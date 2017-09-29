Ищу работу

Фото: Денис Неугодников

Многие школьники задумываются о том, чтобы начать где-то подрабатывать в свободное от учёбы время. Но не всегда понятно, где искать себе заработок и с какими сложностями при этом придётся столкнуться. Юлия Шамро разобралась в том, где можно найти себе занятие и какие подводные камни могут подстерегать при устройстве на работу.

Центр занятости населения

Пожалуй, это самый очевидный вариант для поиска, ведь эта организация и придумана для того, чтобы помогать трудолюбивым людям находить себя в жизни.

Плюсы. Гарантии: тебя точно не обманут и выплатят честно заработанные деньги.

Минусы. Длительная подготовка документов, необходимых для приёма на работу. Сложно найти желающих взять школьников на работу; также будь готов к тому, что, скорее всего, тебе предложат физический труд.

Поиск работы по объявлениям и в Интернете

Внимательно изучив просторы Всемирной паутины и фонарные столбы в своём квартале на предмет наличия предложений о вакансиях, можно обнаружить много интересного.

Плюсы. Сама работа: она чаще всего «непыльная», связанная с общением. Поиски места можно вести удалённо, например, прямо из дома.

Минусы. Есть вероятность, что выполнив поставленные начальством задачи, зарплату ты не получишь, и отстоять свои права будет сложно.

По знакомству

Как известно, связи решают если не всё, то многое. Можно, например, понянчиться с малышом соседки тёти Маши или устроиться курьером в фирму папиного друга.

Плюсы. Скорее всего, начальство будет хорошо к тебе относиться и охотно пойдёт навстречу, когда тебе надо будет задержаться в школе, чтобы переписать контрольную по математике.

Минусы. Если вдруг на работе всё-таки произойдёт конфликт, то отношения с хорошим знакомым будут безвозвратно испорчены.

Делать то, что умеешь

Ты можешь вышивать бисером, давать уроки танцев, делать деревянные фигурки… Да мало ли какие у тебя есть таланты. Обо всех нюансах данного способа ты узнаешь, перевернув страницу.

Плюсов у этого варианта очень много.