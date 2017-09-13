Новая эра 13 сентября 2017, 19:56

Бесплатные кружки и секции Екатеринбурга — 2017

Большинство клубов по месту жительства в Екатеринбурге предлагают заняться школьникам различными спортивными занятиями. Фото: Алексей Кунилов

Большинство клубов по месту жительства в Екатеринбурге предлагают заняться школьникам различными спортивными занятиями. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет

Счастливое детство
Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге.



«Областная газета» традиционно в начале сентября публикует обновлённый список всех бесплатных кружков и секций Екатеринбурга. В комитете по делам молодёжи администрации города сообщили, что клубы по месту жительства продолжают свою работу.

В этом году стало больше клубов патриотической направленности. Всё так же много кружков рисования и декоративно-прикладного творчества. Продолжают пользоваться спросом танцевальные кружки. Напомним, в клубах по месту жительства танцевальные студии бесплатны для школьников.

Наименование

Адрес

Руководитель

Направления работы

Номер телефона

Номер факса

Электронная почта

Верх-Исетский район

 

Клубы по месту жительства в составе ДЮЦ «Вариант»:

1)

Вариант

ул. Металлургов, 46

 

  • творческая студия «АРТакса»

  • студия «Бисерное рукоделие»

  • спортивная секция «Мастер»

  • театр танца «Магия»

  • хор народной песни «Колокольчик»

  • спортивная секция «Энергия»

  • молодёжный клуб «Открытая ладонь»

  • изостудия «Радуга»

  • родоведческий клуб «Фамилия»

  • театр моды «Парасоль»

  • музыкальный театр-студия

  • студия «Три аккорда»

242-69-75

242-26-08

242-69-75

mnamatasha@mail.ru

2)

Домовёнок

пос. Медный, 9 а

 

  • Студия декоративно-прикладного творчества «Нафаня»

  • клуб молодой семьи «Домовята»

  • объединение «Почемучки»

  • волонтёрский отряд «Пламя»

8-904-387-00-42

  

3)

Надежда

ул. Белореченская, 34/1

 

  • кружок «Конструкторское бюро»

  • кружок «Бисероплетение»

  • кружок «Лепка»

  • клуб общения «Выбор»

  • объединение «Теремок»

  • клуб молодой семьи «Надежда»

212-21-16

  

4)

Олимп

ул. Папанина, 5

 

  • секция спортивного туризма «Дружба»

  • студия художественного воспитания «Мозаика»

  • студия декоративно-художественного творчества «Декоретто»

386-50-55

  

5)

Орфей

ул. Викулова, 43/2

 

  • Студия декоративно-прикладного творчества «Натали»

  • изостудия «Чудо мир»

  • отряд «Юные инспекторы движения»

242-76-87

  

6)

Профи

ул. Юмашева, 16

 

  • изостудия «Арт-Этюд»

368-39-72

  

7)

Саланг

ул. Московская, 80 а

 

  • секция «Рукопашный бой»

  • секция «Капоэйра»

212-74-09

  

8)

Социально-психологическая служба

ул. Токарей, 54/2

 

  • психолого - педагогическое индивидуальное консультирование и групповые тренинги

  • клуб общения «Зазеркалье»

  • волонтёрский отряд «Доброе сердце»

246-99-30

  

9)

Фантазия

ул. Заводская, 46

 

  • изостудия «Акварелька»

  • секция «Юный шахматист»

  • объединение «Юный железнодорожник»

  • клуб общения «Звёздочки»

  • вокальная студия «Музыкальная капель»

205-14-32

  

10)

Эдельвейс

ул. Белореченская,

3 б

 

  • секция гео-экологического туризма «Уральские рудознатцы»

  • секция «Туризм и альпинизм»

  • кружок «Школа безопасности»

  • изостудия «Палитра»

  • изостудия «Эдельвейс»

212-11-16

  

11)

Боец

ул. Красноуральская, 2 б

 

  • секция «Армейский рукопашный бой»

  • секция самбо

242-64-75

  

Железнодорожный район

 

Клубы по месту жительства в составе ДЮЦ «Юность»:

2)

Восход

ул. Техническая, 81

 

  • оздоровительная гимнастика для родителей

  • секция настольного тенниса

  • школа РОСТа (углубленное изучение русского языка, подготовка к ЕГЭ)

