Зажечь СверхНовую в Новой Эре

Брось вызов Интернету - подпишись на газету! Фото: Павел Ворожцов

Весь август происходили события космического масштаба: частичное затмение Луны – 7 августа, полное затмение Солнца – 21 числа, наконец, вчерашнее приближение огромного астероида, который 1 сентября можно наблюдать в телескоп. Сегодня случилось ещё одно не менее масштабное событие, которое можно увидеть невооружённым глазом – открытие «СверхНовой Эры»!

И вот вы держите в руках первый номер.

Делать «СверхНовую Эру» мы будем вместе с вами. Поэтому приглашаем вас присоединиться к нашей творческой команде, чтобы писать статьи, снимать интересные события и придумывать незабываемые дизайнерские решения.

Ежемесячно в редакции будут проходить открытые планёрки, где мы обсудим темы ближайших выпусков. На ближайшую – 8 сентября в 16:00 – вы можете заявиться на почту ne@oblgazeta.ru или в нашей группе ВКонтакте. Также каждый месяц в редакции будут проходить пресс-конференции с известными и просто очень интересными людьми, впечатлениями о которых вы сможете поделиться в рубрике «Герой нашей Эры». Ещё мы будем регулярно публиковать лайфхаки, обзоры фильмов, игр и книг.

Ждём вас самих, ваши мнения и задумки, ваши заметки и фотографии на наших страницах.