Территория новых возможностей для школьника

Участники Всероссийского детского космического фестиваля стали свидетелями пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблём (ТПК) «Союз МС-05».Фото: рдш.рф / Российское движение школьников

Что необходимо современному подрастающему поколению? Правильно! Развивать свой потенциал, реализовывать свои желания и учиться воплощать в жизнь свои мечты. А что хотят от молодёжи? Конечно! Для успешного будущего нашей страны необходимо с малых лет прививать детям нравственные идеалы и помогать им на пути самореализации. Чтобы совместить эти перспективы в нашей стране было создано Российское движение школьников (РДШ).

Именно о нём мы расспросили председателя Свердловского областного отделения РДШ Марины Черкасовой. Вот что она нам рассказала:

«Российское движение школьников — это общественно-государственная детско-юношеская организация, работа которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Движение стремится объединить и скоординировать организации и людей, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.

Сама организация создана в 2015 году в соответствии с указом Президента РФ.

Основные направления деятельности РДШ:

Развитие личности — художественное творчество, научно-техническое творчество, физкультурно-спортивное направление, популяризация здорового образа жизни; профессиональная ориентация и популяризация профессий.

Развитие гражданской активности в краеведческой и экологической деятельности, в поисковой и волонтёрской работе.

Военно-патриотическое воспитание через сотрудничество с военно-патриотическими клубами, детскими организациями ДОСААФ и «Юнармией».

Информационно-медийное образование с помощью детских газет, радио, телевидения, а также сайтов, социальных сетей и мобильных приложений. Плюс продвижение медийных продуктов, созданных самими ребятами, и поддержка создания фильмов, книг, журналов, газет, радио- и телепередач для детей.

Вообще РДШ — это отличный ресурс для создания разновозрастных коллективов по интересам.

Как стать частью движения? Для тех, кто готов официально присоединиться к РДШ, получать оперативную информацию и участвовать в программах, рекомендуем:

1. Написать заявление с просьбой включить вашу школу в состав первичных отделений РДШ. Заявление в свободной форме пишите на имя председателя Свердловского областного совета Российского движения школьников.

2. Зарегистрироваться на сайте РДШ.РФ.

3. Вступить в группу ВКонтакте или Телеграм «Свердловское отделение РДШ».

4. Просто написать нам на электронную почту rdshural@yandex.ru о желании участвовать в движении.

Стать частью РДШ можно индивидуально, воспользовавшись пунктом 2. Ребята, зарегистрированные на сайте, имеют возможность участвовать во всероссийских мероприятиях и конкурсах, а став финалистом, поехать на фестивали и тематические смены РДШ в детские центры «Артек», «Орлёнок», «Океан».

Валерия Петрова, ученица 10-го класса и активист опорной школы РДШ №28 в городе Ревде, рассказала, что значит для неё быть частью движения школьников и что ей это даёт.

— Лера, сколько лет ты состоишь в Российском движении школьников, и как ты туда попала?

— Я являюсь частью РДШ с того момента, как оно появилось в нашей школе, а именно с 1 сентября 2016 года. Попала я туда очень просто — принимала активное участие в различных мероприятиях под эгидой движения. По итогам мне выпал шанс поехать на первый слёт РДШ Свердловской области.

— В чём уже смогла принять участие? Что было самым запоминающимся?

— Этим летом мне удалось поучаствовать во Всероссийском детском космическом фестивале на космодроме Байконур (об этом событии «СверхНовая Эра» рассказывала в первом номере. — Прим. ред.). Я считаю, что на данный момент участие в фестивале — моё главное достижение в жизни. Будучи обычной школьницей, я и не думала, что когда-нибудь окажусь в таком значимом месте, как космодром Байконур. Многие ребята, так же, как и я, не ожидали, что когда-то в своей жизни попадут на настоящий космодром, ведь многие в детстве мечтали стать космонавтами, учёными. А тут выпал такой невероятный шанс увидеть этих людей и их работу своими глазами.

Нам посчастливилось стать свидетелями запуска ракеты «Союз». Эмоции в этот момент были просто непередаваемыми. За день до старта состоялась пресс-конференция с космонавтом, Героем РФ Сергеем Рязанским, который задал участникам правильный настрой и дал много дельных советов. Благодаря фестивалю у меня появилось множество друзей по всей стране. Также совсем недавно я вернулась из Всероссийского детского центра «Смена» с профильной смены «Парк будущего». Эта поездка дала мне огромный опыт и во многом помогла определиться со своим будущим.

— Что тебе даёт участие в этом движении?

— Быть частью Российского движения школьников — значит иметь огромное количество новых возможностей. А быть активистом РДШ для меня значит получать огромнейший ценный опыт и постоянно общаться с удивительными людьми. Начиная с мероприятий школьного уровня и заканчивая всероссийскими, ты постоянно знакомишься с интереснейшими личностями, учишься дружить и взаимодействовать со сверстниками. На мой взгляд, в этом и есть главное преимущество движения школьников.