Пароль: сложно забыть, невозможно взломать

Такой пароль будете знать только вы, и каждый раз, вводя его, вы будете вспоминать и, может, даже напевать любимую песню. Фото: Павел Ворожцов

Вас хотя бы раз взламывали? Думаю, многие ответят, что да. Разумеется, чтобы этого не случилось, нужно использовать сложный пароль – это знают все... Но как придумать такой пароль (точнее, пароли – для всех аккаунтов...) да ещё и запомнить его? Разберёмся вместе с выпускником физико-технического факультета УПИ Александром Шаламовым, сотрудником ряда екатеринбургских IT-компаний.

Первый способ. Сложные числа.

Сложнее всего подобрать пароль, когда он создан случайными числами. Можно использовать генераторы случайных чисел, но беда в том, что даже они работают по определённой программе.

Так что лучший ваш помощник – это книга. Легче использовать книгу на английском языке, тогда не придётся переводить кириллические буквы в латиницу. Открываете случайную страницу, записываете её номер и самую первую букву на листе. Затем повторяете действие. Такой пароль, состоящий хотя бы из десяти символов, потребует минимум двенадцать часов на расшифровку, так как придётся хакеру перебирать все книги в мире .

Например, возьмём книгу Д.Р.Р. Толкина «The Hobbit, or There and Back Again». 198g126v86N – вот такой пароль получился благодаря известному произведению.

Второй способ. Музыка и математика.

Для второго способа понадобится ваш музыкальный вкус и несложная математика. Выбираете строчку из своей любимой песни и из каждого слова этой строчки записываете первую букву. Если песня на русском языке, переводим все выбранные буквы в латиницу, а теперь считаем, сколько в каждом использованном нами слове букв. Записывая после каждой буквы количество букв в самом слове, мы получаем надёжный и запоминающийся пароль (пример смотри на фото).

Сколько времени нужно хакеру? В современном мире пароль отгадывает не человек, а компьютерная программа. Пароль из имени или даты рождения взламывается за несколько тысячных секунды. Пароль, содержащий только цифры или только буквы и их последовательности, взламывается за минуту (используются всего десять основных цифр, 26 маленьких букв латинского алфавита. Если добавим большие буквы, в общей сумме получится всего 62 символа). Пароль из комбинации букв и цифр взламывается в среднем за 20 минут.

Уловки хакеров Страница-клон. От имени вашего друга приходит сообщение, в содержании которого есть ссылка и уловка, чтобы человек зашёл по указанному адресу. Не замечая деталей, пользователь выходит на фэйковую страницу той или иной соцсети, и даже в адресной строке может быть похожий адрес. Далее для продолжения просят авторизоваться и, нажимая кнопку «войти», вы самолично отправляете ваши данные на сервер хакера. В такой ситуации не поможет даже самый надёжный пароль! Необязательно, что взлом произойдёт в тот же день, может пройти неделя, месяц, а потом с вашего аккаунта будут рассылаться сообщения всем друзьям с теми же ссылками или уловками. Что делать? Не вводить свой пароль, пока не убедитесь, что страница настоящая. С осторожностью переходить по ссылкам. Просьба друга. Они бывают разными: от просьбы одолжить денег до запроса номера счёта в банке. Что делать? Удостовериться, что пишет настоящий хозяин страницы, а не хакер. Для этого свяжитесь с человеком по телефону или напишите СМС на его номер. Также можно прямо через соцсеть спросить о чём-то, что знаете только вы и ваш друг.

Анастасия Колясникова, 16 лет, Екатеринбург, отряд «Каравелла»