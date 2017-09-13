Бесплатные кружки и секции Екатеринбурга — 2017

Большинство клубов по месту жительства в Екатеринбурге предлагают заняться школьникам различными спортивными занятиями. Фото: Алексей Кунилов
«Областная газета» традиционно в начале сентября публикует обновлённый список всех бесплатных кружков и секций Екатеринбурга. В комитете по делам молодёжи администрации города сообщили, что клубы по месту жительства продолжают свою работу.
В этом году стало больше клубов патриотической направленности. Всё так же много кружков рисования и декоративно-прикладного творчества. Продолжают пользоваться спросом танцевальные кружки. Напомним, в клубах по месту жительства танцевальные студии бесплатны для школьников.
№
Наименование
Адрес
Руководитель
Направления работы
Номер телефона
Номер факса
Электронная почта
Верх-Исетский район
|
Клубы по месту жительства в составе ДЮЦ «Вариант»:
1)
Вариант
ул. Металлургов, 46
|
творческая студия «АРТакса»
студия «Бисерное рукоделие»
спортивная секция «Мастер»
театр танца «Магия»
хор народной песни «Колокольчик»
спортивная секция «Энергия»
молодёжный клуб «Открытая ладонь»
изостудия «Радуга»
родоведческий клуб «Фамилия»
театр моды «Парасоль»
музыкальный театр-студия
студия «Три аккорда»
242-69-75
242-26-08
242-69-75
mnamatasha@mail.ru
2)
Домовёнок
пос. Медный, 9 а
|
Студия декоративно-прикладного творчества «Нафаня»
клуб молодой семьи «Домовята»
объединение «Почемучки»
волонтёрский отряд «Пламя»
8-904-387-00-42
|
|
3)
Надежда
ул. Белореченская, 34/1
|
212-21-16
|
|
4)
Олимп
ул. Папанина, 5
|
секция спортивного туризма «Дружба»
студия художественного воспитания «Мозаика»
студия декоративно-художественного творчества «Декоретто»
386-50-55
|
|
5)
Орфей
ул. Викулова, 43/2
|
242-76-87
|
|
6)
Профи
ул. Юмашева, 16
|
368-39-72
|
|
7)
Саланг
ул. Московская, 80 а
|
секция «Рукопашный бой»
секция «Капоэйра»
212-74-09
|
|
8)
Социально-психологическая служба
ул. Токарей, 54/2
|
психолого - педагогическое индивидуальное консультирование и групповые тренинги
клуб общения «Зазеркалье»
волонтёрский отряд «Доброе сердце»
246-99-30
|
|
9)
Фантазия
ул. Заводская, 46
|
205-14-32
|
|
10)
Эдельвейс
ул. Белореченская,
3 б
|
секция гео-экологического туризма «Уральские рудознатцы»
секция «Туризм и альпинизм»
кружок «Школа безопасности»
изостудия «Палитра»
изостудия «Эдельвейс»
212-11-16
|
|
11)
Боец
ул. Красноуральская, 2 б
|
242-64-75
|
|
Железнодорожный район
|
Клубы по месту жительства в составе ДЮЦ «Юность»:
2)
Восход
ул. Техническая, 81
|
оздоровительная гимнастика для родителей
секция настольного тенниса
школа РОСТа (углубленное изучение русского языка, подготовка к ЕГЭ)
изостудия
кружок изучения природы родного края «Мир вокруг нас»
студия современных танцев
студия хип-хопа
техническое моделирование
развитие речи
322-41-99
|
|
3)
Джамп
ул. Луначарского, 50
|
8-904-547-28-27
|
|
4)
Зал борьбы
ул. Мельковская, 2 д
литер 2, 2А
|
|
|
|
5)
Звездочка
ул. Подгорная, 6
|
изостудия «Веселый карандаш»
кружок «Звуки музыки»
студия декоративно-прикладного творчества «Твори своими руками»
танцевальная студия «Движение – это жизнь»
кружок общей физической подготовки
354-33-66
|
|
6)
