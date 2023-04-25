Свердловские предприниматели при господдержке участвуют в международной выставке ИННОПРОМ в Узбекистане

В Международной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023" участвуют представители одиннадцати малых и средних предприятий Свердловской области. Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым участвует в деловых и культурных мероприятиях в Фергане и Ташкенте.
"В рамках бизнес-миссии свердловские предприниматели участвуют в В2В переговорах с потенциальными партнерами из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении. По опыту прошлых лет, это позволяет прямо на полях выставки заключать экспортные контракты", — приводит слова министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова департамент информационной политики региона.
По его словам, планируется расширить сотрудничество в сфере производства промышленного оборудования, сельском хозяйстве, цифровизации здравоохранения.
Компании участвуют в бизнес-миссии бесплатно. Это стало возможно благодаря содействию Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Напомним, ранее "Областная газета" писала, что делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым работает в Узбекистане.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».