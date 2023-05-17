Представители бизнеса и власти обсудили инвестиционную повестку Свердловской области

Встреча с представителями бизнес-сообщества прошла в рамках ТОП-клуба. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин представил министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова ключевым деловым объединениям Среднего Урала. Встреча прошла на площадке коллективной работы "Точка кипения-Екатеринбург".

Участники обсудили перспективные направления инвестиционной политики Свердловской области и частные вопросы предпринимательского сообщества, сообщает департамент информационной политики региона.

В Свердловской области для инвесторов созданы меры поддержки. Министр отметил их высокую результативность. Сегодня регион занимает 5 место по количеству людей, которые заняты в малом и среднем бизнесе. 7 место области отведено в направлении капитализации региональных гарантийных организаций, 12 место — по объему инвестиций в основной капитал. На второй строчке Свердловская область находится по событийному потенциалу.

"Практика последних лет показывает, что из числа мер поддержки "инвестиционного блока" наиболее востребованы инвесторами инструменты, предоставляющие налоговые преференции, инфраструктурную поддержку", — сказал Вадим Третьяков.

Отметим, организаторами встречи с представителями бизнес-сообщества выступили Уральская торгово-промышленная палата, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, региональные отделения "Деловой России" и "Опоры России".

Ранее свердловские компании провели более 130 деловых встреч на промышленной выставке в Казахстане.