Искра
ул. Техническая, 53
|
студия декоративно-прикладного творчества «Волшебная мастерская»
кружок «Игралочка» (подвижные и музыкальные игры для дошкольников)
подготовка детей к школе (развивающие упражнения)
театральная студия
366-43-50
|
|
7)
Триумф
ул. Техническая, 44 а
|
|
|
|
8)
Огонёк
ул. Мельковская, 11
|
студия обучения игре на гитаре «Шестиструнный друг»
клуб коллекционных настольных игр
творческая мастерская
танцевальная студия
современная хореография
рэп-студия (обучение чтению репа)
фитнес
370-24-91
|
|
9)
Ритм
ул. Ольховская, 27/2
|
-Социальная адаптация детей и подростков (детей-мигрантов и выходцев из семей мигрантов)
углублённое изучение истории обществознания
кружок патриотической направленности «Военно-патриотический отряд»
секция футбола
изобразительное, народное и декоративно-прикладное искусство
366-00-01
|
|
10)
Романтик
ул. Крупской, 6
|
322-73-68
|
|
11)
Северка
пос. Северка
ул. Стрелочников, 4 а
|
изостудия «Разноцветье»
творческие мастерские
танцевальный кружок
театральный кружок
пресс-центр
211-75-50
|
|
12)
Солидарность
ул. Шевченко, 35
|
388-13-71
|
|
13)
Сталкер
ул. Билимбаевская, 34/1
|
322-53-64
|
|
14)
Старт
ул. Билимбаевская, 34/3
|
322-57-05
|
|
15)
Странник
ул. Артинская, 26
|
|
|
|
16)
Фотон
ул. Пехотинцев, 12
|
изостудия «Волшебная кисточка»
секция хоккея
фото-видео студия «Счастливый день»
театральная студия «Отражение»
музыкальная студия (изучение основ вокала)
кружок декоративно-прикладного творчества «Сувенир» (бисероплетение)
кружок кройки и шитья
325-85-57
|
|
17)
Центр молодежных инициатив
ул. Техническая, 44 а
|
танцевальная студия «Камелия», «Перформанс»
студия эстрадного вокала
студия современной музыки
секция футбола
студия современного танца «Брейк Данс»
кружок декоративно-прикладного творчества
студия журналистики
изучение истории, основ военного дела
366-50-18
|
|
18)
Чайка
ул. Некрасова, 2
|
вокальная студия народной песни «Красно солнышко»
хореографическая студия «Мандаринка»
студия современного танца
бумагопластика, оригами
лепка и изо
английский язык
обучение игре на двухрядной гармони
370-60-57
|
|
19)
Юность
пр. Седова, 56
|
школа развития «Дошколенок»
танцевальная студия «Брейк-Данс»
изостудия «Палитра»
декоративно-прикладное творчество
семейный клуб «Мама и малыш»
секция фитнеса
366-95-89
|
|
Кировский район
|
Клубы по месту жительства в составе «Социум»:
1)
Авангард
ул. Д.Зверева, 34;
ул.Д.Зверева, 36
|
|
|
|
2)
Альянс
ул. Новгородцевой,
3 б
|
347-76-10
|
|
3)
Аякс
ул. Советская, 20
|
секция «Мини – футбол»
клуб любителей футбола
349-00-86
|
|
4)
Б-6 (молодежный центр)
ул. Бетонщиков, 6-а
|
детская эстрадно-вокальная студия «Астероид V-612»
ансамбль песни и танца «Родничок»
йога для детей
клуб любителей настольного тенниса и бочче
танцевально-спортивный клуб «Астра»
клуб интеллектуальных игр «ЧГК»
клуб веселых и находчивых
222-63-64
222-63-77
222-63-79
|
|
5)
Буревестник
ул. Гагарина, 35
|
спортивные игры
волонтерский отряд «Огонек»
ансамбль барабанщиков «Диамант»
союз молодежных инициатив «СМИ»
клуб свободного общения
375-50-88
|
|
6)
Вымпел
ул. Боровая, 21
|
365-39-13
|
|
7)
Глобус (молодежный центр)
ул. Первомайская, 70
|
секция «Настольный теннис»
фото-студия «Ретроспектива»
клуб любителей ролевых настольных игр «РРикон»