  • изостудия

  • кружок изучения природы родного края «Мир вокруг нас»

  • студия современных танцев

  • студия хип-хопа

  • техническое моделирование

  • развитие речи

322-41-99

  

3)

Джамп

ул. Луначарского, 50

 

  • секция спортивной аэробики

8-904-547-28-27

  

4)

Зал борьбы

ул. Мельковская, 2 д

литер 2, 2А

 

  • борьба самбо

   

5)

Звездочка

ул. Подгорная, 6

 

  • изостудия «Веселый карандаш»

  • кружок «Звуки музыки»

  • студия декоративно-прикладного творчества «Твори своими руками»

  • танцевальная студия «Движение – это жизнь»

  • кружок общей физической подготовки

354-33-66

  

6)

Искра

ул. Техническая, 53

 

  • студия декоративно-прикладного творчества «Волшебная мастерская»

  • кружок «Игралочка» (подвижные и музыкальные игры для дошкольников)

  • подготовка детей к школе (развивающие упражнения)

  • театральная студия

366-43-50

  

7)

Триумф

ул. Техническая, 44 а

 

  • секция бокса

   

8)

Огонёк

ул. Мельковская, 11

 

  • студия обучения игре на гитаре «Шестиструнный друг»

  • клуб коллекционных настольных игр

  • творческая мастерская

  • танцевальная студия

  • современная хореография

  • рэп-студия (обучение чтению репа)

  • фитнес

370-24-91

  

9)

Ритм

ул. Ольховская, 27/2

 

-Социальная адаптация детей и подростков (детей-мигрантов и выходцев из семей мигрантов)

  • углублённое изучение истории обществознания

  • кружок патриотической направленности «Военно-патриотический отряд»

  • секция футбола

  • изобразительное, народное и декоративно-прикладное искусство

366-00-01

  

10)

Романтик

ул. Крупской, 6

 

  • студия декоративно-прикладного творчества

  • углублённое изучение химии

322-73-68

  

11)

Северка

пос. Северка

ул. Стрелочников, 4 а

 

  • изостудия «Разноцветье»

  • творческие мастерские

  • танцевальный кружок

  • театральный кружок

  • пресс-центр

211-75-50

  

12)

Солидарность

ул. Шевченко, 35

 

  • театральная студия

  • вокальная студия

  • студия обучения игре на гитаре

  • студия КВН

388-13-71

  

13)

Сталкер

ул. Билимбаевская, 34/1

 

  • секция велоспорта

  • танцевально-хореографическая студия

  • парусная флотилия «Штурман»

  • патриотический клуб

322-53-64

  

14)

Старт

ул. Билимбаевская, 34/3

 

  • изостудия

  • секция игры в дартс

  • студия КВН

  • студия обучения игре на гитаре «Серебряные струны»

  • студия обучения основам вокала

  • хореография

322-57-05

  

15)

Странник

ул. Артинская, 26

 

  • Театральная студия

   

16)

Фотон

ул. Пехотинцев, 12

 

  • изостудия «Волшебная кисточка»

  • секция хоккея

  • фото-видео студия «Счастливый день»

  • театральная студия «Отражение»

  • музыкальная студия (изучение основ вокала)

  • кружок декоративно-прикладного творчества «Сувенир» (бисероплетение)

  • кружок кройки и шитья

325-85-57

  

17)

Центр молодежных инициатив

ул. Техническая, 44 а

 

  • танцевальная студия «Камелия», «Перформанс»

  • студия эстрадного вокала

  • студия современной музыки

  • секция футбола

  • студия современного танца «Брейк Данс»

  • кружок декоративно-прикладного творчества

  • студия журналистики

  • изучение истории, основ военного дела

366-50-18

  

18)

Чайка

ул. Некрасова, 2

 

  • вокальная студия народной песни «Красно солнышко»

  • хореографическая студия «Мандаринка»

  • студия современного танца

  • бумагопластика, оригами

  • лепка и изо

  • английский язык

  • обучение игре на двухрядной гармони

370-60-57

  

19)

Юность

пр. Седова, 56

 

  • школа развития «Дошколенок»

  • танцевальная студия «Брейк-Данс»

