Как сохранить заработанные деньги

Фото: Денис Неугодников

Иногда хочется купить крутую вещь, а денег нет! Приходится копить. Чтобы не сорваться и не потратить деньги на что-то мелкое, приходится подчас бороться с собой. Как перехитрить свои каждодневные «хотелки» и накопить на что-то стоящее, рассказывают школьники.

Вячеслав Титов (17 лет, 11-й класс):

— Всегда, когда коплю деньги, прячу их в укромное место, чтобы они не попадались мне на глаза, потом, правда, забываю про них. Но ставлю напоминалку на телефоне, чтобы равно через месяц заглянуть в определённое место.

Влад Сырочкин (15 лет, 9-й класс):

— Все знают: чтобы накопить деньги, их надо не тратить, а как? Я вот, например, после зимы кладу деньги в карман пуховика, а когда наступает зима, я их достаю и трачу на свои нужды! Мне этот способ нравится.

Аян Бекбоева (13 лет, 7-й класс):

— Копить деньги сложно, нужно иметь силу воли и стремление. Я, например, складываю деньги в страницы книги, которую читаю. К тому времени как я дойду до разворота с купюрой, перекладываю эти и ещё накопившиеся деньги дальше. Стараюсь выбирать толстые книги, так можно накопить больше.

Максим Бутаков (15 лет, 8-й класс):

— Я стараюсь не копить много денег, так как их постоянно надо тратить. Деньги вообще нельзя долго хранить, они просто долго не держатся. Ещё я иногда отдаю маме, и она вкладывает на счёт в банк, это выгодней.

Такие необычные и вполне тривиальные способы скопить необходимую сумму рассказали свердловские школьники. Мне самой нравятся два способа: использовать для накоплений неразбиваемую копилку или просто стараться не пересчитывать постоянно деньги, иначе усилия могут оказаться напрасными, и можно потратить свои накопления.