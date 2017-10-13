Спорт на каждый день

На фото - автор «СверхНовой» Кирилл Колтышев, который и предложил тему этого номера. Фото: Виталий Мельников

Очень многие мечтают заняться спортом, чтобы вести здоровый образ жизни и всегда быть в тонусе. Но очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, что просто не можем выбрать тот спорт, который подошёл бы нам, который был бы нам по душе. В таких ситуациях люди чаще всего отказываются от идеи занятия спортом, будучи уверены, что это не для них. Но на самом деле это неправда. Ведь абсолютно каждый человек может подобрать спорт под себя. Попробуем узнать, как же это сделать и что для этого нужно.

Подбираем спорт под себя

Конечно, большинство успешных спортсменов советуют выбирать спорт в раннем детстве. Ведь тогда вы точно добьётесь успеха и будете получать удовольствие от занятий.

Если вы всё ещё не определились со спортом, не расстраивайтесь, поскольку сделать это не составит большого труда с нашими рекомендациями.

Спортивный психолог и журналист Андрей Прокудин: «Лучше всего, если вы сначала попробуете себя в разных видах спорта, а впоследствии сконцентрируетесь на чём-то одном. Ещё вам помогут специальные центры, которые предоставляют возможность пройти профильное тестирование и рекомендуют именно тот вид спорта, в котором у вас есть задатки».

Тренер по самбо и дзюдо, призёр и чемпион всемирных универсиад по дзюдо, участник Олимпийских игр в Лондоне Дмитрий Герасименко:

«При выборе спорта стоит учитывать индивидуальные качества или черты характера. Некоторые очень подвижны, и для них нужно найти активный вид спорта, который требует энергии по максимуму, командные игры, например. Если же вы, напротив, человек сдержанный, то лучше реализовать себя в циклическом виде спорта – лыжах, беге, гребле или плавании».

Возможно, следует полагаться на характер, ведь успешные занятия спортом напрямую зависят от его типа. Например, если вы холерик, то вам, несомненно, подойдёт любой вид борьбы. Если вы сангвиник, то стоит обратиться в командные виды спорта. Ну а в случае если вы меланхолик или флегматик, потребуется что-то более спокойное и обычное – бег или плавание.

Разминаем мышцы и психику

Привет, занимаешься спортом? А делаешь разминку? Давай я немного расскажу о ней…

Любая тренировка имеет свой характер. Будь она аэробная или силовая – перед ней требуется разминка, которая несёт особые задачи: согреть организм и дать ему импульс для начала серьёзных занятий.

Каждый отдельный вид спорта должен начинаться с особой разминки. Например, занимаясь бегом, очень важно размять ноги и дыхательную систему. Занимаясь греблей, необходимо размять руки, плечевые суставы и ноги. И так в каждом виде спорта.

Рассказывает заслуженный тренер по морскому многоборью Алексей Трофимов: «Разминка обязательно должна строиться на основных правилах: продолжительность должна составлять не менее 10–15 минут, а упражнения должны нести плавно переходящий характер. Начиная с ходьбы, переходи на бег. Начиная с наклонов, переходи на пресс. С лёгких упражнений на руки переходи на отжимания. Делая такую разминку, ты уменьшаешь шанс того, что получишь серьёзные травмы».

В разминку обязательно должны входить упражнения на: шейные мышцы, плечевой пояс и руки, мышцы груди и спины, мышцы торса, нижнюю часть спины – поясницу, мышцы тазового пояса, мышцы ног, икроножные мышцы, мышцы голеностопного сустава.

Помимо физического настроя, очень важен и эмоциональный, ты должен понимать, на что идёшь и что тебе предстоит сделать, без этого никуда, особенно если ты собираешься заниматься групповым видом спорта, ведь тебе придётся показывать свои способности, подстраиваясь под других.

Выходит, разминка очень важна, и, делая её, ты готовишь свой организм и свою психику к предстоящим сложностям.

ГоТОв к спорту

С 2013 года в нашей стране началось активное возрождение физкультурно-спортивного движения. Современным аналогом комплекса «Готов к труду и обороне» стал комплекс «Горжусь тобой, Отечество». Новый курс ГТО отличается количеством нормативов, которые варьируются в зависимости от возраста участника.

Помимо личных достижений в спорте, значок ГТО даёт владельцу ряд привилегий, например, золотой значок поможет абитуриенту получить дополнительные баллы – от 1 до 5 (в зависимости от вуза).

Испытать на себе ГТО в этом году решилась Анастасия Колясникова, ученица 11-го класса из Екатеринбурга и юнкор «Новой Эры». Она рассказала об особенностях сдачи нормативов:

– Запись на сдачу норм ГТО – сам по себе сложный процесс. Поэтому проверить свою ГоТОвность к спорту можно только, пройдя оба этапа: документальный и практический.

Первый этап займёт три-четыре дня, а после мы, уже в качестве зарегистрированных участников, ждём назначения дат и приглашения на площадку сдачи.