  • изостудия «Палитра»

  • декоративно-прикладное творчество

  • семейный клуб «Мама и малыш»

  • секция фитнеса

366-95-89

  

Кировский район

 

Клубы по месту жительства в составе «Социум»:

1)

Авангард

ул. Д.Зверева, 34;

ул.Д.Зверева, 36

 

  • секция « Хоккей»

  • студия декоративно-прикладного творчества «Сказка»

  • изостудия «Пилигрим»

   

2)

Альянс

ул. Новгородцевой,

3 б

 

  • студия декоративно-прикладного творчества «Рукодельница»

  • изостудия «Палитра»

  • школа развития «Знайка»

347-76-10

  

3)

Аякс

ул. Советская, 20

 

  • секция «Мини – футбол»

  • клуб любителей футбола

349-00-86

  

4)

Б-6 (молодежный центр)

ул. Бетонщиков, 6-а

 

  • детская эстрадно-вокальная студия «Астероид V-612»

  • ансамбль песни и танца «Родничок»

  • йога для детей

  • клуб любителей настольного тенниса и бочче

  • танцевально-спортивный клуб «Астра»

  • клуб интеллектуальных игр «ЧГК»

  • клуб веселых и находчивых

222-63-64

222-63-77

222-63-79

  

5)

Буревестник

ул. Гагарина, 35

 

  • спортивные игры

  • волонтерский отряд «Огонек»

  • ансамбль барабанщиков «Диамант»

  • союз молодежных инициатив «СМИ»

  • клуб свободного общения

375-50-88

  

6)

Вымпел

ул. Боровая, 21

 

  • секция «Дартс»

  • секция «Настольный теннис»

  • секция «Мини-Футбол»

365-39-13

  

7)

Глобус (молодежный центр)

ул. Первомайская, 70

 

  • секция «Настольный теннис»

  • фото-студия «Ретроспектива»

  • клуб любителей ролевых настольных игр «РРикон»

  • свободный университет

  • Киноклуб

   

8)

Грин

ул. Советская,19/3

 

  • общая физическая подготовка

  • творческая студия «Коллаж»

  • секция шахмат

  • настольный теннис

  • секция «Футбол»

341-08-46

  

9)

Импульс

ул. Сыромолотова, 14

 

  • студия декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки»

  • женский клуб «Галатея»

  • работа с кожей

  • вязание крючком

  • ручное рукоделие — вышивка

  • квиллинг

  • вышивка лентами

  • бумагопластика

  • лоскутные изделия

  • мягкая игрушка

347-77-00

  

10)

Искра

ул. Академическая, 11 а

 

  • студия керамики «Живая глина»

  • секция «Футбол»

  • школа настольного тенниса

  • клуб свободного общения «Контакт»

374-09-77

  

11)

Каравелла

ул. Мира, 42

ул. Февральской революции, 11а

 

  • детско-юношеский пресс-центр

  • детская киностудия «Фига»

  • секция фехтования

  • детская парусная флотилия

  • подростковая судоверфь (строительство яхт)

374-30-83

  

12)

Молодежный центр Лидер

ул. Педагогическая, 20

 

  • рок-клуб «Фантом»

  • дартс-клуб

  • клуб любителей современной азиатской культуры «Белый дракон»

  • клуб «Ветеран» (общественное объединение ветеранов войны и труда фабрики Уралобувь)

  • «Fare-Poi-клуб» (клуб поинга и жонглирования, огненные «шоу»)

студия спортивно-бального танца

   

13)

Мечта

ул. Высоцкого, 22

 

  • изостудия «Мозаика»

  • студия стиля

  • клуб свободного общения

  • клуб гостеприимства «Муравей»

  • волонтерский отряд «Мечта»

347-86-00

  

14)

Надежда

ул. Мира, 1 а

 

  • молодежный детский театр «Оранжевая зебра»

   

15)

Орион

ул. Высоцкого, 10

 

  • секция «Футбол

  • секция «Хоккей с шайбой»

  • секция «Настольный теннис»

  • клуб настольного хоккея

347-35-00

  

16)

Патриот

ул. Сыромолотова, 15

 

  • секция единоборств (карате, сумо)

  • школа здоровья «Патриот»

   

