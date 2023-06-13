Наше – значит качественное

Алексей Шмыков с большим интересом изучал товары на выставке, в частности он примерил рукавицы ручной работы. Фото: Портал «Виртуальный Каменск»

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей ШМЫКОВ посетил межмуниципальную выставку-ярмарку свердловских производителей «Выбираем наше» в Каменске-Уральском. Она прошла 12 июня, в День России, и собрала более 120 компаний и предпринимателей из разных уголков региона. Местные власти отмечают: популярность выставки растет, о чем свидетельствует увеличение числаее участников и победы на федеральных конкурсах.

Ежегодная выставка «Выбираем наше» проходит в одиннадцатый раз с целью поддержать малый и средний бизнес. Ее организатор – Фонд поддержки предпринимательства Каменска-Уральского. Как пояснили здесь «ОГ», выставка – это хорошая возможность продемонстрировать свою продукцию, рассказать о себе и заинтересовать потенциальных покупателей и клиентов. Кроме того, это реальный товарооборот, который растет с каждым годом.

Алексей Шмыков вместе с главой Каменска-Уральского Алексеем Герасимовым и заместителем председателя Заксобрания Свердловской области Виктором Якимовым обошел все павильоны, изучил продукцию, пообщался с продавцами. Он дал высокую оценку выставке, отметив широкий ассортимент товаров и их качество. Алексей Шмыков также наградил пятерых предпринимателей, которые по итогам опроса жителей были признаны лучшими на выставке.

Как сообщил Алексей Герасимов, в этом году выставка значительно расширила свою географию: торговые павильоны жителям представили не только каменские предприниматели, но и гости из Екатеринбурга, Заречного, Алапаевска, Арамиля, Сухого Лога, Белоярского района, Первоуральска и других муниципалитетов. Их шатры заняли всю улицу от Дворца культуры «Юность» до парка «Космос».

Посетители выставки могли приобрести уникальные фермерские продукты и товары: сыр и хлеб разных сортов, овощи нового урожая, семена и саженцы, травяные чаи и сладости, парфюмерию, игрушки, изделия из дерева и стекла, мясомолочную продукцию. Торговля шла бойко и весело, параллельно жителей развлекали творческие коллективы города и спортивные клубы.

В каменском Фонде поддержки предпринимательства заявили, что если в 2022 году выставку посетили семь тысяч человек, то в этом году – уже 12 тысяч.

– Желающих развивать свой бизнес становится больше. Уже очевидно, что в 2024 году выставка «Выбираем наше» еще прирастет участниками, – сказал глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей ШМЫКОВ посетил межмуниципальную выставку-ярмарку свердловских производителей «Выбираем наше» в Каменске-Уральском. Она прошла 12 июня, в День России, и собрала более 120 компаний и предпринимателей из разных уголков региона. Местные власти отмечают: популярность выставки растет, о чем свидетельствует увеличение числаее участников и победы на федеральных конкурсах.

Ежегодная выставка «Выбираем наше» проходит в одиннадцатый раз с целью поддержать малый и средний бизнес. Ее организатор – Фонд поддержки предпринимательства Каменска-Уральского. Как пояснили здесь «ОГ», выставка – это хорошая возможность продемонстрировать свою продукцию, рассказать о себе и заинтересовать потенциальных покупателей и клиентов. Кроме того, это реальный товарооборот, который растет с каждым годом.

Алексей Шмыков вместе с главой Каменска-Уральского Алексеем Герасимовым и заместителем председателя Заксобрания Свердловской области Виктором Якимовым обошел все павильоны, изучил продукцию, пообщался с продавцами. Он дал высокую оценку выставке, отметив широкий ассортимент товаров и их качество. Алексей Шмыков также наградил пятерых предпринимателей, которые по итогам опроса жителей были признаны лучшими на выставке.

Как сообщил Алексей Герасимов, в этом году выставка значительно расширила свою географию: торговые павильоны жителям представили не только каменские предприниматели, но и гости из Екатеринбурга, Заречного, Алапаевска, Арамиля, Сухого Лога, Белоярского района, Первоуральска и других муниципалитетов. Их шатры заняли всю улицу от Дворца культуры «Юность» до парка «Космос».

Посетители выставки могли приобрести уникальные фермерские продукты и товары: сыр и хлеб разных сортов, овощи нового урожая, семена и саженцы, травяные чаи и сладости, парфюмерию, игрушки, изделия из дерева и стекла, мясомолочную продукцию. Торговля шла бойко и весело, параллельно жителей развлекали творческие коллективы города и спортивные клубы.

В каменском Фонде поддержки предпринимательства заявили, что если в 2022 году выставку посетили семь тысяч человек, то в этом году – уже 12 тысяч.

– Желающих развивать свой бизнес становится больше. Уже очевидно, что в 2024 году выставка «Выбираем наше» еще прирастет участниками, – сказал глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

Кстати, недавно каменская выставка одержала победу в номинации «Лучший торговый фестиваль» федерального конкурса «Торговля России-2023», который проводит Министерство промышленности и торговли РФ.