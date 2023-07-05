Благодаря финансовой поддержке регионального бюджета в Алапаевском районе появилась первая автолавка

Первую субсидированную автолавку приобрел предприниматель Алексей Кушников. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Алапаевском районе появился магазин на колесах. Это первая автолавка на Среднем Урале, затраты на которую были компенсированы за счет регионального и местного бюджетов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в этом году принял решение о выделении почти 11 миллионов рублей на приобретение передвижных магазинов. Всего в 2023 году в регионе начнут работу четыре автолавки. Они будут обслуживать малонаселенные, отдаленные и труднодоступные сельские населенные пункты. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Жители отдаленных сел и деревень Алапаевского, Ирбитского, Красноуфимского и Талицкого районов, где нет магазинов, благодаря автолавкам смогут купить товары первой необходимости. Господдержка муниципалитетам предоставлена по итогам конкурсного отбора.

По словам главы министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, ведомство заключило соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета для четырех муниципальных образований.

«Кроме того, предоставление субсидии безусловно является мерой государственной поддержки для тех предпринимателей, чьими силами будет организовано выездное обслуживание», — отметила Анна Кузнецова.

Стоимость автомагазина, который приобрел индивидуальный предприниматель из Алапаевского района Алексей Кушников, составила 4,1 миллиона рублей. Из них 3,4 миллиона рублей было возмещено.

«На автолавку установлено дополнительное оборудование, благодаря которому она сможет автономно обогреваться в зимнее время. Кроме того, основная будка удлинена до четырех метров, что тоже намного удобнее. Это очень приятно, что региональные власти уделили внимание сельской торговле и приняли решение также поддержать малый бизнес», — рассказал Алексей Кушников.

В администрации муниципального образования Алапаевское уже утвержден график работы автомагазина. Он будет круглогодично выезжать в малонаселенные и отдаленные населенные пункты Маевку, Молтаево, Кулигу, Ермаки, Верхний Яр, Бучину, где нет магазинов.

Отметим, что другие муниципалитеты Свердловской области также планируют пройти отбор для получения субсидии на приобретение автомагазинов в следующем году.

Ранее «Областная газета» писала, что Евгений Куйвашев направил муниципалитетам региона более 21 миллиона рублей на передвижные магазины и детские площадки.

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