17)

Радуга

ул. Мира,42

 

  • ансамбль танца «Солнышко»

  • танцевально-спортивный клуб «Астра»

  • студия социально-психологической поддержки «Лотос»

  • школа развития «Цветочный городок»

  • родительский клуб «Танцующие мамочки»

375-25-73

  

18)

Россич

Сиреневый б-р, 1а

 

  • студия фитодизайна «Оазис»

  • секция «Настольный теннис»

  • изостудия «Живая палитра»

  • танцевальная студия «Звездный фейерверк»

  • секция «Мини-футбол»

  • студия игры на гитаре

  • школа личной безопасности «Секреты ниндзя»

  • клуб знатоков «Совенок»

  • студия социально-психологической поддержки

  • школа волонтёров

  • театральная студия

  • киноклуб

348-54-37

  

19)

Станция детского технического творчества (СДТТ)

ул. Рассветная,13

 

  • робототехника и основы электроники

  • моделирование и технология обработки материалов

  • освоение программирования в компьютерной среде «Robolab 2.9.»

  • мастерская стендового судомоделизма

  • автодело

  • клуб свободного общения

348-61-16

  

20)

Уралец

ул.Высоцкого, 30

 

  • Начальная военная подготовка

  • секция «Настольный теннис»

  • туризм и скалолазание

  • секция «Хоккей с шайбой», ОФП

  • тренажерный зал

  • секция оздоровительной аэробики «Жемчужина»

  • единоборства

222-62-27

  

21)

Этюд

ул. Новгородцевой, 7 б

 

  • шахматы

  • шашки

  • клуб любителей шахмат «Шах-Мат»

  • клуб «Любознайка»

347-04-10

  

Ленинский район

7

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания молодежи»

(МБУ «ЦСОМ»)

620147

ул. Чкалова, 135

Кононова

Светлана Александровна

Психологическое, социальное, юридическое консультирование молодежи, проведение индивидуальной коррекционной работы и групповых тренингов, осуществление социального патронажа семей «группы риска»

240-03-66

240-03-66

csomol@yandex.ru

        
 

Отдел по трудоустройству несовершеннолетних граждан

620014

ул. Добролюбова, 2 б

 

Временное трудоустройство несовершеннолетних (14 – 17 лет), профориентационная работа

376-42-55

376-42-55

otn-csomol@yandex.ru

8

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеский центр»

(МБУ ДО «ДЮЦ»)

620014,

ул. Добролюбова, 2а

Касьянова

Надежда Михайловна

Администрация учреждения

376-40-90

376-40-90

len_duc@mail.ru

сайт: http://лендюц.екатеринбург.рф

  
 

376-49-34

  
 

376-49-34

 

Клубы по месту жительства в составе ДЮЦ:

1)

Аксон

ул. Пушкина, 9 а

 

  • школа барабанщиков «Мой ритм»

  • изостудия «Тра-ля-ляп»

  • студия современного танца «Streetdance»

  • клуб свободного общения

371-06-70

  

2)

Алый парус

ул. Малышева, 27 а

 

  • общая физическая подготовка с элементами самбо

376-39-92

  

3)

Арена детства

ул. 8 марта, 25

 

  • хор мальчиков «Созвездие»

  • объединение «Азбука безопасности»

  • студия бальных танцев

  • клуб свободного общения

   

4)

Атлант

ул. Декабристов, 85

 

  • хореографическая студия «Хип-Хоп и Брейк-данс»

  • секция КУДО

  • клуб свободного общения «Жизнь в игре»

  • студия современной хореографии, направление Latino

257-76-46

  

5)

Витязь

ул. Онуфриева, 24/2

 

  • студия ДПИ «Калейдоскоп»

  • студия «Здоровейка»

  • секция восточных единоборств «Рандори»

  • студия «Мастерица»

  • студия современного эстрадного танца «Шоколад»

243-05-38

  

6)

Гелиос

ул. Бардина, 19

 

  • театральная студия «Чародеи»

  • секция общей физической подготовки с элементами игровых видов спорта

  • изостудия «Солнечная палитра»

  • клуб свободного общения

  • отряд «Спасатель»

243-49-03

  

7)

Диалог

ул. Шейнкмана, 134 а

 

