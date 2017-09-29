Сладкая прибыль

Алёна Катугина «...Мне нравятся процесс и результат!». Фото: Анастасия Макешина

Сейчас среди молодёжи очень популярна продажа своих изделий через социальные группы. Опытом такого бизнеса с нами поделилась Алёна Катугина — 17-летняя школьница из Екатеринбурга, которая готовит торты и другие «вкусняшки» на заказ.

Новый год подтолкнул меня начать своё дело! Я приготовила большой двухъярусный торт на прошлый новогодний праздник. Мне очень понравились процесс «сладкого творчества» и его результат, и я подумала: «А ведь можно делать торты на продажу…» Вопрос — где продавать? Ранее я подумывала о создании специальной группы во «ВКонтакте», и этот случай подтолкнул меня к реальным действиям.

Друзья друзей — лучшие заказчики «сладкого творчества». Первые клиенты появились примерно через месяц. Заказ сделала мамина подруга — она до сих пор является моим постоянным клиентом.

Новые заказы и клиенты заставили меня работать быстрее, не теряя высокого качества изделий. Сначала я могла делать один торт целый день, со временем научилась готовить за полтора часа.

«Морской» торт от Алёны Катугиной. Фото: Алёна Катугина

Сейчас к моему бизнесу присоединилась мама. Раньше я всё делала сама, сейчас мне помогает мама, потому что учёба и подготовка к экзаменам отнимают много времени, а обязательства перед клиентами сохраняются.

Заработать после уроков — вполне реально! Да, это возможно. Также я сотрудничаю с кондитерской в Екатеринбурге. Готовлю для них торты и пирожные. Это произошло неожиданно… Один заказчик был в восторге от приготовленных мною пирожных и предложил мне пройти собеседование в недавно открывшейся кондитерской его знакомых. И хотя я начала работать там недавно, за август выручила 20 тысяч рублей. Сейчас из-за школы я не так активно работаю, поэтому заработок уменьшился.

Санитарную книжку с меня не требуют. Работаю я дистанционно, поэтому обследование и санитарная книжка не нужны. Принимаю заказы и готовлю их на дому, затем доставляю в кондитерскую.

Молодой кондитер может попасть под давление работодателя. На меня сильно давят из-за возраста. Семнадцать лет, опыта работы, можно сказать, нет, а на мои десерты, говорят, слишком высокая цена. Но я уверена — у моих тортов выгодная цена, достаточно изучить прайс-лист других кондитерских. Всё-таки это домашняя выпечка, натуральные ингредиенты и ручная работа.

Хочу открыть свою кондитерскую. Считаю, что это вполне возможно.