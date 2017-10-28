Уральской молодёжи исполнилось 100 лет

Российский союз молодёжи – школа социальной активности. Фото: ruy.ru

Тему этого номера нам не пришлось придумывать, поскольку она связана с актуальным информационным поводом – 100 лет назад именно на Урале возникло первое молодёжное движение. Исследовать эту тему очень интересно, ведь за последние годы в стране появилось множество новых организаций для молодых.

РСМ помогает выйти за пределы привычной жизни

29 октября 2017 года во Дворце молодёжи состоится торжественное празднование 100-летнего юбилея молодёжного движения на Урале. Оказывается, именно свердловская рабочая молодёжь первой решила объединить силы для своего развития, обеспечения безопасности и защиты прав, а также воспитания подрастающего поколения. Для этого 8 декабря 1917 года в Екатеринбурге в здании будущего Дворца пионеров состоялся первый областной съезд Социалистического союза рабочей молодёжи, который в том числе выступил с инициативой создания всероссийского союза. Естественно, в те годы молодёжная организация создавалась как политическая.

В период распада СССР в октябре 1991 года было принято решение переименовать Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи РСФСР в Российский союз молодёжи (РСМ), который полностью отказывался от политической составляющей и становился общественной, некоммерческой и неправительственной организацией, являющейся универсальным правопреемником комсомола в области традиций, кадров и программ для молодёжи.

Традиционно самые активные структурные подразделения РСМ работают на Урале, сотрудничая со всеми организациями и партиями, которые заинтересованы решать проблемы молодёжи. Свердловская областная организация РСМ проводит около 20 областных и общероссийских программ, занимаясь досугом и занятостью молодёжи, гражданско-патриотическим воспитанием, подготовкой молодёжных кадров, работой с детьми-инвалидами, развитием международного молодёжного сотрудничества.

Фото: Валерий Сёмочкин

Стать частью Российского союза молодёжи можно через вступление в ряды общественной организации. Написав заявление на вступление, необходимо дождаться решения местного бюро РСМ, пройти ритуал посвящения и получить значок и членский билет.

– Именно индивидуальное членство отличает организацию от движения, – говорит председатель Свердловской областной организации РСМ Елена Зверева. – Вступая в организацию, человек приобретает право быть активным и нести ответственность за свои дела. Проведённые исследования среди работодателей показывают, что им не интересен просто профессионал с отличным дипломом, им нужен инициативный и социально активный человек, готовый брать на себя ответственность, по сути, тот, кто прошёл школу общественных организаций.

Фото из архива РСМ-Урал

Участвуя в любых программах Российского союза молодёжи, молодой человек получает реальную площадку, где может проявить себя и реализовать потенциал, что сложно найти в школе. Общественная организация даёт ему возможность показать себя и выйти за пределы привычной школьной жизни.

О своём погружении в программы РСМ рассказывает их участница Светлана Андриянова:

Несколько лет назад я попала на одну из программ, которую проводит Российский союз молодёжи – фестиваль для детей инвалидов «Мы всё можем». Мне стало интересно, а главное, я поняла, что могу быть полезна, могу помогать другим людям.

Позже начала работать волонтёром на различных событиях РСМ. Получила волонтёрскую книжку. А как только мне исполнилось 14 лет я написала заявление и в апреле 2017 года вступила общественную организацию.

Участвуя в программах РСМ, я познакомилась с ребятами из других городов и районов нашей области. РСМ дал мне возможность развиваться. На данный момент я являюсь координатором молодёжной кампании «Экстриму – ДА! Экстремизму – НЕТ!». В июне этого года мы проводили молодёжную кампанию в городе Верхняя Пышма для ребят из молодёжных субкультур, представителей различных экстремальных видов спорта. Мои коллеги и друзья (обычные ребята: школьники и студенты) очень радушно приняли меня в свой коллектив, научили новому.