В России и на Среднем Урале создают систему «кванториумов». Что это и зачем они нужны?

Перед тем, как записаться на бесплатные занятия, во Дворце молодёжи приглашают испытать их во время тест-драйва в воскресенье, 16 сентября. Фото: Марина Молдавская

Сюжет Счастливое детство

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге.

Дворец молодёжи одержал победу в федеральном конкурсе на открытие «Кванториума»*. Новая модель развития детей начнёт работать в Екатеринбурге уже в следующем учебном году — для этого российский бюджет перечислит 56 миллионов рублей. Заниматься в «Кванториуме» смогут юные жители не только уральской столицы, но и всей Свердловской области: для них предусмотрены выездные сессии на базе «Кванториума». Об этом, а также о других возможностях бесплатного дополнительного образования рассказал «ОГ» директор Свердловского Дворца молодёжи Константин Шевченко.

— У нас в регионе будет два «Кванториума»: модель-стандарт и мини. В первом будут действовать шесть «Квантумов, во втором — три. Модель-мини создаётся совместно с Российскими железными дорогами. 800 детей будут заниматься в двух «Кванториумах» постоянно, ещё 3 000 школьников составят сменный контингент — тех, кто будет приезжать на занятия из области. Обязательно будут созданы робоквантум, хайтек-цех — цех высоких технологий и айти-квантум. Направления были выбраны в соответствии с Уральской инженерной школой. «Кванториум» принципиально отличается от всех видов дополнительного образования, которые существовали у нас прежде — он ничем не напоминает школу, даже интерьерами.

*«Кванториум» — детские технопарки, площадки, оснащённые высокотехнологичным оборудованием. Нацелены на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

Директор Свердловского Дворца молодёжи Константин Шевченко. Фото: Василий Фетисов

— Чем дети будут заниматься в центрах с таким красивым современным названием?

— В «Кванториуме» педагоги будут формировать инновационное инженерное мышление у своих подопечных. Это важно — система «Кванториумов» в России задумана не просто как новая возможность дополнительного образования для школьников, а как самая настоящая кузница высококвалифицированных кадров. Сегодня они так необходимы и науке, и экономике страны. Мы очень серьёзно подойдём к подбору преподавателей — анкета для соискателей содержит 40 листов. Причём педагогическое образование для них — совсем не обязательное требование. Главное, они должны быть профессионалами в своей области и иметь потребность передавать свои знания детям. Обязательно — дважды в год не менее двух недель они обязаны проходить повышение квалификации, поскольку технологии в современном мире развиваются стремительно — и так же стремительно устаревают.

— Где будут находиться «Кванториумы» в Екатеринбурге?

— Модель-мини — на базе Детской железной дороги — в здании на территории Парка имени Маяковского. Стандарт — на базе политехнического отделения Дворца молодёжи, это наша площадка на Красных Командиров, 11а.

Кстати 1 миллиард рублей на софинансирование расходов по закупке высокотехнологичного образовательного оборудования для «Кванториумов» выделен из федерального бюджета в 2016 году. Сначала проект был опробован в Татарстане, Алтайском крае, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе.

— Сегодня все родители стремятся записать детей в кружок и секцию, да не в один… Но нынешние школьники и так перегружены уроками, домашними заданиями. Зачем ещё и дополнительное образование, не навредит ли эта чрезмерная занятость?

— Школа ориентирована на предметное образование, а дополнительное — совсем другое дело, оно и выстроено иначе, и преследует иные цели. Главное — в кружках и секциях нет никаких стандартов, считаю, это главный их плюс. Ребёнка никто не загоняет ни в какие рамки, никто и никак не довлеет над его интересами. Познавательная деятельность в допобразовании вызвана его личными мотивами.