свободный университет
Киноклуб
|
|
|
8)
Грин
ул. Советская,19/3
|
341-08-46
|
|
9)
Импульс
ул. Сыромолотова, 14
|
347-77-00
|
|
10)
Искра
ул. Академическая, 11 а
|
студия керамики «Живая глина»
секция «Футбол»
школа настольного тенниса
клуб свободного общения «Контакт»
374-09-77
|
|
11)
Каравелла
ул. Мира, 42
ул. Февральской революции, 11а
|
детско-юношеский пресс-центр
детская киностудия «Фига»
секция фехтования
детская парусная флотилия
подростковая судоверфь (строительство яхт)
374-30-83
|
|
12)
Молодежный центр Лидер
ул. Педагогическая, 20
|
рок-клуб «Фантом»
дартс-клуб
клуб любителей современной азиатской культуры «Белый дракон»
клуб «Ветеран» (общественное объединение ветеранов войны и труда фабрики Уралобувь)
«Fare-Poi-клуб» (клуб поинга и жонглирования, огненные «шоу»)
студия спортивно-бального танца
|
|
|
13)
Мечта
ул. Высоцкого, 22
|
347-86-00
|
|
14)
Надежда
ул. Мира, 1 а
|
|
|
|
15)
Орион
ул. Высоцкого, 10
|
347-35-00
|
|
16)
Патриот
ул. Сыромолотова, 15
|
|
|
|
17)
Радуга
ул. Мира,42
|
ансамбль танца «Солнышко»
танцевально-спортивный клуб «Астра»
студия социально-психологической поддержки «Лотос»
школа развития «Цветочный городок»
родительский клуб «Танцующие мамочки»
375-25-73
|
|
18)
Россич
Сиреневый б-р, 1а
|
студия фитодизайна «Оазис»
секция «Настольный теннис»
изостудия «Живая палитра»
танцевальная студия «Звездный фейерверк»
секция «Мини-футбол»
студия игры на гитаре
школа личной безопасности «Секреты ниндзя»
клуб знатоков «Совенок»
студия социально-психологической поддержки
школа волонтёров
театральная студия
киноклуб
348-54-37
|
|
19)
Станция детского технического творчества (СДТТ)
ул. Рассветная,13
|
робототехника и основы электроники
моделирование и технология обработки материалов
освоение программирования в компьютерной среде «Robolab 2.9.»
мастерская стендового судомоделизма
автодело
клуб свободного общения
348-61-16
|
|
20)
Уралец
ул.Высоцкого, 30
|
Начальная военная подготовка
секция «Настольный теннис»
туризм и скалолазание
секция «Хоккей с шайбой», ОФП
тренажерный зал
секция оздоровительной аэробики «Жемчужина»
единоборства
222-62-27
|
|
21)
Этюд
ул. Новгородцевой, 7 б
|
347-04-10
|
|
Ленинский район
7
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания молодежи»
(МБУ «ЦСОМ»)
620147
ул. Чкалова, 135
Кононова
Светлана Александровна
Психологическое, социальное, юридическое консультирование молодежи, проведение индивидуальной коррекционной работы и групповых тренингов, осуществление социального патронажа семей «группы риска»
240-03-66
240-03-66
csomol@yandex.ru
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по трудоустройству несовершеннолетних граждан
620014
ул. Добролюбова, 2 б
|
Временное трудоустройство несовершеннолетних (14 – 17 лет), профориентационная работа
376-42-55
376-42-55
otn-csomol@yandex.ru
8
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»
(МБУ ДО «ДЮЦ»)
620014,
ул. Добролюбова, 2а
Касьянова
Надежда Михайловна
Администрация учреждения
376-40-90
376-40-90
len_duc@mail.ru
сайт: http://лендюц.екатеринбург.рф
|
|
|
376-49-34
|
|
|
376-49-34
|
Клубы по месту жительства в составе ДЮЦ:
1)
Аксон
ул. Пушкина, 9 а
|
371-06-70
|
|
2)
Алый парус
ул. Малышева, 27 а
|
376-39-92
|
|
3)
Арена детства
ул. 8 марта, 25
|