  • изостудия «Вверх по радуге»

  • вокальная студия «До-Ре-Ми»

  • студия «Я – художник»

  • студия бального танца

  • секция айкидо

  • клуб свободного общения

211-53-87

  

8)

Дружба

ул. Амундсена, 61

 

  • танцевальная студия «Шаг вперед»

  • студия современного танца «Максимум»

  • студия декоративно-прикладного искусства «Очумелые ручки»

  • музыкальная студия «Веселые нотки»

  • секция общей физической подготовки с элементами игровых видов спорта

  • клуб свободного общения

  • отряд «Спасатель»

267-09-01

  

9)

Искатель

ул. Амундсена, 56

 

  • студия декоративного творчества «Радуга цветов»

  • студия декоративного творчества «Фантазия»

  • общая физическая подготовка с элементами баскетбола

  • объединение «Юный железнодорожник»

  • хореографическая студия для малышей

  • общая физическая подготовка с элементами игровых видов спорта

  • клуб свободного общения

267-44-22

  

10)

Искорка

ул. Решетникова, 3

 

  • секция хоккея с шайбой

  • студия декоративно-прикладного творчества «Оранжевый кот»

  • творческая мастерская «Волшебный ларец»

  • вокальная фольклорная студия «Хороводница»

  • вокальная студия «Ворожея»

  • творческая мастерская «Разноцветный мир»

  • клуб свободного общения «Умники»

240-17-54

  

11)

Ключ

ул. Постовского, 16 а

 

  • студия декоративно-прикладного творчества «Бисер»

  • клуб свободного общения «Калейдоскоп интересных дел»

  • театр-студия «Сказка»

  • общая физическая подготовка с элементами футбола

267-24-41

  

12)

Космодром

ул. Фрунзе, 91

 

  • студия ручного труда

  • объединение «Юный краевед»

  • хореографическая студия

  • клуб свободного общения

  • общая физическая подготовка с элементами футбола

260-04-49

  

13)

Льдинка

ул. Бардина, 39 а

 

  • общая физическая подготовка с элементами киокушинкай каратэ-до

  • студия танцевальной гимнастики

  • ИЗО-студия «Разноцветная палитра»

  • студия «Хип-хоп и брейк-данс»

240-50-90

  

14)

Надежда

ул. Постовского, 16

 

  • молодежная студия «МаНаКо»

  • секция общей физической подготовки «Здоровым быть здорово»

  • объединение «Инициатива»

  • студия «Волшебная ленточка»

  • клуб свободного общения

267-46-70

  

15)

Огонек

ул. Фрунзе, 64

 

  • студия рисования «Акварельки»

  • вокально-хореографическая студия «Огоньки»

  • студия театральных игр «Лицедеи»

  • техническая мастерская «Юные водители»

  • клуб свободного общения «Молодежный портал»

  • студия ДПИ «Рукоделкино»

257-33-51

  

16)

Ритм

ул. Воеводина, 4 б

 

  • общая физическая подготовка с элементами тайского бокса

371-30-51

  

17)

Родник

ул. Попова, 24

 

  • Изо-студия «Волшебная палитра»

  • Фотостудия «Пиксель»

  • Школа танца «Каприз»

  • студия современного танца «МР-5»

  • танцевальная студия «Карамель»

  • клуб свободного общения «Солнечный мир»

371-67-79

  

18)

Салют

ул. Чапаева, 55

 

  • вокальная студия «Радость»

  • клуб свободного общения «Моя вселенная»

  • клуб свободного общения «Я живу на планете Земля»

  • студия современного танца

  • студия ИЗО и ДПИ «Рукодельница»

269-13-33

  

19)

Созвездие

ул. Амундсена, 131

 

  • изостудия «Аполлон»

  • студия «Разноцветные ниточки»

  • театр танца «Пируэт»

  • общая физическая подготовка с элементами греко-римской борьбы

  • клуб молодой семьи «Радуга»

  • ИЗО-студия «Зебра»

211-81-35

  

20)

Спартаковец

ул. Цвиллинга, 18

 

  • секция настольного тенниса

  • клуб свободного общения «Кем быть? Каким быть?»

  • секция фехтования

  • клуб свободного общения «Будь здоров!»

