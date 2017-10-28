По доброте душевной, или Почему выгодно быть волонтёром

Волонтёры города Екатеринбурга убрали мусор на берегу Верх-Исетского водохранилища. Из архива отряда «Каравелла»

Сегодня волонтёрство стало своеобразным трендом. Тем не менее у многих возникает вполне законный вопрос: зачем работать просто так? «СверхНовая Эра» попыталась разобраться в смысле волонтёрского труда и узнать, какая от него польза, кроме дополнительных баллов к ЕГЭ.

С вежие волонтёры! Кому волонтёров?

Руководители добровольческих команд отмечают, что лет пять назад существовала тенденция воспринимать волонтёров как бесплатную рабочую силу. Организаторы мероприятий, привлекающие добровольцев к работе, не беспокоились даже о том, чтобы накормить помощников. Да и сегодня нередко можно услышать фразу наподобие: «Мы же дали вам футболку, радуйтесь». Но разве можно будет найти волонтёра в толпе, если не будет униформы? И хватит ли у него сил весь день улыбаться гостям, не пообедав? Получается, всё это вовсе и не бонусы никакие, а просто-напросто необходимые для работы вещи. Отдельная тема – это различные грамоты и благодарственные письма. Конечно, получать их приятно, но пользы от подобных бумажек немного, чаще всего они отправляются пылиться на полку и больше никогда не пригождаются.

Больше, чем деньги

И всё-таки молодые люди идут в это движение. Руководитель команды «Volural» и директор волонтёрского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России Александр Антимонов рассказывает о том, что самой сильной мотивацией для ребят чаще всего оказывается желание общаться. Поддерживая отношения с волонтёрами, ты невольно становишься частью этого сообщества. И если в начале своей «карьеры» помощники чаще всего идут на атрибутику или возможность поучаствовать в интересном мероприятии, то потом главным становится принцип «я и мои товарищи». Немаловажна и возможность подтянуть иностранный, ведь на международных мероприятиях предоставляется редкий шанс пообщаться с носителями языка.

– Решение общих задач сближает. Есть пословица «Друг познаётся в беде», переформулирую её «Друг познаётся в общем деле», – делится Александр Антимонов. – Например, после казанской Универсиады многие молодые люди до сих пор продолжают поддерживать отношения и даже делают совместные проекты в бизнесе, хотя некоторые из ребят уже и не занимаются волонтёрством.

Ещё одним мощным стимулом является возможность поучаствовать в крупных событиях, ближайшее из них – чемпионат мира по футболу. Приятно осознавать, что ты внёс вклад в глобальное дело, ведь именно волонтёры организовывают на подобных мероприятиях тёплую атмосферу для участников. Конечно, к добровольцам на крупных мероприятиях требования выше, нужны знания иностранного языка и опыт, но в целом попасть в команду вполне реально.

Но разве не проще нанять компетентных людей, чем искать и обучать волонтёров? Ведь совсем не факт, что это будет намного дороже, но однозначно проще и быстрее. Да и спросить с наёмного рабочего можно больше. Только вот вопрос: где найти эти пятнадцать тысяч профессионалов, которые горели бы делом так же, как добровольцы?

– Без них чемпионат будет другим, – рассуждает Александр Антимонов. – Не будет эмоций, которые гости получают от спортсменов и волонтёров, создающих своим позитивом, гостеприимством, задором комфортные условия для всех участников. Эти люди привносят краски в любое мероприятие.

Мода на дела

Но если на крупные соревнования и праздники вроде Фестиваля молодёжи в Сочи из желающих помочь выстраивается очередь в сотни тысяч человек, то в таких направлениях, как, например, социальное и экологическое волонтёрство, ажиотажа не видно. Это и неудивительно, ведь это не разовая акция, а работа, которая должна вестись постоянно. Кроме того, если в событийном волонтёрстве более менее понятно, какие бонусы получают участники, то здесь привилегий гораздо меньше.

– Ребят, которые, например, хотят прийти и помочь пожилым людям прибрать в квартире, гораздо сложнее найти, чем желающих сопровождать ветеранов на параде 9 Мая, – говорит координатор движения «Волонтёры Победы» в Уральском федеральном округе Антон Мануйлов. – Но они есть. И честно признаюсь, чаще это девушки, чем молодые люди. Видимо, у них сильнее развит инстинкт сострадания и взаимопомощи.

Неудивительно, что руководители волонтёрских отрядов в один голос твердят, что мотивировать ребят необходимо. И дело тут совсем не в выгоде. Просто каждому человеку важно понимать, что его труд заметили и оценили.

– Зачастую ребята спасают источники в нашей области, – делится куратор проекта «Родники» Галина Шубина. – Когда дети рассказывают на общих встречах o том, что сделали за сезон, мне всегда хочется задать вопрос: «А что, кроме них некому?» Взрослые люди разбрасывают мусор и говорят, что нет денег на благоустройство водоёмов, а школьники просто не могут пройти мимо.

Можно сколько угодно жаловаться в комментариях социальных сетей на окружающую реальность, но попытки сделать что-то собственными силами приносят гораздо больше толку, чем бессмысленная болтовня. Инициатива – это приятно. Ведь иногда результатом доброты становится не только чувство удовлетворённости, но и полезный опыт, новые впечатления, замечательные знакомства и красивая футболка.