|
|
|
4)
Атлант
ул. Декабристов, 85
|
хореографическая студия «Хип-Хоп и Брейк-данс»
секция КУДО
клуб свободного общения «Жизнь в игре»
студия современной хореографии, направление Latino
257-76-46
|
|
5)
Витязь
ул. Онуфриева, 24/2
|
243-05-38
|
|
6)
Гелиос
ул. Бардина, 19
|
театральная студия «Чародеи»
секция общей физической подготовки с элементами игровых видов спорта
изостудия «Солнечная палитра»
клуб свободного общения
отряд «Спасатель»
243-49-03
|
|
7)
Диалог
ул. Шейнкмана, 134 а
|
211-53-87
|
|
8)
Дружба
ул. Амундсена, 61
|
танцевальная студия «Шаг вперед»
студия современного танца «Максимум»
студия декоративно-прикладного искусства «Очумелые ручки»
музыкальная студия «Веселые нотки»
секция общей физической подготовки с элементами игровых видов спорта
клуб свободного общения
отряд «Спасатель»
267-09-01
|
|
9)
Искатель
ул. Амундсена, 56
|
студия декоративного творчества «Радуга цветов»
студия декоративного творчества «Фантазия»
общая физическая подготовка с элементами баскетбола
объединение «Юный железнодорожник»
хореографическая студия для малышей
общая физическая подготовка с элементами игровых видов спорта
клуб свободного общения
267-44-22
|
|
10)
Искорка
ул. Решетникова, 3
|
секция хоккея с шайбой
студия декоративно-прикладного творчества «Оранжевый кот»
творческая мастерская «Волшебный ларец»
вокальная фольклорная студия «Хороводница»
вокальная студия «Ворожея»
творческая мастерская «Разноцветный мир»
клуб свободного общения «Умники»
240-17-54
|
|
11)
Ключ
ул. Постовского, 16 а
|
студия декоративно-прикладного творчества «Бисер»
клуб свободного общения «Калейдоскоп интересных дел»
театр-студия «Сказка»
общая физическая подготовка с элементами футбола
267-24-41
|
|
12)
Космодром
ул. Фрунзе, 91
|
260-04-49
|
|
13)
Льдинка
ул. Бардина, 39 а
|
студия танцевальной гимнастики
ИЗО-студия «Разноцветная палитра»
студия «Хип-хоп и брейк-данс»
240-50-90
|
|
14)
Надежда
ул. Постовского, 16
|
молодежная студия «МаНаКо»
секция общей физической подготовки «Здоровым быть здорово»
объединение «Инициатива»
студия «Волшебная ленточка»
клуб свободного общения
267-46-70
|
|
15)
Огонек
ул. Фрунзе, 64
|
студия рисования «Акварельки»
вокально-хореографическая студия «Огоньки»
студия театральных игр «Лицедеи»
техническая мастерская «Юные водители»
клуб свободного общения «Молодежный портал»
студия ДПИ «Рукоделкино»
257-33-51
|
|
16)
Ритм
ул. Воеводина, 4 б
|
371-30-51
|
|
17)
Родник
ул. Попова, 24
|
Изо-студия «Волшебная палитра»
Фотостудия «Пиксель»
Школа танца «Каприз»
студия современного танца «МР-5»
танцевальная студия «Карамель»
клуб свободного общения «Солнечный мир»
371-67-79
|
|
18)
Салют
ул. Чапаева, 55
|
вокальная студия «Радость»
клуб свободного общения «Моя вселенная»
клуб свободного общения «Я живу на планете Земля»
студия современного танца
студия ИЗО и ДПИ «Рукодельница»
269-13-33
|
|
19)
Созвездие
ул. Амундсена, 131
|
изостудия «Аполлон»
студия «Разноцветные ниточки»
театр танца «Пируэт»
общая физическая подготовка с элементами греко-римской борьбы
клуб молодой семьи «Радуга»
ИЗО-студия «Зебра»
211-81-35
|
|
20)
Спартаковец
ул. Цвиллинга, 18
|
секция настольного тенниса
клуб свободного общения «Кем быть? Каким быть?»
секция фехтования
клуб свободного общения «Будь здоров!»