Возьмём для примера авимоделирование. Чтобы создать простейшую модель, нужно задействовать геометрическое мышление, художественное представление об объекте, знания геодинамики и навыки черчения. Энергия познания мира в ходе такой деятельности будет только развиваться, хотя никто не будет давать ребёнку задание «выучить параграф от сих до сих». Он сам откроет книгу по физике и прочтёт статью о летательных аппаратах, сам захочет узнать об истории создания летательных средств и заинтересуется Древней Грецией, поскольку познакомится с мифом об Икаре. И с интересом сходит в музей, где Икар будет представлен на картинах или в скульптуре. Познавательная деятельность ребёнка, который занимается в кружке, имеет огромный коэффициент полезного действия, я бы сказал, несопоставимого по силе с КПД на уроке физики. Так что, уважаемые родители, и дальше записывайте детей в кружки — там получают весьма качественное образование, которое лишь по ошибке принято называть дополнительным.

Смотрите самый полный список бесплатных кружков и секций в Екатеринбурге.

— Вы описали пример проектной деятельности?

— Да, в кружках и секциях дети сегодня заняты именно проектной деятельностью. Кстати, Дворец молодёжи — одна из площадок проведения Всероссийского конкурса проектных работ школьников. Занимаясь проектом, школьник сам его создаёт и защищает в ходе коллективной работы, при этом получая навык совместной деятельности и социализации. Весной этого года на региональном этапе более чем из 70 проектов были отобраны лучшие, в итоге 36 авторов отправились во Всероссийский центр «Сириус» в Сочи. Отмечу, победить на конкурсе проектов смогли дети не только из областного центра. К примеру, команда из Тавды разрабатывала тему по сельскому хозяйству — спроектировала теплицу, обогреваемую биотопливом. Дети просчитали оптимальные расходы, предложив задействовать отходы ближайшей птицефабрики и опил от местной лесопилки.

— Именно на проектной деятельности основана работа Уральской инженерной школы?

— За время реализации программы «Уральская инженерная школа» мы смогли создать в Свердловской области 50 площадок по техническому творчеству и ранней профориентации. Эти площадки на новом уровне продолжают работу станций юных техников (СЮТ), работавших в советское время. Кстати, в 90-е годы от 160 станций в регионе оставалось лишь шесть. А переоценить роль СЮТ в индустриализации и техническом развитии СССР трудно. Сколько великих учёных вышло из этих станций! Сегодня, когда мы восстановили интерес детей к техническому творчеству, можно будет говорить и о развитии промышленности.

— Пользуется спросом у школьников экологическое отделение Дворца?

— Это так, в Экоцентре, который расположен на улице Ясной, 5, действуют современные лаборатории по химии и биотехнологии. Дети создают экологические проекты. И это тоже является важным направлением для Свердловской области: поскольку у нас промышленный регион, вопрос сохранения экологии актуален.

— Экологическое отделение позволяет более глубоко, чем в школе, изучать биологию и химию?

— Шире, чем предусмотрено программой. Такие занятия позволяют подготовить школьников к предметным олимпиадам, где требуется не просто отличное знание предмета в соответствии со школьной программой, но и более глубокое его освоение. Олимпиадное движение — ещё одно направление деятельности Дворца молодёжи, мы являемся региональным оператором проведения, подготовки и заключительного этапа предметных олимпиад. Это система отбора одарённых детей является важной государственной задачей. У нас уже есть опыт проведения Всероссийских туров по информатике, физике и экологии. В этом учебном году мы проведём заключительный, федеральный этап, олимпиады по математике. Она никогда не выезжала за пределы столиц, впервые олимпиаду по царице наук будет проводить регион.

Важно 16 сентября с 12.00 до 16.00 сразу на трёх площадках Дворца молодёжи состоится тест-драйв кружков и секций «УвлекариУм». Здесь будут организованы около 50 мастер-классов — школьникам предложат попробовать себя в различных направлениях, которые могут стать не просто увлечением, но и будущей профессией. Вход свободный. Пройти тест-драйв и записаться в кружки можно будет по адресам: Экоцентр, ул. Ясная, 5.

Роботодром, ул. Красных Командиров, 11а.

Отделение туризма и краеведения, ул. Опалихинская, 25.