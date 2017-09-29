Моя мечта, или Как я заработал на 3D-принтер

Артём демонстрирует одну из первых творческих работ на 3D-принтере — «бампер» для смартфона. Фото: Дарья Павлова

Лето — особенное время, когда можно забыть об учёбе, поэтому многие школьники ищут всевозможные варианты, как подзаработать, чтобы получить максимальную пользу от летних каникул и сделать шаг навстречу мечте.

Артём Ватолин — ученик 11-го класса. Совсем недавно он исполнил свою заветную мечту — на деньги, заработанные летом, купил и собрал вручную настоящий 3D-принтер! Артём поделился со «СверхНовой», как ему удалось заработать и воплотить идею в жизнь.

— Артём, как у тебя возникла идея приобрети 3D-принтер?

— В детстве мне очень нравилось строить игрушечные города. Но красивых и интересных игрушек тогда особо не было, и я мечтал о том, чтобы у меня появилась игра, где я смогу строить свои собственные города. Спустя время я начал интересоваться моделированием на компьютере и нашёл игру, в которой можно создавать целые города по собственным задумкам. Я начал пробовать творить что-то своё. Тогда зародилось моё увлечение 3D-моделированием.

Было много трудностей — все программы были на английском, я часами в них разбирался, но несмотря ни на что, не бросил это занятие. В 2017 году я выиграл городской конкурс и получил денежный приз, который составил основу моей мечты.

Так выглядит 3D-принтер, собранный Артёмом Ватолиным. Фото: Дарья Павлова

— Сколько ты работал, чтобы осуществить свою мечту, и чем ты занимался?

— Изначально перед самым летом я поставил себе цель — во что бы то ни стало купить 3D-принтер. В середине лета я подрабатывал официантом, но все заработанные деньги ушли на покупку телефона. В начале августа я осознал, что если ничего не придумаю, то так и не добьюсь намеченного. В итоге в течение полумесяца я раздавал листовки в центре Екатеринбурга. Всего у меня вышло 10 рабочих смен по 12 часов, и как раз за это время я собрал недостающую сумму.

— Принтер — это довольно дорогостоящая вещь. Сложно ли было копить, не поддавался ли ты соблазнам?

— Было сложно. Часто желания брали верх, но при этом я твёрдо знал, что у меня есть определённая цель — для покупки принтера мне нужно было накопить 11 тысяч рублей. Поэтому я всегда откладывал, а иногда тратил небольшую часть.

— Расскажи поподробнее, какой принцип работы у принтера и каковы его возможности?

— Принтер подключается к компьютеру и печатает по заданной мною модели. Разогретый пластик сначала поступает в экструдер — специальное устройство, а потом через него — на поверхность. Словно кирпичик за кирпичком, пластик наслаивается слой за слоем, и формируется объект.

— Как ты думаешь, окупится ли твоё приобретение?

— Думаю, да. Я серьёзно взялся за реализацию такого проекта, как изготовление чехлов для смартфонов на своём принтере. У меня уже есть несколько работ, и в дальнейшем я хочу организовать их продажу. Я хочу сделать так, чтобы у меня появилась возможность печатать чехлы под любые модели телефонов, с любыми авторскими решениями.