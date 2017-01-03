Свердловчанин погиб при катании на снегоходе

Вечером в понедельник, 2 января, трагическое ДТП произошло в посёлке Арти. Как сообщается, погиб мужчина, ехавший на снегоходе.

- Около 22:30 2 января в посёлке Арти на улице Овсеенко 34-летний водитель снегохода Bombardier не выбрал безопасной скорости движения, допустил опрокидывание транспортного средства и погиб, - сообщается в ежедневной сводке происшествий Управления ГИБДД по Свердловской области.

Отметим, только за одни сутки 2 января полицией были выявлены 84 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 471 человек ехал непристёгнутым, 136 - перевозили детей без специальных удерживающих устройств.