Дежурный по номеру

Фото: из личного архива

Особенность нашего молодёжного приложения в том, что его делают ровесники читателей – юные корреспонденты «СверхНовой Эры». В этом номере газеты за организационную и редакторскую работу взялась Анастасия Васильева из Екатеринбурга. Теперь любой активный юнкор может стать дежурным редактором крупнейшего в России СМИ для детей и подростков

Здравствуй, дорогой читатель! В этом году исполняется 100 лет с тех пор, как зародилось молодёжное движение на Урале, поэтому «СверхНовая Эра» решила узнать, что с ним стало за целый век и какие формы оно обрело в наше время.

В этом номере ты узнаешь о молодёжных, добровольческих организациях нашей области, а, если конкретнее, о Российском союзе молодёжи (РСМ), «Юной армии», Российском движении школьников (РДШ), отряде «Каравелла», о казачьих обществах и других объединениях. Каждая из этих организаций занимается развитием молодёжи: от творческих способностей до воспитания патриотического духа.

Ты обязательно прочтёшь о такими людях, как волонтёры, – кто они, чем занимаются и главное, как и почему они работают бесплатно. Конечно, мы не можем обойти вниманием историю возникновения молодёжного движения в России. А ещё расскажем о том, как сделать дневник-анкету, ответы на какие вопросы в них приятнее всего перечитывать спустя много лет и какими были дневники у комсомольцев.

Надеюсь, тебя заинтересует этот номер, и в будущем ты свяжешь свою жизнь с чем-то стоящим, а возможно, найдёшь его в газете.