Как одним движением руки оказаться в прошлом?

На фото дневник, которому уже больше пяти лет. Фото: Анастасия Башкирцева

Просто откройте свой старый дневник. Не школьный, конечно, а тот, в котором вы записывали свои мысли и секреты. Я уверена, что многие вели такой дневник и смеялись, когда открывали его спустя время.

Именно об этом сегодня и пойдёт речь. Изначально дневник – это обычная чистая тетрадь в красивой обложке. Что будет внутри, каждый решает сам. Чаще всего он становится сборником мыслей хозяина, рисунков и прочих вещей. Во времена моих родителей он назывался «песенником», потому что в него в основном записывали тексты песен, добавляя вырезки из журналов. Затем, когда дневники стали набирать популярность, издатели начали добавлять в них анкеты для друзей, «уголки секретиков», которые ни в коем случае нельзя было открывать чужим людям, делая смысл дневника ещё интереснее.

Анкеты были сделаны в форме различных вопросов, которые раскрывали образ человека, заполнявшего её. Таким образом, дневник расходился по всем друзьям и возвращался к тебе полностью заполненный различными записями и рисунками. Моя мама раньше показывала мне свои анкеты и улыбалась, когда читала их. Сейчас подобные дневники идут уже с готовыми вопросами, а в то время их писали сами. Каждый писал, опираясь на свои любопытство и фантазию, отчего читать и заполнять их было интереснее и веселее. И, перечитывая их, понимаешь, как поменялись эти люди, а вместе с ними их вкусы и мировоззрение. Кто-то уже не любит красный цвет, больше не слушает ту самую любимую группу и не мечтает встречаться с Олесей из 7«б». Всё проходит, но люди, которые отвечали на эти вопросы, навсегда остаются в твоей памяти. Это как книжка детства, помогающая не забыть всех тех, кто был с тобой тогда рядом.

На сегодняшний день они стали не так распространены. Дети узнают друг о друге через Интернет, переписываясь в социальных сетях. Их диалог тоже можно считать анкетой, так как он хранит все слова и факты из жизни друг друга. Но давайте разберёмся, можно ли заменить дневник с анкетами на диалоги? Я думаю, что нет. Потому что вся романтика и веселье заключаются именно в заполнении анкет. Ты можешь удалить сообщение в интернет-переписке, но удалить слова, которые когда-то ты написал в дневнике друга – нельзя. В этом и заключается основной смысл таких анкет.

Мне кажется, что надо не забывать про такую форму истории жизни и продолжать создавать подобные дневники с анкетами, чтобы в будущем дети так же, с улыбкой на лице, открывали их, с теплотой вспоминая своих друзей и своё детство.

Создай свой дневник 1. Купи тетрадь в твёрдой обложке и обязательно подпиши её на случай потери. 2. Дневник – идеальное место для фантазий. Укрась его рисунками, вырезками из журналов, наклейками и другим. 3. Пиши обо всём на свете: как прошёл день, кто тебе нравится, какая погода на улице... И, конечно, не забывай про даты. 4. Создай анкеты. Для начала нужно составить вопросы, и чем страннее и интереснее они будут, тем веселее на них отвечать. Обязательно оставь место для ответов. 5. Помимо вопросов, придумай задания для друзей. Например, нарисовать себя или тебя, обычно такие рисунки вызывают кучу положительных эмоций. 6. Непременно сделай окошечко для пожеланий, чтобы каждый, кто берёт твой дневник, оставлял свой след в нём.