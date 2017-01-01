Областная газета
Политика 1 января 2017, 09:25

Совбез ООН единогласно проголосовал за предложенную Россией и Турцией резолюцию по Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал в поддержку резолюции по Сирии, предложенной Россией и Турцией.

Как сообщает РИА Новости, этот документ предусматривает прекращение огня на всей территории Сирии. Сирийская армия и вооружённые группировки согласились соблюдать такой режим. Однако это соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в России).

– Единогласное одобрение резолюции 2336 свидетельствует о значении, которое мировое сообщество придаёт реализации прекращения огня в Сирии, – прокомментировал официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль.

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