269-15-11

  

21)

Тимуровец

ул. Бардина, 19

 

  • студия авторской песни «Парус»

  • общая физическая подготовка с элементами футбола

  • клуб свободного общения «Свежий ветер»

  • объединение «Лидер»

  • объединение «Здоровый образ жизни»

  • клуб интернациональной дружбы

240-07-05

  

22)

Фристайл

ул. Краснолесья, 16 б

 

  • общая физическая подготовка «Каратэ Кобудо»

  • отряд «Спасатель»

  • военно-патриотический отряд «Варяг»

  • общая физическая подготовка «Русская лапта»

  • общая физическая подготовка с элементами игровых видов спорта

  • общая физическая подготовка с элементами борьбы КУРЭШ

211-81-41

  

23)

Хобби

ул. 8 Марта, 57

 

  • секции «Карате Киокушинкай»

  • секция «Каратэ Кобудо»

  • секция восточных боевых единоборств

  • ОФП: тренажерный зал

257-27-43

  

Октябрьский район

9

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр внешкольной работы «Спектр»

(МБУ ДО «ЦВР «Спектр»)

620026

ул. Луначарского,

210 а

Миролюбова

Галина Семёновна

Администрация учреждения

261-19-65

261-19-65

spektr.ekb@list.ru

  
 

261-28-88

  
 

261-28-88

 

Клубы по месту жительства в составе ЦВР «Спектр

1)

Ракета

ул. Декабристов, 16/18 з

 

  • молодёжный театр-студия «Галёрка»

  • школа театрального искусства

  • театральная студия для младших школьников «Театраша»

  • секции скалолазания «Скалолазик»,

  • молодежный горный клуб «Восхождение»

  • секция спортивного туризма

  • секция атлетической гимнастики

  • клуб «Солнышко» для дошкольников и младших школьников

  • вокальная студия

261-32-86

  

2)

Ровесник

ул. Декабристов, 45

 

  • военно-патриотический отряд «Поиск»

  • кружок музейного дела «Память»

  • Музей Боевой славы

  • студия современного танца «Иzuм»

  • школа юных аниматоров

  • клуб общения «Построй свое Я»

  • вокальное объединение «Попурри»

  • студия «Художественное творчество»

251-66-80

  

3)

Свезар

ул. Машинная, 42/3

 

  • студия игры на гитаре

  • видеостудия

  • вокальная студия

  • оркестр народных инструментов «Музыкальный момент»

  • студия любителей кино

  • студия «Декорирование»

  • студия народной культуры «Свезарята»

  • студия экспериментального движения

251-41-34

  

4)

Владимир

ул. Луначарского, 218 а

 

  • молодежный туристический клуб

261-28-88

  

5)

Фристайл

ул. Восточная, 80

 

  • студия рисования «Радужные капли»

  • студия рисования «Кисточки и кляксы»

  • клуб любителей кукольного театра

  • клуб любителей хип-хопа «FeelGood»

  • клуб общения «Позитив»

  • клуб общения для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Парашютисты»

254-50-70

  

10

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Калейдоскоп»

(МБУ ДО «ДЮЦ «Калейдоскоп»)

620026

ул. Декабристов, 45

 

Администрация учреждения

251-38-25

251-38-25

kaleidoskop@k66.ru

  
 

251-67-03

  
 

229-52-96

 

Клубы по месту жительства в составе ДЮЦ «Калейдоскоп»:

1)

Импульс

ул. Онежская, 9

 

  • студия бисероплетения

  • изостудия

  • секция айкидо

  • танцевальная студия

  • зона свободного общения

260-38-39

  

2)

Искра

ул. Есенина, 14

 

  • изостудия

  • студия театральной миниатюры

  • рок-студия

  • студия рукоделия

  • зона свободного общения

  • секция киокусинкай

262-08-69

  

3)

Луч

ул. Мичурина, 206

 

  • зона свободного общения

   

4)

Огонек

ул. Белоярская, 20

 

  • студия бумагопластики

  • студия декоративно-прикладного искусства

  • студия народной куклы и мягкой игрушки

  • изостудия

  • зона свободного общения

  • студия вязания крючком

252-03-88

  

5)

Орленок

ул. Саввы Белых, 10

 

