В Екатеринбурге пройдет "Стартап форум 2023" с участием федеральных экспертов

При разработке программы форума были учтены запросы начинающих предпринимателей. Фото: с сайта "Стартап форум 2023"

В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" 20 июля в Екатеринбурге пройдет "Стартап форум 2023". Опытные предприниматели расскажут о путях выхода из трудных ситуаций на старте бизнеса и о способах снижения рисков, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, в регионе сегодня зарегистрировано более 208 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, задействовано свыше полумиллиона свердловчан. По поручению губернатора Евгения Куйвашева на Среднем Урале создана инфраструктура содействия сектору МСП, которая постоянно совершенствуется. Ежегодно появляются новые инструменты поддержки, проводятся такие мероприятия, как "Стартап форум 2023".

"Благодаря этой системной работе мы удерживаем позиции в пятерке крупнейших регионов по развитию сектора МСП, и численность занятых в малом бизнесе продолжает расти — это один из ключевых показателей развития нашей экономики", — рассказал Вадим Третьяков.

Форум будет работать в разных форматах, предусмотрены офлайн- и онлайн-выступления, мотивирующие лекции, деловая игра, групповые дискуссии, индивидуальные встречи и консультации. Хедлайнер события — маркетолог, ведущий российский спикер Игорь Манн. Он прочитает открытую лекцию, также пройдут закрытые встречи для ограниченного состава участников. Тема его выступления — "10 правил, которым нужно следовать, чтобы стартап полетел".

Форум организован министерством инвестиций и развития Свердловской области и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес"). Участие в большинстве форматов бесплатное, обязательна предварительная регистрация.

Директор СОФПП Валерий Пиличев отметил, что при разработке программы были учтены запросы начинающих предпринимателей, которые приходят в фонд на консультации и обращаются на горячую линию.

"Игорь Манн — признанная звезда, гуру в своей сфере. Рады, что у свердловских предпринимателей и самозанятых появится возможность встретиться с ним, задать свои вопросы. Как показывает практика, формат разбора чужих ошибок — один из самых интересных для участников. Его мы тоже включаем в такого рода события", — добавил руководитель СОФПП Валерий Пиличев.

Истории открытия бизнеса также расскажут шеф-преподаватель кулинарной школы Butter school и автор книги "Детская еда, которая нравится взрослым" Алена Еремина, владелец сервисной компании "Труба-Дело" Иван Зубарев, психолог и предприниматель Татьяна Шелехова.

Отдельная секция будет посвящена созданию бизнеса по франшизе. Выступят представители сетей: YOULAND танцы и фитнес, "Твой результат", "Точка красоты", Happy Questa, а также эксперт-практик, патентный поверенный и другие.

Представители министерства инвестиций и развития Свердловской области, СОФПП и инвестиционной платформы "ВДело" расскажут, где взять деньги на стартап.

В течение дня на форуме будет работать зона консалтинга, где пройдут очные консультации партнеров и спикеров.

Партнеры форума: Бизнес-школа ЦБО, МЕГА Екатеринбург, Группа компаний Левъ&Левъ-Аудит.

Ранее "Областная газета" писала, что бизнесмены до 25 лет и социальные предприятия Свердловской области смогут получить гранты на сумму 38 миллионов рублей.

Еще по теме:

Свердловских предпринимателей проконсультируют федеральные эксперты по развитию отношений с Китаем

В Свердловской области с начала года число самозанятых выросло на 30,5 тысяч

Власти Свердловской области сделают ставку на новые инструменты поддержки бизнеса