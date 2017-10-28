«Каравелла»: Не опасаясь насмешек и непонимания

В разновозрастных экипажах «Каравеллы» ребята не только осваивают яхтинг, но и формируют эмоционально-нравственный стержень. Фото: Денис Неугодников

Эта организация зародилась в знаменитом 1961 году. Тогда в нашей стране, да и во всём мире произошло множество значимых событий: от первого полёта человека в космос до возведения Берлинской стены. А в небольшом городе Свердловске появился отряд «Каравелла» — в сухопутном городке появился свой кусочек морской жизни, который объединил простых школьников. Эта молодёжная организация живёт уже почти 60 лет, объединяя под своими парусами ребят со всей Свердловской области. В чём секрет долголетия отряда и чем живут каравелльцы, рассказывает командор Лариса Крапивина.

– Что сейчас представляет собой отряд «Каравелла»?

- На сегодняшний день отряд «Каравелла» в своём развитии вполне успешно сочетает две формы: структурное подразделение городского объединения детских клубов «Социум»» и детско-молодёжная общественная региональная организация. Для нас важно сохранить в отряде главную идейную программу, где каждый человек чувствует себя под защитой общего закона и может свободно проявлять свои таланты, не боясь насмешек или непонимания. Когда мы говорим о воспитании социально активных граждан, то важно научить ребят, как своё личностное соотносить с коллективными законами, групповыми правилами, работать в команде, всегда ощущать рядом плечо товарища и чувствовать себя действительно гражданами своей страны, когда они самостоятельно проводят и участвуют в больших, серьёзных, взрослых делах.

- Как всё начиналось?

- Создавалась «Каравелла» как внешкольный экспериментальный пионерский отряд. В то время таких организаций, таких объединений, которые, с одной стороны, действуют по месту жительства, а с другой стороны, являются частью этой большой пионерской организации, по стране было вообще немного, поэтому в документе было написано «экспериментальный». То есть по сути это был социальный эксперимент, на который пошёл основатель «Каравеллы» детский писатель Владислав Крапивин вместе с небольшой группой ребят и руководством в центральном Совете пионерской организации, корпунктом которого был журнал «Пионер».

- Сейчас, когда прошли целые десятилетия, что-то поменялось в отряде?

- Конечно, жизнь ведь не стоит на месте. Но для меня самое важное, что сейчас мы получаем максимальную поддержку тому, что мы делаем, как со стороны сообщества, так и со стороны представителей власти. Сейчас вот ещё активно подключили науку, изучаем то, что происходит, анализируем результаты, оцениваем, сравниваем, ищем лучшие варианты. Развиваются все наши направления работы с ребятами, идёт помощь со стороны родителей и выпускников.

Нравится активность самих ребят как участников нашего движения разновозрастных объединений в территориях по всей области. На сегодняшний день «Каравелла» — это не какая-то единичная, непонятная, закрытая структура, а организация, которая включена в открытые внешние программы.

- Какие традиции есть в отряде?

- Во-первых, у нас традиционные принципы, положенные в основу организации. Первый принцип — это добровольность. Обычно человек приходит к нам в возрасте девяти лет, и чаще его приводят родители, потому что сам он ещё маленький. Так вот, для нас важно, чтобы в эти 9–10 лет человек уже начал осознавать себя личностью, человеком, не зависящим от других мнений, и чтобы в дальнейшем это решение о том, где он занимается, к чему стремится, он принимал сам. И учился ответственности за свои осознанные решения и поступки. Нам важно, чтобы даже в случае если у него возникают какие-то сомнения или желание уйти, от долгого нахождения в одном коллективе, то и это решение он принимал осознанно и был благодарен за то, чему он смог научиться в детской организации.

Второй принцип — это принцип разновозрастности. У нас есть дети младшего школьного возраста, среднего школьного возраста, есть ребята-старшеклассники, есть студенты колледжей и вузов, есть взрослые, и есть, если мы говорим про наших выпускников, даже пожилые люди. Естественно, сама модель взаимоотношений, которую ребёнок постигает с детства, принципиально другая, чем то, что он видит в школе, в каком-то одновозрастном кружке или в спортивной секции. Здесь, когда ты приходишь, ты начинаешь понимать, что ты часть вот такого большого человеческого сообщества, где нет лучших и худших возрастов — все на равных. И все важны. И этап взросления, того естественного движения, которое человек, опять же, выстраивает самостоятельно, он очень важен в его личностном развитии, потому что ему хочется всё время жить насыщенной, яркой жизнью.

Многие выпускники, вспоминая отряд, часто пишут или просто упоминают то, что жизнь, которую они прожили в детстве благодаря отряду, была у них настолько эмоционально насыщенной, наполненной событиями и разными приключениями, встречами, посиделками с друзьями, интересными делами, что и в дальнейшем они уже не могут жить по-другому. Потом, когда они уже выходят из отряда и сначала оказываются в таком вакууме, понимая, ощущая эту разницу между отрядной жизнью, наполненной ежедневно какими-то событиями и какими-то важными для себя решениями, вдруг попадают в какую-либо другую организацию и видят, что там ничего этого нет, и естественно, у них внутри возникает диссонанс, напряжение. А потом они начинают искать или сами создавать новую реальность, потому что они уже воспитаны как позитивно сориентированные деятели, которые не могут жить по-другому.

О последствиях своего пребывания в отряде «Каравелла» рассказывает командир знамённой группы, капитан Артемий Левенских:

- Меня в отряд в прямом смысле «засунула» мама, потому, что я валялся дома с августа 2013 года, поскольку перестал ходить в секцию, и ни черта не делал. Я держался за всё что можно: дверные косяки, мебель, кружку с чаем, так не хотелось мне сюда идти…

Когда шли в отряд, то договорились, что если мне не понравится, то ходить не буду, но в итоге как-то это всё затянуло меня, и я остался.

За три года жизни в отряде я поучаствовал с отрядом во многих интересных делах. Было дело, у нас набралась команда, и мы участвовали в городской парусной регате. Это было здорово! А помогать ветеранам в День Победы было очень почётно.

Мне кажется, когда становишься частью отряда, ты обучаешься, наверное, всему, что может понадобиться в будущем. Возможно, на практике получается всё не сразу, но представление о том, что и как нужно делать, образуется с первых занятий. Можно и не заметить, как у тебя появился тот или иной навык.

Например, когда был ремонт, я научился замешивать бетон, шпаклевать стены, попрактиковался в поклейке обоев. На парусной практике у меня появился командный голос, умение управлять яхтой, работать с деревом, возник интерес к фотографии. Я научился работать и общаться с людьми (как с ровесниками, так и со взрослыми), развил тактическое мышление, журналистские навыки, терпение.

На самом деле, благодаря отряду я очень изменился, вырос как личность, стал добрее, начал уважать других, у меня сформировалось личное мнение, появились устойчивые жизненные принципы. А ещё у меня навсегда уйма впечатлений и опыта, полученных в отряде.