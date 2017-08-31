Как не пропасть в городских джунглях?

Городские джунгли таят немало опасностей. Фото: Александр Зайцев

Лето 2017 года мне запомнилось поисками пропавшего в лесу под Асбестом четырёхлетнего Димы Пескова… Думаю, за этими поисками следили многие. И многие примеривали на себя: а могло ли такое случиться со мной и как бы я поступил(а)? В компании друзей особо не принято говорить на тему безопасности, и это понятно: наверное, всем хочется казаться смелее и самостоятельнее.

Но после летней истории с Димой я решила пообщаться со Станиславом Казаковым, координатором поискового отряда «Лиза Алерт», который искал Диму. Он поделился удивительно простыми правилами, как обезопасить себя в городских джунглях.

Взрослый никогдане просит ребёнка о помощи. Нельзя реагировать на просьбы взрослых типа «У меня котёнок на дереве сидит, пойдём, поможешь снять». Авторитет взрослого человека всегда выше авторитета ребёнка. Так что злодеи часто пользуются этим. В итоге 9 из 10 детей уходят с детских площадок добровольно, и всё это заканчивается непосредственно угрозой жизни ребёнка.

Взрослый никогдане говорит от лица ваших родственников. При этом чужой взрослый может знать ваше имя, имена ваших родителей или любые подробности вашей жизни. К похищению преступники готовятся очень тщательно и знают о вас всё, что им необходимо, чаще всего узнавая подробности через социальные сети. Так что лучше всего в принципе не вступать в разговоры с посторонними.

Внешне распознать потенциального преступника невозможно. Если вы думаете, что похититель похож на злодея из сказки, то вы ошибаетесь. Выглядит он совершенно обычно: нормальная куртка, нормальные штаны, галстук. Женщина будет миловидна. Они ничем не отличаются от обычных прохожих с улицы.

Причины пропажи подростка Глупость Глупость сводится к тому, что дети пропадают, когда уходят из дома. Желание Это касается ситуаций, когда человек безответственно и эгоистично решает «встать и уйти», не предупредив никого из близких. Ему кажется, что этим он решит все свои проблемы. Это, конечно, не выход из ситуации, это не взрослое поведение. Криминал Потому что в городе всегда есть кто-то, кто хочет причинить зло другому человеку.

Александра Матанцева, 15 лет, Екатеринбург, пресс-центр отряда «Каравелла»