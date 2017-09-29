Работа по закону

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Официальная работа имеет массу преимуществ, но и требует знания некоторых правовых норм. Чтобы не заблудиться в дебрях законов, мы обратились к юристу — Сергей Алексеевич Мельничук, начальник отдела правовой работы и кадров «Областной газеты», ответил на наши вопросы о трудоустройстве до совершеннолетия.

Какие документы требуются для того, чтобы устроиться на работу до 18 лет?

При заключении трудового договора (а при устройстве на работу он должен быть заключён обязательно) до 16 лет требуется письменное разрешение родителей (законных представителей), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН), пенсионное страховое свидетельство, паспорт и справка о пройденном медосмотре.

Какие ограничения есть для подростков?

Ограничения для подростков есть по времени работы:

с 14 до 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю;

с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Также нельзя применять труд несовершеннолетних в тяжёлой или опасной, то есть причиняющей вред здоровью, работе.

Можно ли зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы, например, официально зарабатывать своим хобби?

Самостоятельно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или вести бизнес можно только с восемнадцати лет. А с 16 лет — с согласия родителей.

Если несовершеннолетнего берут на работу неофициально (без договора), влечёт ли это какие-то последствия?

Для работодателя это грозит штрафом и возможной временной приостановкой деятельности, а для работника — как минимум такая работа не даёт никаких гарантий (то есть не факт, что вам, например, выдадут зарплату в назначенное время; не факт, что вам её вообще выдадут).

В чём преимущество официального устройства и зачем оформлять трудовую книжку и свидетельство пенсионного страхования?

Официальное устройство гарантирует стабильную зарплату и социальный пакет — отпуск, больничный лист, отчисления в Пенсионный фонд, для этого оформляется пенсионное страховое свидетельство. В трудовой книжке отмечают факт работы и считают стаж.

Получается, для того чтобы официально зарабатывать до совершеннолетия, необходимо иметь всего четыре документа: паспорт (выдаётся всем в 14 лет), разрешение родителей (вряд ли они откажут для хорошего дела), ИНН (оформляется в инспекции Федеральной налоговой службы в вашем районе) и пенсионное страховое свидетельство (можно получить в местном управлении Пенсионного фонда).

Так что, если у вас ещё остались вопросы, как устроиться на работу официально, читайте 42-ю главу Трудового кодекса РФ или пишите к нам в редакцию: ne@oblgazeta.ru!