  • студия лепки

  • студия выжигания по шелку

  • изостудия

  • студия вокала

  • танцевальная студия

  • студия аэробики

  • секция каратэ

  • студия мягкой игрушки

  • театрально-игровая студия

  • зона свободного общения

210-48-74

  

6)

Орфей

ул. Цвиллинга, 53

 

  • изостудия

  • театральная студия

  • студия декоративно-прикладного искусства

  • театрально-игровая студия

  • секция настольного тенниса

  • зона свободного общения

  • студия брейк-данса

  • студия художественного труда

257-71-03

  

7)

Росток

ул. Латвийская, 3

 

  • зона свободного общения

252-12-33

  

8)

Умелец

ул. Прибалтийская, 52

 

  • студия декоративно-прикладного творчества

  • студия бумагопластики

  • студия рисования нетрадиционными способами

  • танцевальная студия

  • зона свободного общения

  • студия плетения

252-04-71

  

9)

Факел

пос. Малый Исток

ул. Главная, 13

 

  • студия декоративно-прикладного творчества

  • студия вышивки

  • студия мягкой игрушки

  • изостудия

  • секция настольного тенниса

252-71-87

  

10)

Юность

ул. Мичурина, 171

 

  • зона свободного общения

262-88-83

  

Орджоникидзевский район

11

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеский «Созвездие»

(МБУ ДО «ЦДЮ «Созвездие»)

620098

ул. Черноярская,

10 а

Решетникова

Екатерина Викторовна

Администрация учреждения

330-37-37

330-40-89

(секретарь)

330-37-33

360-43-30

330-40-89

ekb-sozvezdie@mail.ru

 
 
 
 
 
 
 

Клубы по месту жительства в составе ЦДЮ «Созвездие»:

1)

Атлант

ул. Стачек, 19 а

 

  • футбольная секция «Атлант»

331-61-22

   

2)

Визит

ул. Красных борцов,

23 а

 

  • театрально-музыкальная студия «Фортуна»

  • изостудия «Соцветие»

  • студия игры на гитаре

  • студия современного танца «Фейерверк»

  • студия бального танца «Фейерверк»

338-50-74

   

3)

Игра

ул. Машиностроителей, 63

 

  • военно-тактические игры, тир

338-04-86

   

4)

Искра

ул. Коммунистическая, 8

 

  • студия игры на гитаре

  • проектная деятельность с подростками и молодежью

320-70-14

   

5)

Комета

ул. Электриков, 26

 

  • студия декоративно-прикладного искусства «Мир в миниатюре»

  • изостудия «Соцветие»

  • секция «Хоккей во дворе»

330-15-05

   

6)

Новатор

ул. Новаторов,17

 

  • военно-спортивное объединение «Армейская школа»

  • секция «Киокусинкай»

  • секция «Силовое троеборье»

  • объединение «Урал – опорный край державы»

321-54-45

   

7)

Радуга

ул. Избирателей, 42

 

  • мастерская рукоделия «Калейдоскоп»

  • спортивно-танцевальная студия «Аэробика-Микс»

  • творческая студия «Палитра +»

  • секция настольного тенниса «Ракетка»

  • компьютерный кружок «Комета»

  • танцевальная студия «ПРО-движение»

320-52-90

   

8)

Ракета

ул. Лукиных, 33

 

  • секция настольного тенниса «Ракетка»

  • футбольная секция «Атлант»

352-81-86

   

9)

Мужество

Бульвар Культуры, 8

 

  • секция киокусинкай;

  • военно – спортивное объединение «Мужество»

-

   

10)

Ритм

ул. Старых большевиков, 82/1

 

  • секция «Кикбоксинг-тайский бокс»

  • секция «Тайский бокс»

  • спортивно-танцевальная студия «Аэробика»

  • секция «Скалолазание»

  • студия современного танца «Dans.com»

306-67-66

   

11)

Ровесник

ул. Баумана, 7

 

  • изостудия «Сюрприз»

  • творческая мастерская «Сюрприз»

  • вокальная студия «Каламбур»

  • кружок «Начальное моделирование»

  • секция «Русские шашки»

  • студия современного танца «Inccption»

  • музыкальная студия «Звонкие струны»

  • социальный театр «Грани»

