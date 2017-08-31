Как сделать необычное селфи

– Найди отражающую поверхность; – Придумай сюжет, который попадёт в отражение; – Сфокусируй камеру. Фото: Денис Неугодников

Селфи – это банально. Но есть способы сделать его оригинально и удивить друзей. Один из приёмов – сделать снимок при помощи отражения в какой-либо поверхности. Существует множество отражающих поверхностей: отполированный металл, стекло, керамическая плитка, вода в любых объёмах и даже лакированное дерево.

Помни про несколько особенностей отражающих поверхностей. Прежде всего поверхность должна быть чистой, без пыли, царапин и отпечатков, особенно если ты фокусируешься на деталях в самом отражении. В случае съёмки с отражением в воде стоит очистить поверхность от различного плавающего в ней мусора (если, конечно, он не является частью композиции). Также важно учитывать, что блестящие поверхности не поглощают, а отражают свет. То есть, например, прямая вспышка может засветить изображение.

На мой взгляд, одно из лучших правил в фотографии – это нарушение правил. Экспериментируй со светом, интересными отражающими поверхностями и объектами в них.

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