Соцопросы: как я заработала на общении

Фото: Алексей Кунилов

Вы могли себе представить, что можно заработать, непринуждённо беседуя в комфортной обстановке?! Благодаря социологическим агентствам это становится возможным даже для подростка. К тому же это — возможность поучаствовать в создании инновационного продукта или услуги за счёт высказывания личного мнения. Всё, что понадобится, — быть открытым и готовым делиться своими мыслями.

Лично мне довелось поучаствовать в опросе на тему спортивного инвентаря. Я смогла почувствовать себя критиком, узнать мнение других интересных людей и поделиться своим. Несмотря на то, что фокус-группа длилась достаточно долго, я и не заметила, как быстро пролетели полтора часа. Можно сказать, что я получила 700 рублей за беседу с приятными людьми, пока другим приходилось тратить несколько дней, работая промоутером, чтобы получить аналогичную сумму.

Как же проходят подобного рода исследования

Допустим, производитель шоколада обратился в агентство с целью узнать, что сейчас популярно среди молодёжи и как привлечь их внимание к своей продукции. Задача социологов — пригласить людей, подходящих по критериям, которые установил заказчик. Например, подростков от 14 до 18 лет, которые часто покупают кондитерские изделия. Найденных людей приглашают поучаствовать в фокус-группе (метод исследований в социологии. — Прим. авт.).

Участники садятся за круглый стол, рассказывают о себе, почему они выбирают именно этот продукт. Ведущий группы демонстрирует предложения производителя: показывает рекламные ролики, дизайн упаковки, новую линейку вкусов, а опрашиваемые высказывают своё мнение и предлагают идеи. В конце участники получают денежное вознаграждение (от семисот рублей).

Как стать участником таких исследований

В Екатеринбурге есть два крупных социологических агентства: фонд «Социум» и «Альтернатива». Чтобы принять участие в исследовании, нужно прийти в одно из них и оставить там номер телефона и данные о себе. Если в агентство поступит заказ, где вы подходите под критерии отбора, то менеджер свяжется с вами и пригласит принять участие.

Если хорошо проявить себя на социологическом опросе, быть неординарным в идеях и независимым от чужих мнений, то велика вероятность, что вас заметят и станут приглашать на подобные мероприятия на постоянной основе. Но есть одно условие — перерыв между опросами должен составлять не менее трёх месяцев, чтобы каждое исследование не стало рутиной для человека и он мог смотреть на ситуацию свежим взглядом.

Трудно поспорить, что опыт общения в нестандартной обстановке с интересными людьми никогда не бывает лишним, а тем более, когда вам приходится постоянно грамотно формулировать свои мысли. Это выводит из зоны комфорта, даёт возможность менять различные позиции восприятия и расширяет кругозор.

Кому нужны социологические агентства? В современном мире рынок перенасыщен различными видами товаров и услуг, всё работает по принципу «Спрос рождает предложение». А для того чтобы выиграть в условиях жёсткой конкуренции, нужно знать, какой продукт хочет видеть общественность. Именно ради этого многие компании обращаются в социологические агентства, которые, по сути, являются посредниками между производителем и потребителем.