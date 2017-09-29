Честно заработать школьнику можно

Дарья Павлова, дежурный редактор. Фото: Серафима Корюкова

У каждого из нас есть множество желаний и, несомненно, у каждого есть своя мечта. Для кого-то это всемирная слава, успешная карьера или взаимная любовь. А кто-то грезит о новом гаджете, книге-бестселлере или паре модных кроссовок. И тут встаёт вопрос: как воплотить свои идеи в жизнь?

Не секрет, что у всех детей, как и у взрослых, постоянно появляется потребность в приобретении чего-то нового и необычного — то новая модель телефона выйдет, то придумают какую-нибудь новомодную игрушку. Взрослым, в отличие от детей, гораздо легче исполнить свои желания. А как быть ребёнку? Прежде всего, наряду с желанием должна появиться конкретная цель. И теперь, когда перед тобой стоит чёткая задача, необходимо придумать, как её осуществить.

Мы часто задумываемся, на что мы готовы пойти ради того, чтобы достичь желаемого. Многие подростки стараются быть независимыми от своих родителей, поэтому ищут всяческие возможности подработки, чтобы результатом их плодотворного труда стала она — первая зарплата, первые заработанные средства!

Поиск работы — далеко не простое дело, за которым скрывается множество сложностей. Некоторые работают в летний период, получая максимум пользы от каникул, как наш герой Артём Ватолин. Кто-то умудряется совмещать работу с учёбой, как Алёна Катугина и Александр Ушаков. И в том и в другом случае можно с успехом добиться намеченного, приложив должные усилия. Ведь согласитесь, нет ничего приятнее осознания того, что твоя мечта исполнилась благодаря собственным стараниям?!

Несомненно, вопрос — как честно заработать деньги — является актуальным, к тому же сейчас, когда начался новый учебный год, и времени на поиски подходящей работы не так много. Над ответом на данный вопрос усердно работала команда «СверхНовой Эры». Нам удалось узнать, как зарабатывали свои первые деньги люди разных поколений, как заработать самим и суметь сохранить сбережения для исполнения заветной цели. Об этом и не только — в новом номере приложения к «Областной газете». Открывайте с нами «СверхНовую Эру»!

Особенность нашего молодёжного приложения в том, что его делают ровесники читателей — юные корреспонденты «Новой Эры». В этом номере газеты к организационной и редакторской работе приобщилась Дарья Павлова из Ревды. Теперь любой активный юнкор может стать дежурным редактором крупнейшего в России СМИ для детей и подростков.