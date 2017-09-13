Бесплатные кружки и секции Екатеринбурга — 2017

Большинство клубов по месту жительства в Екатеринбурге предлагают заняться школьникам различными спортивными занятиями. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Счастливое детство

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге.

«Областная газета» традиционно в начале сентября публикует обновлённый список всех бесплатных кружков и секций Екатеринбурга. В комитете по делам молодёжи администрации города сообщили, что клубы по месту жительства продолжают свою работу.

В этом году стало больше клубов патриотической направленности. Всё так же много кружков рисования и декоративно-прикладного творчества. Продолжают пользоваться спросом танцевальные кружки. Напомним, в клубах по месту жительства танцевальные студии бесплатны для школьников.