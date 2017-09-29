Небольшая хитрость для подросткового бизнеса

Этого карпа Александр поймал на мушку собственного производства. Фото из личного архива Александра Ушакова

«СверхНовая Эра» пообщалась с 16-летним предпринимателем Александром Ушаковым, который поделился секретом своего успеха.

Он начал интересоваться бизнесом с 12 лет, тогда же и заработал свои первые деньги. В то время его хобби была рыбалка, а именно — нахлыст, суть которого в приманке — имитации насекомого.

Началось всё с того, что на день рождения ему подарили нахлыстовое удилище с катушкой, нужно было докупить только мушки. Качественная мушка стоит 120 рублей, а за одну рыбалку уходит больше десяти таких приманок, что очень накладно для подростка. Поэтому Саша решил научиться вязать мушек сам. На деньги, сэкономленные от школьных обедов, Александр приобрёл материалы для производства и взял свой первый заказ у учителя труда. Для этого читал книги по рыбалке, часами смотрел обучающие видеоролики, а после практиковался. Позже товаром Александра стали интересоваться люди, и парню быстро удалось завоевать авторитет среди рыболовов Ревды.

С поиском покупателей связан запоминающийся случай. Саше очень сильно хотелось посотрудничать с одним магазином в городе Михайловске, который находится недалеко от реки Уфы, где собирается очень много любителей ловли на мушку. Однако менеджер никак не хотел брать пробную партию приманок, так как были постоянные поставщики. Но Александр не сдался, а поступил хитро — он попросил всех своих знакомых в течение двух недель заходить в магазин и спрашивать «Есть ли у вас мушки фирмы WaveToWave (название бренда, придуманного Александром для своих приманок)?» На третью неделю менеджер перезвонил Саше сам и заказал большую партию.

Результат работы Александра Ушакова — заметить крючок в таком жучке сложно даже для человека... Фото: Александр Ушаков

Не обошлось без саморазвития, Александр посещал различные курсы, прошёл обучение в бесплатной бизнес-школе и задумался о расширении. Развивался и бизнес — в 2016 году наш герой взял в команду ещё трёх человек, ребята сотрудничали как с частными клиентами по всей России, так и с рыболовными магазинами, выполняя оптовые заказы.

Саша занимается своим делом уже на протяжении четырёх лет. На первом этапе главной целью для Александра была возможность удовлетворять свои подростковые «хотелки», не досаждая родителям. А со временем, накопив определённый опыт, он может с уверенностью сказать, что бизнес процветает только тогда, когда его создатель творит, предоставляя клиентам востребованный товар.

Недавно Саша продал свой бизнес-кейс постоянному клиенту, о чём не жалеет. Сейчас Александр учится в 11-м классе, и на работу времени остаётся не так много. Да и планы на будущее у нашего героя глобальные. После окончания школы он планирует развивать новый бизнес, связанный либо с образованием, либо с криптовалютой. Также молодой человек планирует поступить на заочное отделение факультета маркетинга и управления.

— Заниматься бизнесом — очень трудно! Во-первых, иногда мне было сложно совмещать работу и школу. Приходилось жертвовать сном или досугом, но в этом было одно преимущество — у меня свободный график, и я мог построить свой день так, как мне удобно. Во-вторых, до того как добиться успеха, у меня было немало неудачного опыта, — говорит Александр Ушаков. — Поэтому всем ребятам-подросткам, которые мечтают о своём деле, я советую сто раз подумать, ведь можно «вечно биться головой о стены предпринимательства и так и не найти ту самую прибыльную дверцу».

Думаю, Сашина история — это один из удачных примеров того, как подросток может заработать деньги. В нашей стране у шестнадцатилетних юношей и девушек есть реальная возможность стать бизнесменами. Помните, главное — это хорошая идея, которую вам и самим будет приятно воплощать в жизнь.