Если кто-то считает, что сдать нормативы ГТО, не готовясь к ним, легко, то спешу вас огорчить – простым обывателям, избравшим достаточно пассивный образ жизни, будет трудно. Для достижения вашей мечты и для получения дополнительных баллов при поступлении нужно иметь выдержку. Даже тем, кто занимается спортом, придётся постараться и с самого дня решения стоит готовиться.

В первую очередь узнайте свои сильные и слабые стороны, так как нормативы состоят из блоков, среди которых есть обязательные, например, лёгкая атлетика. Стандартные стадионы имеют круг 350–400 метров, так что просто подсчитать, что нужно пробежать порядка пяти с половиной кругов. Пугающее число на первый взгляд. Но не стоит бояться, необходимо стать стратегами. Пробегите один круг в среднем темпе и поймите, хватает ли у вас сил. Лично для меня первые три круга – не проблема, но после ноги и лёгкие отказываются продолжать свою работу. Первое, что нужно – перебороть себя и бежать дальше. После вам станет легче.

По окончании таких тренировок стоит пить горячий чай, для горла, дополнить его может мёд или орехи, но идеальный вариант – лимон. Витамин C, содержащийся в лимоне, помогает уменьшить вред, наносимый мышцам во время тренировок, а заживление микротрещин идёт быстрее.

Спорт может нанести вред здоровью

Мы с детства слышим, что спорт – это способ оставаться здоровым, но так ли это на самом деле? Многие ошибаются, называя спортом любую физическую активность.

Спорт – соревновательная деятельность, нацеленная на достижение победы. И любительский, и профессиональный предполагают нагрузки для организма.

Спорт или физические нагрузки?

По мнению Алексея Трофимова, заслуженного тренера России по морскому многоборью, спорт – проявление себя в упражнениях в большей степени ради победы, а физические нагрузки оптимальным образом помогают развивать в себе определённые качества и укреплять здоровье.

Если на спортивных тренировках нужно достигать максимальных результатов за короткие сроки, то при физических нагрузках можно заниматься при комфортном для организма графике.

Какой вред здоровью несёт в себе спорт?

Вред для здоровья во многом определяется спецификой вида спорта. Опасность заключается не только в непредвиденных травмах и несоблюдении техники безопасности во время тренировок и соревнований. Можно сказать, что вся спортивная деятельность требует больших нагрузок, при которых нужно не только преодолевать оптимальную норму работы организма, но и выжимать из него максимум. Возьмём, к примеру, лёгкую атлетику. Постоянные перегрузки на сердце и суставы не остаются без последствий для человека. Они не проявляются сразу же, но после завершения активной спортивной деятельности появляются функциональные изменения в работе сердца, а суставы сильно изнашиваются и не восстанавливаются. В период спортивной жизни ресурсы организма сильно истощаются, поэтому бывшим спортсменам постоянно приходится поддерживать себя в состоянии активности.

Стоит ли тогда вообще заниматься спортом?

Да, спорт несёт в себе определённый вред для здоровья, но, с другой стороны, развивает силу воли и расширяет физические возможности человека, которые он проявляет на соревнованиях. Будучи профессиональным спортсменом, вы сможете зарабатывать деньги на своих победах и достижениях, стать известной личностью, а в конце своей карьеры заняться тренерской деятельностью. Это всё становится возможным при занятии профессиональным спортом, но никак не физическими нагрузками для личного здоровья.

Одежда для спорта

С каждым днём спорт всё больше проникает в нашу жизнь.Появляется огромное количество профессиональной спортивной экипировки. Компрессионная одежда, дорогостоящие беговые кроссовки, шиповки… Но вот влияет ли профессиональная одежда на спортивный результат и нужна ли она спортсменам-любителям?

Директор Талицкой спортивной школы им. Ю.В. Исламова Алексей Долматов:

– Профессиональная спортивная экипировка серьёзно влияет на результат даже опытных спортсменов. При изготовлении современной спортивной одежды используется множество технологий, позволяющих тем или иным образом улучшить спортивные показатели.

Правильная спортивная одежда защищает от травм. Например, компрессионная одежда, которая поддерживает мышцы, уменьшает риск микроразрывов, ведущих к серьёзным травмам.

Существуют виды спорта, которыми невозможно заниматься без специальной одежды. Например, спортивная стрельба, фехтование… В них успех во многом зависит от экипировки.

Призёр районных и областных первенств по легкой атлетике, ученица Талицкой школы №1 Марина Суслова:

– В лёгкой атлетике бегут ноги, а не форма. В данном виде спорта одежда не имеет принципиального значения, любителю достаточно иметь лишь удобные кроссовки и спортивный костюм.

Призёр областных первенств по лёгкой атлетике Марина Суслова готова к старту. Фото Берсенева Дарья

Марина Суслова на дистанции. Фото из личного архива Марины Сусловой

Новичкам не нужна профессиональная экипировка. Сначала нужно понять технику, научиться бегать. Только на второй год тренировок я в первый раз надела профессиональную одежду и обувь.

