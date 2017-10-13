Заморозь спорт!

Фото: Денис Неугодников

Заниматься спортом и не сделать классные фотки – это очень несовременно! Однако процесс съёмки спортивных событий совсем непростой, зато всегда крайне интересный. Существует несколько способов получения таких фото.

Фотоаппаратом в «спортивном» режиме

Такой режим, как один из специальных, в этом деле весьма удобен. Наша задача во время съёмки – поймать цель в объектив и нажать на кнопку спуска. Фотоаппарат в этот момент сделает серию снимков, на которых заморозит велосипедиста или футболиста, пинающего в прыжке мяч. Такой способ подойдёт для съёмки любого спортивного мероприятия.

С проводкой – в движении

Фото: Денис Неугодников

Наиболее интересный и творческий процесс. Наша задача состоит в том, чтобы выделить движущийся объект и показать его движение, заморозив его и размыв фон. Для этого переключаем камеру на «М» и… Первым делом стоит определиться с экспозицией. Выдержку для достижения эффекта ставим подлиннее. Например, наиболее часто используемые 1/30 или 1/15. Диафрагму, в противовес выдержке и чтобы убавить свет, закрываем (8 или 11).

Выбираем объект. А теперь… Нацеливаем объектив и наводим фокус на движущуюся цель. Нажимаем спуск и ведём камерой за объектом, всё время держа его в фокусе, пока не щёлкнет затвор. Результат вас удивит. Правда, не всегда такая фотография получается с первого раза. Лучше перед ответственной съёмкой потренироваться следить за объектом. Такой способ отлично подойдёт для съёмки любых гонок, бега или скачек.

С таймером на смартфон

Фото: Денис Неугодников

Без телефонов, конечно же, никуда. Даже на утреннюю пробежку вы его точно берёте с собой, не говоря уже о каких-то спортивных событиях.

Что же может в этом жанре предложить смартфон? Самое простое – селфи. Запечатлеть себя в ярком спортивном костюме во время бега или катания на лыжах. Находим в фотоаппарате смартфона режим съёмки с таймером. Устанавливаем телефон на штатив или закрепляем на чём-то (можно, например, зацепить за дерево каким-нибудь шнуром). Устанавливаем таймер. И… Стараемся оказаться в кадре вовремя.