269-15-11
|
|
21)
Тимуровец
ул. Бардина, 19
|
студия авторской песни «Парус»
общая физическая подготовка с элементами футбола
клуб свободного общения «Свежий ветер»
объединение «Лидер»
объединение «Здоровый образ жизни»
клуб интернациональной дружбы
240-07-05
|
|
22)
Фристайл
ул. Краснолесья, 16 б
|
общая физическая подготовка «Каратэ Кобудо»
отряд «Спасатель»
военно-патриотический отряд «Варяг»
общая физическая подготовка «Русская лапта»
общая физическая подготовка с элементами игровых видов спорта
общая физическая подготовка с элементами борьбы КУРЭШ
211-81-41
|
|
23)
Хобби
ул. 8 Марта, 57
|
257-27-43
|
|
Октябрьский район
9
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Спектр»
(МБУ ДО «ЦВР «Спектр»)
620026
ул. Луначарского,
210 а
Миролюбова
Галина Семёновна
Администрация учреждения
261-19-65
261-19-65
spektr.ekb@list.ru
|
|
|
261-28-88
|
|
|
261-28-88
|
Клубы по месту жительства в составе ЦВР «Спектр
1)
Ракета
ул. Декабристов, 16/18 з
|
молодёжный театр-студия «Галёрка»
школа театрального искусства
театральная студия для младших школьников «Театраша»
секции скалолазания «Скалолазик»,
молодежный горный клуб «Восхождение»
секция спортивного туризма
секция атлетической гимнастики
клуб «Солнышко» для дошкольников и младших школьников
вокальная студия
261-32-86
|
|
2)
Ровесник
ул. Декабристов, 45
|
военно-патриотический отряд «Поиск»
кружок музейного дела «Память»
Музей Боевой славы
студия современного танца «Иzuм»
школа юных аниматоров
клуб общения «Построй свое Я»
вокальное объединение «Попурри»
студия «Художественное творчество»
251-66-80
|
|
3)
Свезар
ул. Машинная, 42/3
|
студия игры на гитаре
видеостудия
вокальная студия
оркестр народных инструментов «Музыкальный момент»
студия любителей кино
студия «Декорирование»
студия народной культуры «Свезарята»
студия экспериментального движения
251-41-34
|
|
4)
Владимир
ул. Луначарского, 218 а
|
261-28-88
|
|
5)
Фристайл
ул. Восточная, 80
|
студия рисования «Радужные капли»
студия рисования «Кисточки и кляксы»
клуб любителей кукольного театра
клуб любителей хип-хопа «FeelGood»
клуб общения «Позитив»
клуб общения для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Парашютисты»
254-50-70
|
|
10
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Калейдоскоп»
(МБУ ДО «ДЮЦ «Калейдоскоп»)
620026
ул. Декабристов, 45
|
Администрация учреждения
251-38-25
251-38-25
kaleidoskop@k66.ru
|
|
|
251-67-03
|
|
|
229-52-96
|
Клубы по месту жительства в составе ДЮЦ «Калейдоскоп»:
1)
Импульс
ул. Онежская, 9
|
студия бисероплетения
изостудия
секция айкидо
танцевальная студия
зона свободного общения
260-38-39
|
|
2)
Искра
ул. Есенина, 14
|
262-08-69
|
|
3)
Луч
ул. Мичурина, 206
|
|
|
|
4)
Огонек
ул. Белоярская, 20
|
252-03-88
|
|
5)
Орленок
ул. Саввы Белых, 10
|
210-48-74
|
|
6)
Орфей
ул. Цвиллинга, 53
|
изостудия
театральная студия
студия декоративно-прикладного искусства
театрально-игровая студия
секция настольного тенниса
зона свободного общения
студия брейк-данса
студия художественного труда
257-71-03
|
|
7)
Росток
ул. Латвийская, 3
|
252-12-33
|
|
8)
Умелец
ул. Прибалтийская, 52
|
252-04-71
|
|
9)
Факел
пос. Малый Исток
ул. Главная, 13
|
252-71-87
|
|
10)
Юность
ул. Мичурина, 171
|
262-88-83
|
|
Орджоникидзевский район
11
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеский «Созвездие»
(МБУ ДО «ЦДЮ «Созвездие»)
620098
ул. Черноярская,
10 а
Решетникова
Екатерина Викторовна
Администрация учреждения
330-37-37
330-40-89
(секретарь)
330-37-33
360-43-30
330-40-89
ekb-sozvezdie@mail.ru
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Клубы по месту жительства в составе ЦДЮ «Созвездие»:
1)
Атлант
ул. Стачек, 19 а
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331-61-22
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2)
Визит
ул. Красных борцов,
23 а
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театрально-музыкальная студия «Фортуна»
изостудия «Соцветие»
студия игры на гитаре
студия современного танца «Фейерверк»
студия бального танца «Фейерверк»
338-50-74
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3)
Игра
ул. Машиностроителей, 63
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338-04-86
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4)
Искра
ул. Коммунистическая, 8
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320-70-14
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5)
Комета
ул. Электриков, 26
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изостудия «Соцветие»
секция «Хоккей во дворе»
330-15-05
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6)
Новатор
ул. Новаторов,17
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военно-спортивное объединение «Армейская школа»
секция «Киокусинкай»
секция «Силовое троеборье»
