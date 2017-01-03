Сирийская оппозиция обвинила Дамаск в нарушении перемирия

В совместном заявлении представители 12 формирований сирийской оппозиции, в том числе Сирийской свободной армии (ССА) заявили, что правительственные войска и поддерживающие их отряды несколько раз нарушили режим прекращения огня. Вооружённая оппозиция пригрозила заморозкой всех контактов по подготовке мирных переговоров в Астане, сообщает ТАСС со ссылкой на арабские СМИ, распространившие текст заявления.

ССА и ее союзники предупредили, что прерывают подготовку к переговорам в Астане, намеченным на конец января, "до тех пор, пока нарушениям перемирия со стороны режима не будет положен конец".

Официальный Дамаск данные обвинения в свой адрес отвергает, заявляя, что все удары наносились по позициям боевиков террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в России).

Как сообщалось ранее, режим прекращения огня начал действовать в Сирии в ночь на 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция. Между правительством Сирии и оппозицией были подписаны три документа, в том числе о прекращении огня на территории республики, о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня, а также о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.