В Екатеринбурге пройдет ярмарка для творческих самозанятых

Гончарная мастерская Factory и творческое объединение "ТО ДА СЕ" представят керамику, декор и художественные работы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" самозанятые в креативных сферах бесплатно представят свою продукцию на ярмарке "Мой бизнес. Лето. Краски" на территории креативного кластера "Домна". На участие в мероприятии поступило 150 заявок, отобраны на конкурсной основе порядка 30.

Организатором ярмарки выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес"). Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, поддержка начинающего бизнеса и самозанятых является одним из приоритетов политики губернатора региона. По поручению Евгения Куйвашева создается инфраструктура развития, в которую входит и креативный кластер "Домна".

"В 2023 году помимо летней ожидается еще две сезонных ярмарки в пространстве креативного кластера. В них смогут принять участие совокупно еще не менее 60 самозанятых", — отметил Вадим Третьяков.

Так, мастерская "Чудо в перьях" представит актуальные украшения и ловцы снов из натуральных перьев, гончарная мастерская Factory и творческое объединение "ТО ДА СЕ" — керамику, декор и художественные работы, Cosy_basket — стильные плетеные корзины, мастерская "Живая нить" — вышивки и гобелены, "Лушенька душа" — изделия ручной работы, витражная мастерская "Жарче" — украшения и предметы интерьера из цветного стекла.

В программе ярмарки — мастер-классы, лекции, музыкальные выступления. Областной фонд поддержки предпринимательства обеспечит мастеров оборудованным местом, инвентарем, продвижением.

"Мы всегда стараемся отбирать для наших ярмарок новых участников, чтобы познакомить жителей и гостей города со всем многообразием креативного потенциала свердловских мастеров, дать возможность молодым авторам расширить свою аудиторию. Ярмарка 15 и 16 июля по традиции тематическая, вдохновленная летними красками, природой, отпускными мотивами", — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Креативный кластер "Домна" выступает одной из площадок серии мероприятий, приуроченных к 300-летию Екатеринбурга. Участие в летней ярмарке — возможность приобщиться к юбилейной программе.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге пройдет "Стартап форум 2023" с участием федеральных экспертов.

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