Заработай в «Новой Эре»

Фото: Денис Неугодников

В нашей газете есть уникальная возможность для подростков зарабатывать деньги. Поговорив со специалистами в отделах рекламы и подписки, мы узнали два актуальных способа, которые пригодятся в будущей профессии каждому подростку и дадут ему необходимые навыки. Работа не требует особых навыков, зато она даёт опыт и возможности. «Главное — чтобы было желание работать и зарабатывать», — говорит заместитель начальника отдела развития «Областной газеты» Марина Поташева.

Процент от рекламы

Первое, на чём может заработать школьник в «СверхНовой Эре» — реклама! Способ очень простой по своей сути — надо привести рекламодателя в газету. Для этого обязательно пригодится знание нескольких моментов:

Темы ближайших номеров «СверхНовой Эры». расценки на рекламу в «Областной газете», которые легко найти на сайте.

Остальное зависит от вашей способности объяснить потенциальному рекламодателю преимущества публикации в газете с многотысячным тиражом.

Получив согласие предприятия на рекламу, надо прийти в рекламный отдел газеты и заключить агентский договор, в чём вам помогут сотрудники, а список документов вы найдёте на 4 странице. После оплаты рекламного места вы получаете процент от суммы.

Рекламному агенту также стоит помнить и о требованиях закона «О рекламе» от 2006 года, в котором определено, что допускается к рекламе в средствах массовой информации, а какую продукцию рекламировать запрещено.

Приведи 10 подписчиков

Второй способ — подписка на «Областную газету». О нём нам рассказала Марина Липовецкая, руководитель сектора подписки.

Ваша задача — заинтересовать десять человек в подписке на газету, которую читают по всей Свердловской области! Как только у вас появится не менее десяти желающих присоединиться к многотысячной аудитории «Областной газеты» и нашего молодёжного приложения, приходите в отдел подписки со списком (в нём должны быть ФИО оформителя, почтовый адрес и телефон для связи) потенциальных подписчиков.

На 2018 год цена подписки на «Областную газету» составит: на целый год — 499 рублей, а на полугодие — 300 рублей.

Специалисты отдела подписки подсчитают общую сумму и выставят счёт, агент переводит деньги или приносит их вместе с списком, таким образом оплачивая и завершая оформление.

С января 2018 года заказчик будет получать «Областную газету» по почте пять раз в неделю, а дети в семье дважды в месяц получат свою вкладку «СверхНовая Эра». Агенту после завершения всей работы будет также перечисляться процент в зависимости от количества подписчиков.