объединение «Урал – опорный край державы»
321-54-45
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7)
Радуга
ул. Избирателей, 42
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мастерская рукоделия «Калейдоскоп»
спортивно-танцевальная студия «Аэробика-Микс»
творческая студия «Палитра +»
секция настольного тенниса «Ракетка»
компьютерный кружок «Комета»
танцевальная студия «ПРО-движение»
320-52-90
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8)
Ракета
ул. Лукиных, 33
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352-81-86
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9)
Мужество
Бульвар Культуры, 8
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-
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10)
Ритм
ул. Старых большевиков, 82/1
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секция «Кикбоксинг-тайский бокс»
секция «Тайский бокс»
спортивно-танцевальная студия «Аэробика»
секция «Скалолазание»
студия современного танца «Dans.com»
306-67-66
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11)
Ровесник
ул. Баумана, 7
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изостудия «Сюрприз»
творческая мастерская «Сюрприз»
вокальная студия «Каламбур»
кружок «Начальное моделирование»
секция «Русские шашки»
студия современного танца «Inccption»
музыкальная студия «Звонкие струны»
социальный театр «Грани»
бизнес школа для школьников
студия «Территория творчества»
331-28-94
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12)
Сокол
ул. Красных Командиров, 120
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изостудия «Затейники»
студия аэробики «Амплитуда»
студия современного танца «ПРО-движение»
кружок «Актерское мастерство»
дизайн-студия «Мур: мои умелые ручки»
352-18-87
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13)
Аэлита
ул. 40-лет Октября, 73
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321-56-99
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14)
Спутник
ул. Индустрии, 31
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15)
Темп
ул. Уральских рабочих, 37
|
307-18-88
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16)
Шанс
пер. Черноморский, 8
|
320-52-93
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17)
Тропа
ул. Фестивальная, 6
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секция «Спортивное ориентирование»
мастерская рукоделия «Новинка»
бизнес школа для школьников
360-52-34
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18)
Уральская гвардия
Ул. Даниловская, 46
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секция киокусинкай;
студия ДПИ
секция акробатика
306-57-02
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19)
Юность
ул. Старых большевиков, 75
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306-07-20
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Чкаловский район
12
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Спутник»
(МАУ ДО «ДЮЦ «Спутник»)
ул. Академика Шварца, 8/3
Томчик Ольга Николаевна
Администрация учреждения
218-27-54
218-27-54
sputnik-smi@mail.ru
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Клубы по месту жительства в составе ДЮЦ «Спутник»:
1)
Бригантина
ул. Родонитовая, 14
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2)
Кудесник
пос. Шабровский
ул. Ленина, 24
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кружок прикладного творчества «Умелые ручки»
секция традиционного карате «Фудокан»
изостудия «Палитра»
хореографическая студия «Старденс»
шахматная школа
школа развития
вокальная студия
школа игры на гитаре
секция рукопашного боя
220-76-12
220-76-12
|
3)
Ровесник
ул. Бисертская, 12
|
изостудия «Палитра»
вокальная студия;
танцевальная студия
295-88-93
295-88-93
|
4)
Родонит
ул. Академика Шварца, 8/3
Ул. Трубачева, 172
|
218-01-87
|
|
5)
След
ул. Бисертская, 2
|
астрономический клуб
клуб свободного общения
255-00-48
255-00-48
|
6)
Сфера
ул.Селькоровская, 18
|
танцевальный коллектив «Лепестки»
изостудия «Волшебный карандаш» -
вокальная студия «Овация»
студия ДПИ «Мастерская Самоделкина»
театральная студия «Фантазия»
Косики Карате
кружок «English magic»
кружок французского языка
школа общего развития «Знайка»
робототехника
217-09-77
217-09-77
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7)
Феникс
пос. Горный Щит
ул. Ленина,12 а
|
вокальная студия
секция ОФП
266-02-62
266-02-62
|
8)
Чкаловец
ул. Умельцев,7 .
|
256-96-45
256-96-45
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9)
Юность
ул. Колхозников, 78
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255-46-75
255-46-75
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10)
Рудный
Пос. Рудный, ул. Дошкольная, 2Б
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