Областная газета
Спорт 3 января 2017, 10:14

Молодёжная сборная России стала полуфиналистом чемпионата мира по хоккею

Вечером 2 января молодёжная сборная России по хоккею смогла обыграть команду Дании со счётом 4:0. Это дало россиянам  возможность выйти в полуфинал чемпионата мира среди молодёжных команд. Теперь в полуфинальной встрече 4 января российской "молодёжке" предстоит встретиться с командой из США.

В ходе игры россиян с датчанами две шайбы забросил Кирилл Капризов на 20 и 56 минуте. Александру Полунину и Павлу Карнаухову удалось забросить по одной шайбе - на 9 и 48 минуте соответственно. При этом вратарь Илья Самсонов не пропустил ни одной шайбы уже вторую игру подряд: в последней игре группового этапа россияне одержали победу над словаками - 2:0.

Отметим, последняя встреча россиян с американцами 30 декабря в рамках группового турнира завершилась для наших игроков поражением - 2:3.

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