и модных показов, в которых приняли участие 150 самозанятых и ИП, в том числе и резиденты бутика «Имена». По их словам, продажи после дефиле моделей в созданных их руками нарядах заметно оживились. А один из участников показов – стилист и дизайнер Пётр Левенполь, чья продукция также представлена в «Именах», даже получил приглашение на Неделю моды в Париже, которая пройдет в сентябре.

По словам коммерческого директора ТРЦ VEER Mall (Екатеринбург) Павла Изотова, совместно с фондом в ТРЦ были проведены четыре ярмарки для самозанятых с участием порядка 150 предпринимателей. Также при участии СОФПП организован коворкинг, где прошли презентации и различные просветительские мероприятия.

Сейчас СОФПП, областное министерство инвестиций и развития, руководство ТРЦ обсуждают пути развития масштабирования проекта «Имена». Планируется не только расширить уже действующую площадку в Екатеринбурге, но и открыть такие же в других городах. Уже есть договоренности об открытии мультрибрендового бутика свердловских дизайнеров в одном из торговых центров Нижнего Тагила. Ведутся переговоры с другими муниципалитетами.

Вадим ТРЕТЬЯКОВ, министр инвестиций и развития Свердловской области: – Три года назад в своем послании Президент России Владимир Путин определил как топовую задачу доведение количества предпринимателей и занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в стране до 25 миллионов человек. Прошло три года, и, по данным Росстата, таких граждан уже 28 миллионов. Независимо от внешних и внутренних факторов предпринимательство развивается. Проект «Имена» – великолепный элемент популяризации предпринимательства. За счет таких проектов бизнес-сообщество будет увеличиваться.

Магазин «Имена» Открыт в 2022 году в рамках совместного проекта СОФПП, администрации Екатеринбурга и ТРЦ VEER Mall. Его цель – поддержать самозанятых производителей и начинающих предпринимателей, содействовать становлению новых брендов. Первыми резидентами стали 11 компаний. Их общая выручка за июль-декабрь 2022 года составила 1,37 миллиона рублей. Проект признан Минэкономразвития РФ лучшей практикой имущественной поддержки самозанятых граждан в России. Опытом Свердловской области уже заинтересовались другие регионы, аналогичный проект планирует реализовать Липецкая область.