Областная газета
Общество 3 января 2017, 10:08

Уральцы смогут наблюдать звёздный дождь Квадрантиды на вечернем небе

Во вторник, 3 января, свердловчане смогут наблюдать звёздный дождь Квадрантиды при ясной погоде на вечернем небе. Максимум потока придётся на 19:00, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Метеорный поток Квадрантиды сравним по интенсивности с потоком Геминиды в начале декабря и Персеиды в августе. В час над Екатеринбургом будут пролетать до 100 метеоров, но радиант расположен низко над горизонтом, поэтому даже за чертой города уральцы смогут наблюдать несколько десятков метеоров, которые будут двигаться снизу вверх при взгляде на север, - рассказал Владилен Санакоев.

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