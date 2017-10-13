Выбор современного школьника: спорт или физическая активность?

Особенность нашего молодёжного приложения в том, что его делают ровесники читателей – юные корреспонденты «Новой Эры». В этом номере газеты за организационную и редакторскую работу взялась Анастасия Мальчикова. Фото: Анастасия Колясникова

Очень важно понимать, чего ты хочешь достичь в жизни. Но в наше время невозможно добиться чего-то определённого, если ты не будешь мобильным – быстрым, спортивным! Каждый твой шаг как будто априори подразумевает: «Будь быстрее, выше, сильнее!» Можно заметить, что истинного успеха могут добиться лишь те, кто привык сражаться с неприятностями, а главное с самим собой. Таких людей по жизни ведёт девиз: «Спорт = жизнь!»

Этот выпуск «СверхНовой Эры» расскажет тебе, дорогой читатель, о разных видах спорта на каждый день. Следуя «календарю», который мы составили вместе с самыми спортивными людьми области – победителем ралли «Дакар» Сергеем Карякиным, тренером морского многоборья Алексеем Трофимовым, призёром первенств по лёгкой атлетике Мариной Сусловой и многими другими, ты сможешь научиться планировать свою спортивную неделю, месяц и даже год!

Однако спорт – это не только сильные мышцы, но и развитый мозг. Правильное питание и современная одежда, правильный выбор направления и контроль своего здоровья – всё это часть спорта на каждый день. Поэтому не теряй ни минуты, открывай «Новую Эру»!