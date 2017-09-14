Мат: непечатное слово?

Дмитрий Ахметов. Фото из личного архива Дмитрия Ахметова

Наблюдая за поединками баттлеров, мы обратили внимание, что в какой-то момент абсолютно перестаёшь слышать… мат. Потому что его так много в творчестве некоторых МС, что даже перестаёшь обращать на него внимание.

Обсуждая эту тему, мы, по сути, провели свой баттл — обсудили, может ли нецензурная лексика быть частью творчества и зачем она вообще нужна. Вряд ли наши баттлеры друг друга убедили, но… пошумели.

МС слева — Дмитрий Ахметов. Школа № 145, 10 класс. Музыкальная рок-группа «27 мгновений лета»

Мат — способ выразить эмоциональное состояние. Или, скажем, недовольство, вызванное какой-то проблемой. В современном мире, к примеру, если по твоим ногам проехался автобус, ты же не скажешь: «Ох, батюшки!» Скорее всего, отреагируешь более грубо, причём совершенно неосознанно. Поэтому в песнях моей группы он есть.

Мат в искусстве вполне допустим. Наша жизнь делится на разные сферы восприятия человеком информации. Одна из них — литература, книги. И здесь, в отличие от обычного разговора, в котором ругательные слова играют роль эмоций, автор передаёт уже нечто большее: старается высказаться, запомниться читателям, быть услышанным.

Мат упрощает речь. Дабы ускорить свою речь, люди сокращают её в несколько раз за счёт недлинных, простых для запоминания ругательств. Чтобы вспомнить метафоры, эпитеты и использовать их в речи, понадобится намного больше времени.

Я против мата ради понтов. Я не поддерживаю тех, кто просто хвастается знанием ненормативной лексики, но приветствую её саму. Это часть языка. Такими словами я могу передать состояние своих чувств. Мат в моём лексиконе — как дополнение к словарному запасу.

Мат — это как определённая зависимость. И только ты выбираешь, хочешь ли стать зависимым от этой игры. Я стараюсь пробовать в жизни всё, но это совсем не означает, что я плохой. Просто каждый сможет понять эту жизнь, лишь испробовав на себе те или иные способы поведения.

МС справа — Михаил Шевелёв. МКУ ДО «Талицкая детская школа искусств», выпускник фортепианного отделения, школа №55, 9 класс.

К мату в искусстве я отношусь отрицательно. Даже если это современное искусство. В жизни, разумеется, мат тоже неприемлем для меня. Нецензурная лексика не украшает, а только показывает, насколько человек безграмотен и глуп.

Михаил Шевелёв. Фото из личного архива Михаила Шевелёва

Нецензурная лексика — это немодно. Как глупость может быть модной?

Эмоции можно выразить другими словами. Конечно, эмоции могут быть разными, но язык богат. Использование мата — это упрощение языка. Честно — я горжусь тем, что могу выразить эмоции другими словами. Ведь моя речь не испорчена, у меня богатый словарный запас.

Мат делает речь непонятной. Странно думать, что все его понимают.

Я стараюсь обходить стороной людей, которые используют мат ради понтов. Мне неприятно, когда люди навязывают своё речевое поведение окружающим и не думают о других.

Почему люди используют мат? Я считаю, из-за малого словарного запаса. Людям нечего больше сказать. Мат для меня ничего не значит — это просто слова. И без них можно обойтись. И в песнях, и в жизни!

Увлечённая баттлом наших музыкальных соперников, редакция не могла не высказать своего мнения. Как справедливо отметил Дмитрий, сторонник мата в искусстве, матерщина — это зависимость, которая ограничивает свободу человека в общении. Именно поэтому мы — против мата и присоединяемся к Михаилу в желании не упрощать наш язык. Мы уверены, что любые эмоции можно выразить общепринятыми словами гораздо ярче. Любое искусство связано с выражением эмоций, и каждый творец стремится высказать свои переживания самым ярким и красивым способом. В это стремление матерщина не вписывается и, вероятно, убивает саму суть искусства.