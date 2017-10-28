Стать казаком – осознанный выбор на всю жизнь

Воспитание кадетов – важная часть жизни казаков. Фото: stanica-derzhavnaya.ru

Эти люди никогда не рисуются, но всегда привлекают внимание и взгляды прохожих, когда появляются в общественных местах. Их культура имеет богатые традиции, и для них важна связь поколений, но стать казаком может даже школьник.

О традициях казаков и их работе с молодёжью рассказывает заместитель атамана 5-го отдела Оренбургского казачьего войска «Исетская линия» по кадетскому воспитанию Вадим Щукин:

«Казачество сейчас существует в двух ипостасях. Во-первых, это некоммерческие организации, которые входят в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации и выполняют задачи по несению государственной службы. Во-вторых, общественные организации, которые находятся вне государственного реестра, поэтому заключают договоры с государственными структурами по направлениям деятельности реестровых казачьих обществ. С самого своего основания казачество занимается патриотическим воспитанием. Многим из казачьих обществ уже более 20 лет, а на протяжении 10–15 лет активно работают кадетские казачьи корпуса.

По войсковому уставу стать членом воинского казачьего общества можно через первичную общественную организацию — хуторское или станичное казачье общество по месту жительства. Обычно приходят люди, которые казаки в поколениях, но есть и те, кто хотят стать первыми казаками в своём роду. Такой человек проходит кандидатский стаж не менее одного года. Он приобретает казачью форму, посещает все мероприятия, имеет право голоса, но только совещательного, на заседании руководящего органа казачьей организации, которое называется кругом.

К каждому предъявляют высокие требования, которые с каждым годом только растут, именно поэтому в казаки очень сложно попасть. Одного желания мало, нужно учиться быть казаком. Знать историю, устав войска, традиции, которые остаются неизменными многие столетия. Когда человек становится казаком, то его семья автоматически зачисляется в казаки. Перед тем как человек осознано решает стать казаком, спрашивается мнение его семьи на его решение.

В случае лишения казака звания вследствие определённых обстоятельств, у его семьи обязательно спрашивают, хотят ли они остаться в казачьей общине. Никогда решение по одному члену семьи не касается других. Каждый совершеннолетний член семьи принимает это решение самостоятельно.

Казаки дают присягу, которая отличается от присяги в армии. Это определённый вид церковной службы, которая называется «верстание». Перед «верстанием» кандидат обязательно проходит подготовку. После подготовки, будущий казак клянётся на кресте Евангелия, читая слова присяги. Такое, уже осознанное, решение человек может принять по достижению 18 лет. Кадеты принимают свою присягу, и у неё нет подобных возрастных ограничений.

В таких людях, как казаки, наша армии очень нуждается, так как они имеют начальную военную подготовку, которая равна уровню призывников на 2 и 3 года старше.

У кадетов и казаков есть возможности профориентации, не только военной, но и гражданской. Конечно, основное направление профессий — военное. Основные партнёры — это МЧС, МВД, прокуратура. Навыки, который ребятами осваиваются при подготовке, это стрельба, бег на длительные дистанции, умение ориентироваться на местности, в дополнение к этому изучение всех уставов родов войск. Так же есть возможность общения с военными и сотрудниками ГУИН, которые каждый год проводят соревнования «Юный следопыт» с участием поисковых собак, производят поиски.

Основную роль составляет связь поколений. Многие ребята и их родители не всегда знают, что когда-то их предки были казаками. Преемственность поколений — огромный плюс, ведь в самом начале возрождения казачества вся основная нагрузка по воспитанию кадет ложилась на небольшую группу казаков, а сейчас уже выпускники помогают обучать новых ребят, ведь воспитание кадет очень важно — без него казачество не имеет продолжения.

Конечно, казаки-кадеты — это не только мальчишки, но и девочки. Они учатся строевой подготовке и другим военным навыкам наравне с мальчиками, также изучают культуру и традиции казаков.

Очень важный момент, когда человек дал клятву на кресте Евангелия, то нельзя потом прийти и сказать: «Больше не хочу быть казаком»! Это невозможно. Проходя подготовку, казак осознано делает выбор в пользу службы, многие священники призывают, чтобы выбор был сделан именно осознанно, если нет, то не стоит его делать и вовсе. Хотя, конечно, формально выйти из казаков можно, написав заявление о выходе из общественной организации. Но если человек поклялся, он так или иначе остаётся казаком, хорошим или плохим, это определяют его личные качества.