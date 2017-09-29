Как зарабатывали в юности знаменитые люди Екатеринбурга

Фото: Александр Исаков

Как известно, успех приходит к тем, кто умеет и любит трудиться. Удивительно, первый рабочий опыт у известных людей чаще всего связан отнюдь не со сценой и наградами. «СверхНовая Эра» узнала, как и где получали первые деньги именитые горожане уральской столицы.

Иван Алыпов, спортсмен, призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам:

— Больше всего я, конечно, зарабатывал спортом, но иногда и подрабатывал. Помню, как-то с ребятами играли в футбол недалеко от училища олимпийского резерва и увидели большую машину типа КАМАЗа. Из автомобиля вышел водитель, к нам подошёл и спросил: «Парни, хотите заработать? Надо рыбу разгрузить». Вот мы и стали вытаскивать её. Рыба вся смёрзлась, и приходилось отколупывать содержимое машины. Если мне память не изменяет, семь или девять тонн там весу было.

Александр Пантыкин, музыкант, композитор:

Фото: Алексей Кунилов

— У меня необходимости в заработках не было, я рос в достаточно благополучной семье. А вот про своего среднего сына я могу рассказать много интересного. Серёжа работал в детском хоре Театра оперы и балета, пел в «Кармен». В Оперный театр так просто не берут, чтобы туда попасть, нужно пройти серьёзный конкурс. Поэтому это честно заработанные деньги. Второй свой гонорар он получил за роль Серёжи Каренина в Театре юного зрителя в спектакле Анатолия Праудина «Дневник Анны К.». Ему было тогда всего лет 11 или 12.

Николай Коляда, драматург, режиссёр:

Фото: Павел Ворожцов

— Мои самые первые деньги я заработал, когда был студентом театрального училища. Мы с друзьями где-то прочитали, что на выходные требовались грузчики на шинный завод неподалёку от Химмаша. Нужно было таскать какие-то огромные 80-килограммовые штуки из каучука. Они были настолько тяжеленные, что к концу рабочего дня мы еле ползали. Когда с ребятами разгрузили два вагона, как сейчас помню, нам заплатили по пять рублей 25 копеек. Пришли в общежитие, купили что-то поесть и радовались первым заработанным деньгам.

Сергей Нетиевский, актёр, экс-участник «Уральских пельменей»:

Фото из личного архива Сергея Нетиевского

— Мою первую зарплату я получил в университете, в стройотряде «Мечта». После первого курса мы с ребятами поехали на целину, в посёлок Красная Гора в районе Верхотурья, там строили дома. Тогда на этом можно было заработать очень приличные деньги, гораздо больше, чем получали родители. Я был молод, поэтому о глобальных покупках не задумывался. Тогда нельзя было приобрести ни квартиру, ни машину, мы в другой стране жили, поэтому я на эти деньги ездил путешествовать и гулял с друзьями.

Виктор Шептий, политик, первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области:

Фото: Александр Зайцев

— Первые деньги я получил, когда учился на третьем курсе техникума. Раньше первого сентября студенты ехали в колхозы. Мы убирали урожай на площади в 160 гектаров. За месяц работы мне заплатили 62 рубля. А в 1984-м я устроился грузчиком в типографию «Уральский рабочий» и там уже зарабатывал деньги приличные. Проработал четыре месяца, сколотил капитал. Купил то, что нужно было любому молодому человеку: одежду, магнитолу. Кроме зарплаты у меня была ещё стипендия, поэтому после школы обеспечивал я себя сам.