  • бизнес школа для школьников

  • студия «Территория творчества»

331-28-94

   

12)

Сокол

ул. Красных Командиров, 120

 

  • изостудия «Затейники»

  • студия аэробики «Амплитуда»

  • студия современного танца «ПРО-движение»

  • кружок «Актерское мастерство»

  • дизайн-студия «Мур: мои умелые ручки»

352-18-87

   

13)

Аэлита

ул. 40-лет Октября, 73

 

  • клуб молодой семьи

321-56-99

   

14)

Спутник

ул. Индустрии, 31

      

15)

Темп

ул. Уральских рабочих, 37

 

  • секция киокусинкай;

  • военно – спортивное объединение «Мужество»

307-18-88

   

16)

Шанс

пер. Черноморский, 8

 

  • студия спортивно-бального танца «Фейерверк»

  • студия современного танца «Фейерверк»

320-52-93

   

17)

Тропа

ул. Фестивальная, 6

 

  • секция «Спортивное ориентирование»

  • мастерская рукоделия «Новинка»

  • бизнес школа для школьников

360-52-34

   

18)

Уральская гвардия

Ул. Даниловская, 46

 

  • секция киокусинкай;

  • студия ДПИ

  • секция акробатика

306-57-02

   

19)

Юность

ул. Старых большевиков, 75

 

  • клуб молодой семьи

  • кружок продуктивной деятельности «Подготовка руки к письму»

306-07-20

   

Чкаловский район

12

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Спутник»

(МАУ ДО «ДЮЦ «Спутник»)

 ул. Академика Шварца, 8/3

Томчик Ольга Николаевна

Администрация учреждения

218-27-54

218-27-54

sputnik-smi@mail.ru

 

Клубы по месту жительства в составе ДЮЦ «Спутник»:

1)

Бригантина

ул. Родонитовая, 14

 

  • студия эстрадного вокала

  • изостудия «Самоцветик»

  • клуб свободного общения

  • студия игры на гитаре

  • студия игры на синтезаторе

   

2)

Кудесник

пос. Шабровский

ул. Ленина, 24

 

  • кружок прикладного творчества «Умелые ручки»

  • секция традиционного карате «Фудокан»

  • изостудия «Палитра»

  • хореографическая студия «Старденс»

  • шахматная школа

  • школа развития

  • вокальная студия

  • школа игры на гитаре

  • секция рукопашного боя

220-76-12

220-76-12

 

3)

Ровесник

ул. Бисертская, 12

 

  • изостудия «Палитра»

  • вокальная студия;

  • танцевальная студия

295-88-93

295-88-93

 

4)

Родонит

ул. Академика Шварца, 8/3

Ул. Трубачева, 172

 

  • кружок «Робототехника»

  • волонтерская группа «Родонит»

  • кружок юных моряков «Бригантина»

218-01-87

  

5)

След

ул. Бисертская, 2

 

  • астрономический клуб

  • клуб свободного общения

255-00-48

255-00-48

 

6)

Сфера

ул.Селькоровская, 18

 

  • танцевальный коллектив «Лепестки»

  • изостудия «Волшебный карандаш» -

  • вокальная студия «Овация»

  • студия ДПИ «Мастерская Самоделкина»

  • театральная студия «Фантазия»

  • Косики Карате

  • кружок «English magic»

  • кружок французского языка

  • школа общего развития «Знайка»

  • робототехника

217-09-77

217-09-77

 

7)

Феникс

пос. Горный Щит

ул. Ленина,12 а

 

  • вокальная студия

  • секция ОФП

266-02-62

266-02-62

 

8)

Чкаловец

ул. Умельцев,7 .

 

  • секция рукопашного боя

  • секция художественной гимнастики

  • секция общей физической подготовки

  • секция акробатики

256-96-45

256-96-45

 

9)

Юность

ул. Колхозников, 78

 

  • изостудия «Азбука цвета»

  • студия декоративно-прикладного искусства

  • «Скрапбукинг»

  • кружок «Робототехника»

  • секция самбо

  • кружок «Культура общения»

  • кружок английского языка

  • студия танца

  • студия «АБВГДейка»

255-46-75

255-46-75

 

10)

Рудный

Пос. Рудный, ул. Дошкольная, 2Б

     
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