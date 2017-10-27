Строгость «Юнармии» во благо ребятишкам!

У каждого отряда «ЮнАрмии» своя программа – кто-то осваивает современные технологии. Фото: «ЮНАРМИИ» / yunarmy.ru

Наша Свердловская область богата на разнообразные проекты и организации, будь то Федерация кинологического спорта или же Детское экологическое движение «Зелёная планета». Одним из таких общественно полезных движений является «Юнармия». Просуществовав всего-навсего год, они уже успели принять участие во многих значимых событиях. Ни для кого не секрет, что это организация военной направленности. Корреспонденты «СверхНовой» расспросили начальника штаба «Юнармии» Свердловской области Андрея Терлеева об организации.

— Андрей Геннадьевич, расскажите, как появилась «Юнармия»?

- Наше движение появилось около года назад по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу при поддержке президента. Наши цели — военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, создание благоприятных условий для развития личности детей и формирование нравственных ценностей.

Вообще мы не занимаемся саморекламой. Судить о нас можно по нашим делам. Одно из них — сборы юнармейских отрядов, которые проводятся на территориях воинских частей и подразделений. Военные, инструкторы и гражданский состав проводят для юнармейцев занятия особой направленности, игры, соревнования, помогают в изучении новых и интересных для ребят вещей. Список наших мероприятий довольно обширный, однако мы считаем, что нужно больше времени уделять обучению ребят по основной программе, общей для всех юнармейцев.

— Что это за программа?

- У каждого юнармейского отряда или клуба есть своя тематика, а значит, и программа. Здесь, в клубе «Гвардия Урала», программа ориентирована на воздушно-десантные войска, а также войска специального назначения. Дети проходят воздушно-десантную и горную подготовку, играют в лазертаг, учатся следить за оружием, обучаются технике тактического перемещения и действиям разведгрупп. Также изучают способы и предметы маскировки и другие общевойсковые направления.

— Есть ли у юнармейцев особые традиции?

- Особых традиций у нас пока не сформировалось. Но одна всё-таки есть: каждому из юнармейских отрядов присваивается имя человека, уроженца города, в котором находится отряд, отличившегося в военных действиях. Это может быть Герой России, орденоносец, просто выдающаяся личность.

— Как вступить в «Юнармию»? И принимают ли девочек?

- Ребят у нас много, в основном это мальчики, но и девочек немало. Все они школьного возраста. Вообще присоединиться к нам легко. Любой человек от 7 до 18 лет может написать заявление о вступлении в юнармейское движение, далее мы поможем найти ближайший клуб по месту жительства, в котором он сможет проходить нашу программу подготовки. Никаких специальных знаний и умений не нужно, мы сами всему научим. К тому же у нас все занятия, поездки и мероприятия — бесплатные.

— Какую судьбу выбирают ребята после «Юнармии»?

– После окончания школы многие выпускники «Юнармии» хотят поступить в высшие военные образовательные учреждения. Для этого мы неустанно следим за успехами наших подопечных в освоении школьного курса. Если успеваемость снижается, мы принимаем меры. У нас всё строго, но мы действуем во благо ребятишек!

После общения с главой штаба мы прошли по помещениям, где занимаются юнармейцы. В них всё пропитано военным духом. Дом «Гвардии Урала» окрашен в цвета флага десантников, а стены увешаны грамотами и дипломами, фотографиями со сборов и поездок. На одной из фотографий — ребята с военными из 56-й Волгоградской отдельной десантной штурмовой бригады. На других — встречи с ветеранами, прыжки с парашютом, походы в горы…

Ещё в помещении юнармейского штаба есть музей, самый настоящий. Вдоль стен — коробки с боеприпасами (конечно же, обезвреженными), на самих стенах — фотографии ветеранов Афганистана, Чечни, Югославии, Грузии, миротворцев… По углам — манекены в военной форме, рядом комната со снаряжением. В общем, полное погружение в военную жизнь.

Далее по коридору — тренажёрный и спортивный залы, отдельные раздевалки и душевые. Некоторые предметы мебели ручной работы подарены храмами Верхней Пышмы в знак благодарности за разнообразную помощь и поддержку. И, конечно же, как принято в любом военном учреждении, здесь царят чистота и спартанский порядок.

Немного поговорив с ребятами из клуба, мы узнали, что они, несмотря на то, что ещё учатся в средней школе, уже планируют после окончания школы учиться военному делу, защищать Родину. Больше всего из школьных занятий ребята любят физкультуру. Став частью движения, дети повышают уровень своей физической подготовки, а также впитывают нравственные ценности, имеющие значимость не только в армейской, но и в гражданской жизни.