Областная газета
Политика 1 января 2017, 09:42

Не менее 35 человек погибли в Стамбуле в результате теракта в ночном клубе

В Турции не менее 35 человек погибли и более 40 получили ранения в результате теракта, произошедшего минувшей ночью в ночном клубе Reina (Стамбул).

Как сообщает ТАСС, двое неизвестных в костюмах Санта-Клауса ворвались в увеселительное заведение и открыли стрельбу по людям. В этот момент на празднование наступления 2017 года там собрались 700-800 посетителей.

Дипломаты из Генерального консульства России в Стамбуле сейчас выясняют, могли ли быть россияне в числе пострадавших в этом террористическом акте.

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