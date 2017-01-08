Областная газета
Общество 8 января 2017, 09:17

На Среднем Урале снова горели автомобили

 Очередные возгорания автомашин произошли на территории Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС,  пожары были зафиксированы в Екатеринбурге и в Каменском районе.

- Сообщение о пожаре на улице Сыромолотова в Екатеринбурге поступило в 4:01, - сообщили представители МЧС. - На площади 4 квадратных метра повреждён моторный отсек и салон автомобиля Hyundai Santa Fe. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. 

Уже в 4:50 пожар был окончательно ликвидирован.

Что касается второго возгорания, то оно произошло вечером 7 января в селе Позариха. Там на улице Комсомольской на площади 20 квадратных метров сгорел салон микроавтобуса Mercedes Vito. Пожар был ликвидирован в 22:30. На тушение привлекались 2 единицы техники, 10 человек личного состава.

Отметим, по итогам 2016 года Свердловская область лидирует по числу пожаров с участием автотранспорта среди российских регионов. 

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