Красивая спортивная одежда может стать стимулом для занятий спортом. Но помимо привлекательной расцветки такая экипировка должна соответствовать двум моментам: подходить для конкретного вида спорта и быть удобной.

К обуви есть свои требования, рассказывает Марина Суслова: например, для уменьшения нагрузки во время бега следует купить мягкую внутри обувь с амортизирующими элементами в подошве, которая у таких кроссовок толстая и эластичная. Ну а если тебе нужна пара обуви на уроки физкультуры, то идеальный вариант – универсальные кроссовки с прорезиненной жёсткой подошвой.

Выжить после спорта

После тяжёлой и продуктивной тренировки каждый из нас на следующий день испытывает боль в мышцах. Буквально нет сил встать с кровати и начать двигаться. Мне эта ситуация очень знакома, так как я – волейболистка. Расскажу вам про упражнения, которые спасут вас от боли.

Не секрет, что для того чтобы привести организм в рабочее состояние, необходимо его разогреть. Для этого существует разминка. А вот сразу после силовой тренировки организму следует дать остыть – для этого существует заминка.

Тренер по волейболу Первоуральского металлургического колледжа Евгений Шевнин считает, что конкретные упражнения завис­ят от вида занятий и от тех мышц, которым даёшь нагрузку. Выполнять упражнения по заминке правильно в медленном и неспешном режиме, плавно растягивая мышцы. Комплекс нужно подбирать для каждого спортсмена индивидуальный.

Упражнения для заминки:

1. Сядьте на пол, сомкнув стопы. Руками начните медленно надавливать на колени, чувствуя натяжение мышц бедра.

2. Сядьте, как показано на фото. Правая нога согнута в колене, левая рука держит её за носок. Левая нога с силой упирается в пол. Постарайтесь поставить пятку левой ноги подальше от колена правой. Ухватитесь правой рукой за колено левой ноги и начните тянуть его, чувствуя растяжения ягодичных мышц. Поэкспериментируйте с положением тела, найдя для себя лучшую точку для растяжки. Не забудьте поменять ноги, проработав обе стороны.

3. Лягте на живот, ноги вытяните назад. Чуть приподнимитесь на полусогнутых руках, оторвав грудь от пола. Постарайтесь как можно дальше отводить плечи назад, при этом чувствуя, как растягиваются мышцы пресса.

4. Коснитесь левой рукой лопатки. Правую руку положите на локоть левой. Осторожно потяните вниз правой рукой левую, растягивая трицепс.

В качестве релакса и для расслабления мышц после тренировки можно принять ванну с тремя-четырьмя столовыми ложками соли, но не более 30–40 минут.

Алёна Светкина, юнкор «Новой эры» показывает упражнения для заминки

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Подкачать мозг и заняться спортом

В XXI веке спорт уже не тот, что был во времена древних греков и римлян. Тогда он являлся лишь неотъемлемой частью воинского искусства. Древние атлеты практиковали культ силы и красоты тела. Но в наши дни приоритеты меняются – теперь люди соревнуются в силе не только физической, но и умственной!

Юные шахматисты клуба "Этюд" объединения "Социум". Фото: Александр Логачёв

Детям надо играть в шахматы такое количество часов, которое длится одна партия Фото: Александр Логачёв

Интеллектуальные виды спорта становятся в один ряд с остальными. Популярными становятся игры, ранее известные в пределах одного народа или государства, такие как русские шашки, го или рэндзю. С каждым годом «на ринг» выходит всё больше новых интеллектуальных состязаний, так что современный мир всё больше походит на соревнование умов. Мне кажется, что наш мозг – «мускул», который можно тренировать, как и любую другую мышцу. Его можно испытывать так же, как мышцы ног или рук, и соревноваться в ловкости и умении.

Об особенностях умственного спорта рассказывает Александр Логачёв, тренер по шахматам, педагог дополнительного образования известного екатеринбургского шахматного клуба «Этюд».

«Шахматы – не просто умственный спорт, а нарицательное понятие. В любом виде спорта нужен ум! Про футбол, хоккей, бокс и кёрлинг говорят, что это – шахматы. Они как маленькая модель мира, а спорт – потому что в шахматах надо здоровья больше, чем в любом другом виде. Все ошибки совершаются у профессионалов после четырёх часов игры.

Профессионалы занимаются шахматами от 6 до 12 часов в день. Есть нешахматные упражнения на устранение пробелов памяти и расчёт вариантов. Но в основном шахматы самодостаточны в плане упражнений, и всё можно развивать за шахматной доской, подобранными шахматными упражнениями и участием в турнирах.

Детям надо заниматься шахматами такое количество часов, которое длится партия. Малышам – сначала несколько минут, затем час, потом три. Иначе они не смогут быть в напряжении всю партию на турнире, не хватит сил, и обязательно ошибутся.

Особое питание или физические нагрузки для шахматистов не нужны, главное – не есть позже чем за два часа до соревнования, а лучше прогуляться 30 минут и подышать свежим воздухом».